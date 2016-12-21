Lenovo 2017’nin Başında 2016 Model Telefon Çıkardı

Lenovo’nun yeni telefon modeli Zuk Edge 2016 yılında bir telefondan beklediğiniz bütün özellikleri bünyesinde bulunduruyor.

Lenovo’nun yeni telefonunda 5.5 inç kıvrımlı ve Full HD ekran, Snapdragon 821 işlemci, 3100 mAh batarya ve USB-C port gibi özellikler yer alıyor. Ekranın altında yer alan parmak izi sensörü, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamerası bir telefondan isteyebileceğiniz birçok şeyi sunmakta. Telefon ayrıca kutusundan Android Nougat işletim sistemiyle çıkıyor. Yani telefonun bütün özellikleri tam anlamıyla 2016.

Diğer taraftan ilk olarak Xiaomi Mi Mix ile gördüğümüz akılları baştan alan çerçevesiz telefon tasarımı 2017 yılında oldukça popüler olacak gibi. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişlerine yavaş yavaş elveda diyoruz. 2017 yılının başında düzenlenecek olan Consumer Electronics Show ile beraber Snapdragon 821 eski bir işlemci olacak. Ayrıca daha büyük batarya ve daha yüksek çözünürlük derken Zuk Edge eskidi. Lenovo telefon çıkarmak için daha yanlış bir dönem seçemezdi herhalde.