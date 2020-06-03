LG K41s modeli, Türkiye’de satışa sunuluyor!

Honor Play 4 ve Honor Play 4 Pro 5G modelleri bugün, Honor’un yaptığı etkinlik ile tanıtıldı. Peki bu cihazlarda bizleri neler bekliyor; gelin hep beraber göz atalım.

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Honor Play 4 ve Pro modellerine bakış

Honor Play 4 modelleri, 5G desteğine sahip. Bu sayede 5G hizmeti sunulabilen bölgelerde hızlı ve stabil internet bağlantıları elde edebilmek mümkün. Oyun severler için ise bu cihazlar, gecikmeleri önlemeye odaklı teknik donanımlara da sahip. Game Assistant 2.0 teknolojisi ile ise, oyun deneyimi daha akıcı ve sürükleyici hale getirilmeye çalışılmış.

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MediaTek’in Dimensity 800 işlemcisi, 7 nm’lik süreçle üretilen; 2.0 GHz’lere kadar çıkabilen başarılı bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu işlemci ile 90 Hz gibi yüksek sayılabilecek ekran yenileme hızları da destekleniyor. Cihazlarda desteklenen çözünürlük ise, alışkın olduğumuz gibi Full Hd+ olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın ısınmaması için likit soğutma sistemi ile desteklenen Honor Play modellerinde, yoğun oyun kullanımlarında cihazın minimum seviyede ısınması için çalışılmış. 4300 mAh gibi yüksek kapasiteli bir batarya ile desteklenen cihaz, 22.5 W hızda şarj desteğine sahip.

Cihazın arka tarafına geldiğimizde ise, Honor Play 4 modelinde 64 MP çözünürlüğe sahip bir ana kamera kullanılmış. Bu ana kamera, 8 MP geniş açı, 2MP makro lens, ve 2MP derinlik algılayıcı olmak üzere 3 adet kamera ile daha desteklenerek; 4’lü bir kamera modülü oluşturulmuş. Bu modül ile, 4K çözünürlükte çekimler yapabilmeniz mümkün. Ayrıca elektronik imaj sabitleyicinin bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Honor Play 4 Pro

Honor Play 4 Pro modelinde ise, 6.57 inç IPS LCD ekran, TÜV Rheinland onaylı göz sağlığı koruma modu, yan tarafta parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemi ve 4200 mAh kapasiteli batarya gibi detaylar mevcut. Ekran ve kasa oranı ise, %91.46 olarak belirlenmiş. Honor Play 4 Pro için ise esas fark işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi seviyesinde işlemci olarak bilinen Kirin 990 ile desteklenen cihaz, yüksek performans vadediyor. Bu işlemci, 2.86 GHz hızlara çıkabiliyor. Ayrıca NFC teknolojisi ve 40 W hızlı şarj desteği de bu cihazda mevcut.

Kamera modülüne baktığımızda ise standart versiyonun aksine, Sony’nin 40 MP çözünürlüğe sahip IMX600 CMOS sensörünün ana kamerada kullanılmış olduğunu görüyoruz. Play 4 Pro’nun arka kamera modülü ile, temassız olarak ateş ölçümü yapabilmeniz de mümkün. Buna ek olarak; ön tarafta 32 MP ve 8 MP olmak üzere iki adet kamera karşımıza çıkıyor.

Honor Play 4 modellerinde fiyatlar ne kadar

Honor Play 4’ün 6 GB + 128 GB standart versiyonu, 1799 Yuan, yani yaklaşık olarak 253 Dolar civarında. 8 GB + 128 GB seçeneği ise, 1999 Yuan, yani 281 Dolar civarlarında.

Honor Play 4 Pro modeline baktığımızda ise 8 GB + 128 GB versiyonu, 2899 Yuan yani 408 Dolar civarında. Eğer ateş ölçme opsiyonuna da sahip olmak istiyor iseniz, ödemeniz gereken toplam tutar ise 2999 Yuan yani 422 Dolar. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!