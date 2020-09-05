Akıllı Telefonlar
LG K52 tasarım detayları belli oldu!
LG yeni giriş seviye akıllı telefonu K52 modelini geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni akıllı telefonunun tasarım detayları ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; Poco X3 NFC, resmi fiyatı ve lansman tarihiyle ortaya çıktı!
LG K52 yeni görüntüleri ile ortaya çıktı!
LG akıllı telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Eski günlerine dönmek için oldukça çaba harcayan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, yeni cihazı K52 için kolları sıvamış durumda. Giriş seviyeye konumlandırdığı K serisinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonunun, tasarım detayları gün yüzüne çıktı. Ünlü sosyal medya platformu Twitter’da daha önce yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Evan Blass, takipçilerine akıllı telefonun görüntülerini paylaştı. Görüntülere göre dörtlü kamera sistemine sahip olacak akıllı telefonun, delikli ekran teknolojisi ile kullanıcılarını karşılayacağı öğrenildi. Mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak akıllı telefonun parmak izi sensörü de cihazın yan tarafına konumlandırılmış.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni sertifikalar aldığı ortaya çıkan LG K52, son olarak GCF (Global Certification Forum) isimli platformda görüntülendi. Bu bilgiler dışında herhangi bir teknik özelliği bilinmeyen akıllı telefonun, uygun fiyatı ile dikkat çekmesi bekleniyor. Çıkış tarihi belli olmayan akıllı telefon, ilerleyen günlerde bizleri teknik detayları ile de karşılayabilir. Bakalım LG, yeni akıllı telefonu ile birlikte önemli bir alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC, resmi fiyatı ve lansman tarihiyle ortaya çıktı!
Birkaç gün önce yeni Poco X3 NFC ile ilgili bazı maliyet verileri ortaya çıktı. Şimdi ise cihazın resmi fiyatı şirket tarafından onaylandı. Söylentilere göre cihazın taban modeli 226$, bir üst konfigürasyonu ise 268$ olacaktı. Ortaya çıkan yeni bir teaser ise bu fiyatları doğrular nitelikte. Elimizdeki görseller bize hem cihazın fiyatlarını hem de lansman tarihini veriyor.
İlginizi çekebilir: Galaxy S20 Fan Edition, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Poco X3 NFC hakkında neler biliniyor?
Poco X3 NFC, ortaya çıkan görsellere göre 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ayrıca 240 Hz sensör okuma hızı cihazın ekranında bulunacak. Orta segment telefonlarda bulunan yüksek ekran tazeleme hızları genellikle oyuncu odaklı telefonlarda bulunuyor. Cihazın Snapdragon 732G yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor. Bu yonga seti Snapdragon 730G‘nin overclock edilmiş ve daha performanslı bir versiyonudur. Yeni yonga seti Snapdragon Elite Gaming‘in bazı özelliklerini de destekliyor. Telefon, paylaşılan görsellere göre 229$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Diğer pazarlardaki fiyatları da dolar üzerinden belirlenecek.
Paylaşılan üçüncü görsel, cihazın tanıtım tarihi hakkında bilgi veriyor. Cihaz, 7 Eylül tarihinde tanıtılacak ve 8 Eylül tarihinde de resmi olarak satışa çıkacak. Şirket, farklı bulmacalar ile kullanıcıların bu telefona olan ilgisini arttırmaya çalışıyor.
Telefon, 33W hızlı şarj destekli 5160 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. Ayrıca 64 MP ana kamerası bulunacak. 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazla ilgili detaylı teknik özellikleri göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 ailesinin batarya detayları ortaya çıktı!
Samsung Galaxy S21 ailesinin önümüzdeki Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.Bugün itibari ile bu tarihe çok uzak olsak da S21 ve S21+ ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce kameralarda ToF sensörünün olmayacağı ile gündeme gelen S21 ailesi, şimdi de pil kapasitesi tarafında detaylar kazanıyor. S21 ve S21+’ın pil kapasiteleri, 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Galaxy S20 Fan Edition, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Galaxy S21 ve S21+’ın pil detayları
Haberde yer alan sertifika belgeleri S21 ve S21+ için model numaralarını ve pil kapasitelerini ortaya koyuyor.
Buna göre ailenin ilk üyesi S21, SM-G991 model numarasına ve 3.880 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.
Ailenin büyük üyesi S21+ ise SM-G996 model numarasına ve 4.660 mAh kapasiteli bir batarya ile tanıtılacak. Yine aynı belgede bataryaları Samsung‘un, Çin merkezli Ningde Amperex Technology Limited şirketinden alacağı gözüküyor..
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Fan Edition, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Geçtiğimiz ay Galaxy Unpacked etkinliğinde pek çok cihaz tanıtan Samsung, şimdi ise Galaxy S20 Fan Edition üzerinde çalışıyor. Bu cihazın Galaxy S10 Lite’ın halefi olması bekleniyor. Cihaz, bugün erken saatlerde bazı teknik özelliklerini doğrulayan yeni bir sertifika aldı. Yeni sertifika, cihazın 15W değerinde hızlı şarj desteğinin bulunacağını gösteriyor.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 5 Avrupa fiyatları ve renk seçenekleri sızdırıldı!
Galaxy S20 Fan Edition hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Bugün WinFuture‘da cihazın render görüntüleri ve teknik özelliklerinin çoğu ortaya çıktı. Paylaşılan rapora göre Galaxy S20 Fan Edition, iki farklı konfigürasyon ile satışa sunulacak. Cihazın 5G modeli Snapdragon 865 kullanırken, LTE modeli Exynos 990 kullanacak. Bu yonga setlerine 6 GB RAM ve UFS 3.1 destekli 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Telefon, 6.5 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Ekranın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak olması da bilinenler arasında yer alıyor.
S20 Fan Edition, 15W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Cihazın IP68 sertifikası ve Kablosuz PowerShare özelliği bulunacak. Telefonun diğer özellikleri ise Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ve NFC olarak sıralanıyor. S20 Fan Edition, 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunduracak. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ortada nokta delik şeklinde mevcut olacak. Cihazın Eylül sonu veya ekim başında çıkması bekleniyor.