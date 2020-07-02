KVKK, TikTok uygulamasına inceleme başlattı!

17 Haziran’da başlayan Facebook reklamları boykotu aralarında Honda ve Coca-Cola gibi büyük şirketlerin de bulunduğu onlarca katılımcı ile giderek büyüyor. Son olarak Microsoft sosyal medya platformu üzerindeki tüm reklamlarını küresel olarak Ağustos’a kadar durdurduklarını açıkladı.

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Microsoft Facebook ve Instagram reklamlarını Ağustos’a kadar durdurdu!

Microsoft Mayıs ayında Facebook ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da reklam yayınlamayı askıya almıştı. Mayıs ayında alınan bu karar sadece ABD ile sınırlı tutulmuştu. Ancak Microsoft yeni aldığı karar ile kapsamını genişleterek dünya çapında Facebook sosyal medya hizmetleri üzerinden verilen reklamlarını durdurma kararı aldı. Yakın zamanda başlayan Facebook boykot kampanyasına daha önce Coca-Cola, Starbucks gibi büyük şirketler de katılmıştı. Bu şirketler, platform nefret dolu konuşmaların yayınlanmasını engellemenin bir yolunu sunana kadar Facebook’ta tüm reklamlarını durdurduğunu açıklamıştı. Yayınlanan rapora göre Microsoft, diğer birçok şirketin aksine Facebook politikalarından çok, verilen reklamların nerede gösterildikleri ile ilgili endişeli olduklarını söyledi. Ancak iki durum da Facebook için diğer bir büyük reklam verenini kaybettiği anlamına geliyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz Perşembe günü kuruluşundan bu yana karşılaştığı en büyük kayıplarından birini elde etti. Şirketin değeri New York borsasında sadece bir günde 120 milyar dolar geriledi. Bu Wall Street tarihinde de bir şirketin en büyük değer kayıplarından biri oldu. Aynı zamanda şirketin hisseleri %19 düşüşle 176.25 dolara geriledi. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Forbes dünyanın en zenginleri listesindeki pozisyonu 2 sıra geriledi.

Microsoft tarafından şirketin baş pazarlama sorumlusu Chris Capossela şunları söyledi: “ Mayıs ayında endişelerimiz nedeniyle ABD’deki bütün reklamlarımızı askıya almıştık. Şimdi bütün Facebook ve Instagram reklamlarımızı küresel olarak askıya alma kararı verdik” dedi.

Copocere ne yazık ki Microsoft’un bu kararının ardındaki nedeni açık bir şekilde belirtmedi. Ancak şirket olarak reklamların yeniden yayınlamasına izin vermek için Facebook ve Instagram liderleriyle temas halinde olduklarını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Facebook reklamlarımızın yeniden devam etmesi için olumlu hamleler görmeyi bekliyoruz. Yeni bir karar almak ve durumu değerlendirmek için Ağustos’a kadar bekleyeceğiz.” dedi.

Microsoft konu hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti ve şirketin daha büyük bir boykotta yer almayacağına vurgu yaptı. Şirket tarafından gerçek ve uzun vadeli değişim elde etmenin tek yolunun medya ortakları ile doğrudan diyalog kurmak olduğuna da vurgu yapıldı.