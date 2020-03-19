Akıllı Telefonlar
LG K40s, Turkcell Online Mağaza’da ayda 108 TL’ye satılacak!
LG’nin uygun fiyatlı akıllı telefonu LG K40s Turkcell Online Mağazalarda 108 TL’lik 12 taksitle satılıyor. Kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam ediyor.
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Firmanın giriş seviyesi akıllı cihazı K40s, ayda sadece 108 TL’ye 12 taksitle satışa sunuldu. Turkcell online mağazalarda geçerli olan kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.
LG K40s’in Özellikleri Neler?
LG K40s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çekiyor. Sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkan K40s, 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor.
Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihaz, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde temiz ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor.
Google Asistan tuşu, Google Lens, Crop Shot, Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği ve uzun ömürlü pili ile ekstra sağlamlığı K40s’in diğer çekici özellikleri arasında bulunuyor.
Hardware Plus YouTube kanalımızda da incelemesini gerçekleştirdiğimiz LG K40s’le ilgili detaylı bilgi almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 9 Lite için Android 10 müjdesi!
Xiaomi‘nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mi 9 serisi güncelleme almaya devam ediyor. Firma orta seviye telefonu Mi 9 Lite modeli için Android 10 güncellemesini dünya genelinde dağıtmaya başladı.
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Android 10 dağıtımı başladı.
Xiaomi Mi 9 Lite, Android 10 güncellemesine kavuşuyor. V11.0.1.0.QFCMIXM model numaralı güncelleme beraberinde MIUI 11 ve Şubat ayı güvenlik güncellemesini de getiriyor. MIUI 11 ile birlikte karanlık moda ve birbirinden farklı yazı tipine sahip olacak cihaz ayrıca daha performanslı ve sade bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca “Always On Display” özelliği için de yeni animasyonlar getirildi. Telefonlara bildirimi düşmeye başlayan güncellemenin, gelmeme durumuna karşı bazı Xiaomi hayran forumları dosyaları indirilebilir vaziyette kullanıcılara sunuyor. Sizler de güncellemeyi telefonunuz üzerinde kolayca kontrol edip yükleyebilirsiniz. Xiaomi Mi CC9 olarak da bilinen bu cihaz bu güncelleme ile birlikte Android 10 alan cihazlar kervanına katılıyor.
Xiaomi Mi 9 Lite teknik özellikleri
Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya çıkan cihaz gücünü Snapdragon 710‘dan alıyor. 6.39 inç Süper AMOLED ekranla gelen cihaz damla çentik tasarımını kullanıyor. Parmak izi okuyucusunu da ekran altına yerleştiren cihaz amiral gemisi telefonlarda yer alan özelliği orta seviyeye de sunuyor. Ön kamera 32 MP olarak belirlenirken arkada yer alan üç kamera ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 6 GB RAM ile gelen cihaz depolama seçeneği bakımından ise 64 ve 128 GB‘lık iki farklı seçenekle bizleri karşılıyor. Türkiye’de ortalama 2500 ₺ civarına bulunabilen cihazın, üç farklı renk seçeneği bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Honor AQM-AL10 görüntüleri ile birlikte ortaya çıktı!
Geçtiğimiz hafta, AQM-AL10 model numarasına sahip bir Huawei cihaza TENAA listesinde rastlamıştık. Cihazın sadece belli özellikleri orada ortaya çıkmıştı fakat şu an güncellenen gerçek görüntülerle birlikte telefonun tüm özellikleri de biliniyor. Güncellenen listede aynı zamanda bu telefonun Huawei‘nin Honor alt markasına ait bir ürün olduğu gözüktü. Orta segment özellikleri olduğu için telefonun Honor 30 Lite olması oldukça muhtemel görünüyor.
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Honor AQM-AL10 hangi özelliklere sahip olacak?
Honor AQM-AL10, FHD+ çözünürlüklü 6.3 inçlik OLED bir ekran ile gelecek. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası, su damlası bir çentiğin içinde olacak. Arka tarafta ise, dikey olarak hizalanmış üçlü bir kamera kurulumu ve LED flaş bulunuyor. Bu kamera kurulumu son zamanlarda çokça kullanılan dikdörtgen bir çıkıntıya yerleştirilmiş durumda.
Honor AQM-AL10‘un kameraları hakkında diğer bilinenler ise, 48 MP değerinde bir ana kamera ile birlikte 2 adet 8 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak olması. Bunların haricinde bir adet 2 MP çözünürlüklü makro kamerası da aynı şekilde kamera düzeninde bulunacak.
Honor AQM-AL10, muhtemelen Kirin yonga seti tabanlı bir işlemci kullanacak. İşlemcinin detayına gelecek olursak 2.27 GHz taban frekanslı, sekiz çekirdekli bir işlemci olacak. Depolama alanı olarak ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği bulunacak. Cihazın 6 GB ve 8 GB olarak iki farklı RAM seçeneğinin olacağı da elimizdeki verilerde bulunuyor. Ayrıca telefonda 3.900 mAh kapasiteli bir pil ve 22.5W‘lık hızlı şarj özelliği bulunuyor olacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung 150 MP çözünürlüklü sensör geliştiriyor!
108 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL Bright HMX kamera sensörüyle dikkat çeken Samsung, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor. Şirketin 150 megapiksel çözünürlüğe sahip yeni sensörü ise rekabette çıtayı daha üst noktaya taşıyacak!
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Samsung, yeni 1″ ISOCELL sensörü ile DSLR kalitesi hedefliyor
108 megapiksellik ISOCELL Bright HMX sensör, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi Note 10 modellerinin kamera performansını güçlendirmişti. Özellikle detay konusunda başarılı sonuçlar veren sensörün ardından yine üst seviye cihazlara yönelik bir kamera sensörü daha geliştirildiği ortaya çıktı. Tam 150 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL Bright serisinin yeni modeli, 1″ boyutu sayesinde akıllı telefonlarda kullanılan en büyük sensör olacak. Bu da Nokia 808 PureView’da yer alan 1/1.2″ boyutundaki Carl Zeiss sensörün ötesine geçildiği anlamına geliyor.
Öte yandan sensörün bu kadar büyük boyuta sahip olması, detaycılık anlamında da çok büyük bir ilerleme sağlayacak. 16 megapiksel çözünürlüklü 9 kareyi birleştiren kamera sensörü, bu sayede 150 megapiksellik devasa bir çözünürlük oluşturacak. Ancak yüksek çözünürlüğün yüksek fotoğraf boyutunu da beraberinde getirdiği biliniyor.
Bu yılın ilk çeyreğinde üreticilere sunulması planlanan yeni sensörün ilk müşterisinin ise Xiaomi olacağı belirtiliyor. Kamera alanında Samsung ile işbirliği yapan Xiaomi, ISOCELL Bright HMX sensörü de ilk kullanan üretici olmuştu. 2021 yılında ise Galaxy S30 serisinin yanı sıra Oppo ve Vivo’nun akıllı telefon modellerinde bu büyük sensörün kullanılması bekleniyor.