Genel
Yurt dışından getirilen teknolojik ürünlere, ek vergi getirildi!
Yurt dışından getirilen teknolojik ürünlere bir ücret zammı daha geldi. Bildiğiniz gibi; dün pasaport harçlarına, toplamda %200’den fazla zam getirilmişti. Şimdi ise TRT bandrol haklarında bir değişikliğe gidildi.
İlginizi çekebilir: Yurt dışı telefon kayıt harcı, bir kez daha zamlandı!
Yurt dışından getirilen televizyonlar, radyolar, videolar, set üstü medya kutularına ek bandrol ücreti yasası Resmi Gazete’de yayınlandı. Ticari olmayan amaçlarla yurt dışından cep telefonu getirenden sadece 2020 yılı için 20 euro bandrol ücreti alınacak.
Yanında bilgisayar getiren 10 euro bandrol ücreti ödeyecek. Ülkemizde çok satışı bulunmayan ama içerisinde radyo bulunduran vantilatörler bile 10 Avro ile ücretlendirilecek.
TRT kanunundan, yurt dışından getirilen televizyonlar da nasibini aldı!
Yeni yasa ışığında, 20 inçten başlamak üzere televizyonlara getirilen yaptırım aşağıdaki gibi belirlendi;
20 inç 10 avro
21-27 inç arası 16 avro
27-33 inç arası 22 avro
33 inç-45 inç arası 33 avro
46 inç-58 inç arası 40 avro
58 inç ve yukarısı 89 avro
Vantilatördür; saattir fark etmez, radyo varsa ücret alınacak!
Radyo kısmında ise mobil olanlar 1 avro, saatli radyo ve radyolu saatler, herhangi bir müzik aletinin üzerindeki radyolar hatta ve hatta oyuncaklar üzerindeki radyolar da dahil olmak üzere 1 avro, oto teyplerden 1 avro, radyo alıcılarından 2 avro ve video cihazlarında 18 avro olarak ücret belirlendi.
Getirilen düzenlemede ayrıca, şu an mevcutta bulunan cihazlardan alınan TRT Bandrol ücretlerinin de devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Yasa içerisine akıllı kol saatleri bile dahil edilmiş. Açıkçası hiç şaşırmadık. Giyilebilir cihazlardan da ürünün toplam bedeli üzerinden %8 komisyon alınacak.
Zamlar bitmiyor, bitmek bilmiyor. Önümüzdeki günlerde yeni zam haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. Durum hiç iç açıcı gözükmüyor. Böyle giderse, ülkemizde tüketici elektroniği tamamen lüks haline gelecek.
Diğer
MediaMarkt’ta “en uzun gece” kampanyası başladı!
MediaMarkt mağazaları ve MediaMarkt.com.tr web sitesinde “en uzun gece” kampanyası başladı. Küçük ev aletlerinden televizyona, beyaz eşyadan cep telefonuna tüm kategorilerde indirim sunan kampanya, 20-21 Aralık tarihlerinde geçerli.
Not: Bu bir advertorial çalışmasıdır
Kampanya detayları neler?
MediaMarkt.com.tr adresinde, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde sadece 2 saat geçerli olan özel teklifler sunuluyor. Bu teklifler; 20 Aralık için 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 ve 21:00 saatlerinde, 21 Aralık içinse 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 saatlerinde MediaMarkt.com.tr ile birlikte şirketin Instagram ve Facebook hesaplarında duyurulacak.
MediaMarkt Instagram hesabına için tıklayın
MediaMarkt Facebook hesabı için tıklayın
MediaMarkt mağazaları özel indirimlerle, özel saatlerde açılıyor!
Kampanya kapsamında birçok MediaMarkt mağazası, saat 22:30’da ekstra ve özel indirimlerle kapılarını açacak. Bu saatte açık olacak mağazaları bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Genel
YouTube başta olmak üzere Google Servisleri ve Spotify’a erişilemiyor! [GÜNCELLENDİ]
Birkaç dakika önce yaşanan soruna göre Google’ın kendi arama motoru ve Google Drive, YouTube, Google Takvim ve Google sunucularına erişim sorunu yaşanıyor.
İlginizi çekebilir; Rekabet Kurumu’ndan yeni Google açıklaması
Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorunlar devam ederken dün itibariyle Google ile MOBİSAD arasında bir görüşme yaşanmıştı. Google’ın Rekabet Kurumu’ndan aldığı ceza süreci sırasında bugün itibariyle Google’ın servislerine erişim sorunu yaşanıyor. Google, YouTube, GMail, Google Drive, Analitics Google Developer, Google Calendar gibi tüm Google servislerine erişim sağlanamıyor.
Sorun Doğu Avrupa ve Japonya’da da yaşanıyor!
Yaşanan sorunun Türkiye’ye özel olmadığı, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk gibi Doğu Avrupa ülkeleri ve Japonya’da da yaşandığı görülüyor. Sorunun Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorun olmadığı böylece kesinleşmiş oldu. Google’a erişim engeli bulunmadığını belirtmiş olalım.
Spotify’a da erişilemiyor!
Google servislerinin yanı sıra Spotify’a da erişilemediği görülüyor. Hata kodu 4 ile erişim sorunu veren Spotify’ın bu problemi neden yaşadığı ise açıklanmadı.
[GÜNCELLEME] Sorun düzelmiş olabilir
Şu anda Google servisleri ve Spotify’a erişim tekrar sağlanabilir durumda. Görünüşe göre sorun ne ise düzeltilmiş olabilir. Ancak Google kanadından yaşanan sorun hakkında bir bilgi halen paylaşılmadı.
Konu hakkında haberimizi güncellemeye devam edeceğiz…
Genel
Asus, yeni ROG Strix 550W Gold güç kaynağını duyurdu!
Asus, sessiz yapısı ile yüksek performans vadeden yeni güç kaynağı ROG Strix 550W Gold’u duyurdu. Aynı zamanda özelleştirilebilen dış dizaynıyla da dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: Uygun fiyatta hangisi iyi? Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230
Power supply’da 550W güç çıkışı ile üst düzey performans sunan şirket, donanımın içerisindeki soğutma blokları ve 135 mm eksen teknolojili fanlar ile son derece sessiz çalışarak kritik bileşenleri serin tutabiliyor.
İçerisindeki Japon üretimi kapasitörler sayesinde üst düzey bileşenler ile 80 Plus Gold sertifikasına hak kazanıyor. Ayrıca bununla birlikte firma 10 sene garanti de sunabiliyor. Tamamen modüler yapıdaki kablolar, manyetik logolar ve üzerindeki desenlerle dış görünüm kişiselleştirilebiliyor.
ROG soğutma blokları ve eksen teknolojisiyle soğutma
Düşük gürültü seviyesi, üst düzeyoyun sistemleri için çok önemli bir özellik. ROG Strix serisi güç kaynakları ROG Thor serisinde kullanılan soğutma bloklarından yararlanıyor. Kütle ve yüzey alanının dikkatle dengelendiği bu soğutma bloğu, eksen teknolojili fanların çalışmasına gerek kalmadan önce bile büyük miktarda güç iletilmesini sağlıyor. Üst seviye ROG Strix ekran kartlarında kullanılan tasarımı temel alan eksen teknolojili fanlarda daha küçük bir yuva bulunuyor.
Daha uzun tasarlanan kanatlar ise havayı aşağıya yönlendirerek statik basıncı artıran bir bariyer halkasına bağlı. Dayanıklılık büyük önem taşıdığından pervane çift rulmanlı bir tabana monte ediliyor. Bu tasarım, kaymalı yataklı modellere göre iki kat daha uzun ömür sağlıyor. ROG soğutma bloklarının da eklenmesiyle son derece verimli hale gelen soğutma sisteminde fanların düşük hızda çalışması yeterli oluyor. Bu da gürültü seviyesini en aza indiriyor.
Kişiselleştirilebilir Dış Dizayn
ROG Strix serisi güç kaynakları tamamen modüler bir yapıya sahip. Ürünle birlikte gelen eksiksiz kablolar en yeni donanımlara uyum sağlıyor. 24 pimli güç kablosu, iki adet 6+2 pimli PCIe® ve iki adet 8 pimli EPS 12 V güç kabloları dalgalanmayı azaltarak yoğun anlarda kararlılık sağlayan kapasitörlerle birlikte geliyor. Sistemini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar, ürünle birlikte gelen CableMod %20 indirim kuponundan da faydalanabiliyor. Böylece özel üretim kablo malzemelerine, farklı uzunlukta ve renkte kablolara da erişebiliyorlar.
Kullanışlı manyetik logo ve güç kaynağının dış kenarlarına uygulanabilen desenlerle ürünü daha da kişiselleştirmek mümkün. Başta kırmızı olan pençe deseni, Aura Sync RGB aydınlatma kullanılan bir ROG Strix sistemi için ideal bir arka plan oluşturabiliyor. Sistemine daha gizemli bir hava katmak isteyenler için de bu deseni daha sade renge dönüştürebiliyor.