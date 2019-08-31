Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Abdullah Kesmenoğlu)

Xiaomi Mi 9T kullanıcısı olan Abdullah Kesmenoğlu, Ersin ile beraber telefon hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini aktarıyor.

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Son dönemlerin en popüler akıllı telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9T Sizin Yorumunuz serimizde! 5 haftalık deneyimlerini HWP ekranlarında anlatan Abdullah, Pro modeli de geleceği açıklanan telefonun artılarını ve eksilerini izleyicilere aktarıyor.

İyi seyirler…