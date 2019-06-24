League of Legends Suriye ve İran’da yasaklandı

League of Legends (LOL) Suriye ve İran’da yasaklanmasına karar verildi. Yasağın nedeninin Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginliğin artması gösteriliyor.

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League of Legends iki ülkede oynanması yasaklandı

2009 tarihinde Riot Games tarafından geliştirilen dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan League of Legends Suriye ve İran tarafından oynanması yasaklandı. Yasağın arkasındaki sebebin ise İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginliğin artması gösteriliyor. Trump’ın büyük ek yaptırımlar sözlerinin ardından atılan adıma Suriye’nin eklenmesinin sebebinin ise İran-Suriye arasındaki müttefiklik olduğu düşünülüyor.

Oyunun resmi forumunda İranlı oyuncuların açtığı başlıkta ‘ABD yasaları ve düzenlemeleri nedeniyle, ülkenizdeki oyuncular şu anda League of Legends’a erişemiyor. Bu tür kısıtlamalar ABD hükümeti tarafından değiştirilebilir. Bu adımdan geri dönülmesini dört gözle bekliyoruz.‘ açıklamalarına yer verildi. Sosyal haber sitesi Reddit üzerinde ise oyunseverler, söz konusu yasağın sadece Suriye ve İran tarafından uygulandığını diğer ülkelerde oyun erişiminde sıkıntı olmadığını belirttiler. İki ülkedeki oyunseverler oyuna erişmek isterlerse VPN uygulamaları üzerinden internet erişim sunucularını değiştirmeleri gerekmekte. Oyun geliştiricisi Riot Games konu ile ilgili bir açıklamada bulunmazken oyunun resmi internet sayfasında İran hala listede bulunan ülkeler arasında.

Daha önce Çin’de yasaklanmıştı

PUBG’nin kan efektlerinin çocuklar üzerinden psikolojik etki yarattığı gerekçesi ile oyunda düzenlemeye gidilmesini isteyen Çin, daha önce de aralarında League of Legends (LOL) Suriye ve İran’da yasaklanmasına karar verildi. Yasağın nedeninin Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginliğin artması gösteriliyor.video oyunununda bulunduğu 200 oyunu yasaklamıştı. Yasağın 18 yaşındaki oyunseverlere uygulanacağını belirten hükümet, oyun sürelerinde düzenlemeye gitmişti. 17 yaşındaki oyuncunun 40 saat aralıksız oyun oynamasının ardından hayata geçirilen düzenleme ile birlikte, Tencent 12 yaşının altında bulunan oyunseverlerin 21:00 ‘dan sonra hesaplarından otamatik çıkış yapılacağını belirtti.