Flightradar24 web sitesi, Kraliçe’nin tabutunu Londra’ya götüren uçuşun tarihte en çok izlenen uçuş olduğunu söyledi.

Web sitesi, yaklaşık altı milyon insanın, havadaki ilk dakikasında Edinburgh’dan RAF Northolt’a giden uçağın rotasını takip etmeye çalıştığını söyledi. Büyük trafik, kullanıcıların havadaki uçakların yolunu izleyebildiği sitede aksamalara neden oldu.

Sitesinde ve uygulamasında 4,79 milyondan fazla kişinin izlediği ve bir YouTube akışında 296 bin kişinin izlediği belirtildi.

Bir önceki rekor, ABD’li politikacı Nancy Pelosi’yi geçen ay Tayvan’a taşıyan bir uçuşun Flightradar24’te 2,2 milyon kişi tarafından takip edilmesiydi.

Kraliçe’nin tabutu, Edinburgh’daki St Giles Katedrali’nde eyalette yattıktan sonra bir RAF Globemaster C-17 ile uçtu. Uçuş, Kraliçe’nin gemide olduğu herhangi bir askeri uçuş için kullanılan “Kittyhawk” çağrı işaretini kullandı.

Prenses Anne ve eşi Timothy Laurence tabuta eşlik ederken, prenses “sevgili annesinin” hayatının son saatlerini paylaşabildiği için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

“Son yolculuklarında ona eşlik etmek bir onur ve ayrıcalıktı.” diye ekledi.

BST 19:00’dan hemen önce inen uçuş için RAF Northolt’ta bekleyenler arasında Başbakan Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace de vardı.

Flightradar24, uçak kalkmadan önce platformunu mümkün olduğunca istikrarlı hale getirmek için adımlar attığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin ağustos ayında Tayvan’a yaptığı uçuş, Çin’in ayrılıkçı bir eyalet olarak gördüğü Tayvan’ı ziyaret eden son 25 yılın en üst düzey Amerikalı yetkilisi olması nedeniyle ilgi gördü.

Salı günkü rakamların bu trafiği nasıl gölgede bıraktığını açıklayan Flightradar24, “Geçen ayki deneyimlerimize dayanarak, büyük bir kullanıcı akışı bekliyorduk. Ancak bu ani, büyük artış beklediğimizin ötesindeydi.”

Yaklaşık 600.000 kullanıcının “uçuşu başarıyla takip edebildiğini” söyledi.

Flightradar24, “Kraliçe II. Elizabeth’in Edinburgh’dan RAF Northolt’a olan son uçuşu, Flightradar24’te tüm zamanların en çok izlenen uçuşu ve muhtemelen uzun bir süre daha zirvede kalacak” dedi.

The RAF C-17 carrying Queen Elizabeth II’s coffin is beginning its descent toward London.

If you’re having issues accessing Flightradar24, please follow the flight at https://t.co/SKwnG48D3u pic.twitter.com/traQDOvvgM

— Flightradar24 (@flightradar24) September 13, 2022