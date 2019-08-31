Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Abdullah Kesmenoğlu)

Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Abdullah Kesmenoğlu)

31 Ağustos, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO

Xiaomi Mi 9T kullanıcısı olan Abdullah Kesmenoğlu, Ersin ile beraber telefon hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini aktarıyor.

Sizin Yorumunuz serimize katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Abdullah Kesmenoğlu)

Son dönemlerin en popüler akıllı telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9T Sizin Yorumunuz serimizde! 5 haftalık deneyimlerini HWP ekranlarında anlatan Abdullah, Pro modeli de geleceği açıklanan telefonun artılarını ve eksilerini izleyicilere aktarıyor.

İyi seyirler…

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