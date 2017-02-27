Lenovo Yoga 720 Dizüstü Bilgisayarlarına Parmak İzi Okuyucu Getiriyor

Lenovo yeni model Yoga serisi dizüstü bilgisayarlarını Barselona’da bu hafta düzenlenen Mobile World Congress kapsamında tanıttı.

Lenovo’nun 900 Yoga serisinin aksine 720 serisi üst sınıf bir Windows dizüstü değil. 859 dolarlık fiyata sahip olan 13 inç Yoga 720 bir Yoga modelinden bekleyebileceğiniz her şeyi veriyor. 360 derece katlanabilir ekranı ise yine alışkın olduğumuz özelliklerden bir tanesi. Bilgisayarı tablet modunda kullanmanın yanısıra film izlerken çadır modunda kullanmak mümkün.

Şirket Yoga 720 serisini Intel’in 7. nesil Core i7 işlemcilerle güncelledi. Ayrıca 16 GB RAm ve 1 TB depolama alanı ya da 512 GB SSD depolama seçeneği bulunuyor. Hem 13 inç hem de 15 inç modelde yer alan parmak izi okuyucu sayesinde Windows Hello desteği bulunuyor.

Hem 13 hem de 15 inç modelde 4K çözünürlüğe sahip ekran bulunuyor. Bu ekran batarya ömrünü bariz bir şekilde etkilemiş gibi gözüküyor. 13 inç modelin 7 saat 15 inç modelin de 8 saat batarya ömrü var. Eğer daha uzun batarya ömrü istiyorsanuz HD ekrana sahip modekker de mevcut. İki bilgisayar arasındaki en büyük fark ise 15 inç büyüklüğündeki ekranda Nvidia GTX 1050 ekran kartı bulunuyor. 13 inçte ise Intel HD graphics grafik işlemcisi yer alıyor.