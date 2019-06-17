Reuters ‘ın haberine göre ; Huawei uluslararası akıllı telefon satışlarında %40 ile %60 arası düşüş öngörüyor. Bu düşüşle Honor 20 ‘nin piyasadan çekilmesi gündeme gelebilir.

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Pazardan çekilmesi satışlara bağlı

Bloomberg ‘in pazar günü yayınladığı raporda, Huawei uluslararası akıllı telefon satışlarında %40 ile %60 arası düşüş bekliyor. Gündeme gelen seçeneklerden biri ise, Huawei ‘nin denizaşırı ülkelerde satışını yaptığı Honor markasının en yeni modeli Honor 20 ‘yi piyasadan çekmesi oldu. Honor 20 Fransa ve ve İngiltere ‘nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde 21 Haziran ‘da satışa sunulacak.

Rapora göre ; Huawei yöneticileri Honor ‘un en yeni modelinin satışını gözlemleyecek. Beklenilen hedefe ulaşılamazsa cihazın siparişlerine son verilecek. Amerika ile yaşanan ticari kriz sonrası Huawei CEO ‘su ve icra kurulu başkanı Ren Zhengfei şirketin büyümesi hakkında ‘ ufak bir yavaşlama olabileceğini’ belirtmişti. Yayınlanan bu rapor ise bu açıklamayı destekliyor.

Honor 20 özellikleri ve fiyatı

Ekran : 6.26 inç boyutunda 19:5:9 FHD+ çözünürlüğü IPS LCD

İşletim Sistemi : Google Android 9 Pie , Magic 2.1

İşlemci ve GPU : Kirin 980 / Mali G76

Batarya : 3750 mAH

RAM ve Depolama : 6 GB RAM , 128 GB dahili hafıza

Boyutlar : 156.3 x 74 x 7.9 mm

Ağırlık : 174 gr

Kamera : 48 MP f 1.8 ana kamera , 16 MP f 2.2 ultra geniş açı , 2 MP f 2.4 derinlik kamerası / 32 MP f 2.0 selfie