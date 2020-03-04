Kültür ve Turizm Bakanlığı, cep telefonlarından %1 ek vergi alacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve yurt dışından getirilen telefonlar için %1’lik vergi alacak. Karar, bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu.

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Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre karar ile fiki̇r ve sanat eserleri̇ni̇n çoğaltılmasına yarayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesinti uygulanan cihaz listesine cep telefonları da eklenmiş oldu.

15 gün sonra yürürlüğe girecek olan karara göre hem yurt dışından ithalat yoluyla getirilen modeller hem de Türkiye’de üretilen telefonlar kesinti kapsamında değerlendirilecek. Yayımlanan düzenlemede, telefonlardan alınacak vergi oranı da %1 olarak belirlendi.

Cep telefonunda artık ithalat da “CIF bedeli”, yerli üretimde ise “imalat bedeli” üzerinden yüzde 1 ödeme alınacak. Yeni düzenleme 19 Mart 2020 tarihinde kesin olarak yürürlüğe girecek.

%1’lik vergi daha önce CD,DVD ve USB belleklerden alınıyordu!

Aslında fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi veri depolamaya yarayan araçlar 2012 yılından bu yana Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından vergilendiriliyordu. 2013 yılında yasanın kapsama alını genişletildi ve söz konusu cihazların yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değilen oranlarla kesinti uygulaması devam ettirildi.

Bugün yayımlanan son karar ile kesinti uygulanan cihazlar listesinde güncellemeye gidildi. Daha önce listeye girmemiş cep telefonları da kesinti kapsamına dahil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vergilendirilen yeni cihazların listesi

Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)

ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye tahsis edilen diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişim mahsus cihazlar dahil)

Vergilendirme cep telefonu fiyatlarına yansıyabilir!

Yeni karara göre, cep telefonu üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 oranında tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacaklar. Bu demek oluyor ki, yakın zamanda dolar kurunun yükselişiyle zamlanan telefon fiyatları bir kez daha ivme gösterebilir.

Gün geçtikçe, artan vergilendirme süreçleri dahilinde cep telefonlarına olan alınabilirlik düşmeye devam ediyor. Umarız ki uygulanan vergilere yenileri eklenmez.