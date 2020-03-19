LG K40s, Turkcell Online Mağaza’da ayda 108 TL’ye satılacak!

LG’nin uygun fiyatlı akıllı telefonu LG K40s Turkcell Online Mağazalarda 108 TL’lik 12 taksitle satılıyor. Kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam ediyor.

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Firmanın giriş seviyesi akıllı cihazı K40s, ayda sadece 108 TL’ye 12 taksitle satışa sunuldu. Turkcell online mağazalarda geçerli olan kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.

LG K40s’in Özellikleri Neler?

LG K40s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çekiyor. Sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkan K40s, 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor.

Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihaz, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde temiz ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor.

Google Asistan tuşu, Google Lens, Crop Shot, Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği ve uzun ömürlü pili ile ekstra sağlamlığı K40s’in diğer çekici özellikleri arasında bulunuyor.

Hardware Plus YouTube kanalımızda da incelemesini gerçekleştirdiğimiz LG K40s’le ilgili detaylı bilgi almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.