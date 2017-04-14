LENOVO YOGA 710 Modeli Bilgisayar İncelemesi

Lenovo’nun Yoga serisi farklı kullanım tarzları için kullanım esnekliği sunuyor. Sizin duruşunuz hangisi?

Performansını Intel’in 7. Nesil Core mimarisiyle üretilmiş Core i7-7500U işlemcisinden alan bu bilgisayar 8 GB DDR4 belleğe sahip. 2.133 MHz hızda çalışan bu bellekler size yeterli performansı vermek konusunda başarılı bir iş çıkartıyor ve oyunlardan ağır iş yüklerine kadar geniş bir bellek sağlıyor. 256 GB SSD’ye sahip olan bu bilgisayar her türlü içerik için hızlı ve kullanışlı bir depolama alanı sunuyor. Birçok oyun ve uygulama için bu miktar yeterli.

Taşınabilir iş ortamını yerleşik yuvalara kıymadan sağlayan Lenovo, Yoga 710’da yeterli miktarda bağlantı da sunuyor. Ürünün sağ tarafında biri aktif şarj desteğine sahip olmak üzere iki adet USB 3.0 bağlantısı ve micro HDMI görüntü çıkışı var. Sol kısımda ise şarj bağlantısı, PCIe üzerinden çalışan SD kart okuyucusu ve mikrofonlu kulaklık desteği sağlayan 3,5 mm TRRS bağlantısı bulunuyor.

Teknik özelliklerine gelecek olursak yazımızda da belirttiğimiz gibi Intel’in 7. Nesil Core i7-7500U işlemcisinin bulunduğu cihazda, 8 GB bellek ve 256 GB SSD depolama alanı yer almakta. Ekran kartı ise Nvidia’nın 2 GB’lık GT940Mx modeli. 14inçlik IPS LCD ekrana sahip cihazın, ekran çözünürlüğü de 1920×1080 piksel.

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