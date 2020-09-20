Karşınızda 163 inç ekranlı 4K microLED TV: LG Magnit

LG, televizyon dünyasında sınırları aşan son ürününü duyurdu. Firmanın microLED teknolojisiyle donattığı LG Magnit adlı bu televizyonun gerçekten duvar boyutunda devasa bir ekranı bulunuyor.

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Son birkaç yıl içinde, özellikle televizyon endüstrisinde yaşanan yenilikçi gelişmelerle sıkça karşılaşıyoruz. Bu gelişmelere ön ayak olan firmalardan birisi LG, her sene CES’te de inovasyonlar katarak geliştirdiği yepyeni TV’lerini duyuruyor. Güney Koreli şirket şimdi ise, “duvar boyutunda” ifadesini mecaz anlam olmaktan çıkarıp gerçeğe döken yeni televizyonunu tanıttı.

LG 163 inç ekranlı akıllı TV’si Magnit’i tanıttı!

Tamı tamına 163 inçlik ekranı bulunan 4K destekli LG Magnit, aynı zaman şirketin microLED teknolojisine sahip ilk televizyonu olma özelliğini taşıyor. LG de televizyonlarda yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bu piksel teknolojisiyle birlikte, 163 inçlik dev ekranda kullanıcılara gerçekten büyüleyici ve zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kısaca özetlemek gerekirse microLED, OLED’e benzer şekilde LED ışıklarla destekleniyor; ancak microLED’in en büyük avantajı, OLED’in sağladığı aynı ekran parlaklığı seviyesini, çok daha düşük güç tüketimi ile kullanıcıya verebiliyor olması. Ayrıca microLED, televizyon üreticilerinin inceden daha ince paneller üretebilmelerini de hayli kolaylaştıran bir teknoloji.

LG Magnit TV’ye Alpha 7 Akıllı Görüntü İşlemcisi güç veriyor. Bunun yanı sıra cihaz, sahiplerinin kendisiyle etkileşimini sağlamak için sezgisel bir kullanıcı arayüzüyle tümleşik LG webOS yazılımını da bünyesinde barındırıyor.

LG Magnit 4K microLED TV teknik özellikleri

◾ Piksel aralığı: 0.9 mm

◾ Parlaklık: 600 nit (Maks.); 1.200 nit (Tepe)

◾ Kontrast Oranı (10 lux): 150.000: 1

◾ Fiziksel piksel yoğunluğu (piksel / m²): 1.137.778

◾ LG Magnit Kabin malzemesi: Alüminyum Döküm

◾ Renk sıcaklığı: 7.300 K / 3.200 ~ 9.300 K (PC’de LED Assistant ile ayarlanabilir)

◾ Görsel İzleme Açısı (H × V): 160 ° × 160 °

◾ HDR desteği: HDR10, HDR10 Pro

◾ Metrekare Ağırlık (kg / m²): 34.6

◾ Piksel Yapılandırması: ı1R, 1G, 1B (Yerleşik Çip)

◾ Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ile +40 ° C

◾ IP sertifikası (Ön / Arka): IP50 / IP20

Yalnız LG, bu televizyonu standart bir ev kullanıcısından ziyade daha çok büyük şirketleri hedef alarak ürettiğini belirtti. Gerçekten de, baktığımız zaman böyle bir televizyonu oturma odasına konumlandırmak istemeyiz. Muhtemelen çoğu evin duvarından bile daha büyük olan LG Magnit, özünde toplantı veya konferans odalarına göz kırpıyor.

LG Magnit ile alakalı daha fazla bilgiye LG’nin sayfasından ulaşabilirsiniz.