LG K52 tasarım detayları belli oldu!

Birkaç gün önce yeni Poco X3 NFC ile ilgili bazı maliyet verileri ortaya çıktı. Şimdi ise cihazın resmi fiyatı şirket tarafından onaylandı. Söylentilere göre cihazın taban modeli 226$, bir üst konfigürasyonu ise 268$ olacaktı. Ortaya çıkan yeni bir teaser ise bu fiyatları doğrular nitelikte. Elimizdeki görseller bize hem cihazın fiyatlarını hem de lansman tarihini veriyor.

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Poco X3 NFC hakkında neler biliniyor?

Poco X3 NFC, ortaya çıkan görsellere göre 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ayrıca 240 Hz sensör okuma hızı cihazın ekranında bulunacak. Orta segment telefonlarda bulunan yüksek ekran tazeleme hızları genellikle oyuncu odaklı telefonlarda bulunuyor. Cihazın Snapdragon 732G yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor. Bu yonga seti Snapdragon 730G‘nin overclock edilmiş ve daha performanslı bir versiyonudur. Yeni yonga seti Snapdragon Elite Gaming‘in bazı özelliklerini de destekliyor. Telefon, paylaşılan görsellere göre 229$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Diğer pazarlardaki fiyatları da dolar üzerinden belirlenecek.

Paylaşılan üçüncü görsel, cihazın tanıtım tarihi hakkında bilgi veriyor. Cihaz, 7 Eylül tarihinde tanıtılacak ve 8 Eylül tarihinde de resmi olarak satışa çıkacak. Şirket, farklı bulmacalar ile kullanıcıların bu telefona olan ilgisini arttırmaya çalışıyor.

Telefon, 33W hızlı şarj destekli 5160 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. Ayrıca 64 MP ana kamerası bulunacak. 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazla ilgili detaylı teknik özellikleri göreceğiz.