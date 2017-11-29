Google’ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıttığı ve kullanıcıların istediği videoları ücretsiz indirme, izleme ve paylaşma özelliklerine sahip Youtube GO yayınlandı.

Standart YouTube uygulaması ile hali hazırda video izleme, yükleme, link paylaşma özellikleri bulunmaktaydı. Google ise düşük bağlantı hızları ve mobil internet kotalarını göz önünde bulundurarak YouTube’un mobil tarafta işlevselliğini artırmaya karar verdi. Uzun bir süredir beta sürecinde olan YouTube GO, bu hafta itibariyle yayınlanmaya başladı.

Google’ın Android sistemini yeni amiral gemilerine uyarlaması hem sistem hem de uygulama tarafında problem oluşturmakta. Her ne kadar zamanının en iyi cihazları olsalar da günümüzde sıkıntı yaşayan eski donanımlı cihazlar Android sisteminde tam kapasite çalışamıyor. Bu yüzden eski ve düşük donanımlı cihazlar için verimli çalışacak olan Android GO üzerinde çalışan Google, uygulamalarını da elden geçirmeyi ihmal etmiyor. YouTube ise bu uygulamalar arasında elden geçen ilk uygulamalardan.

Çevrimdışı İndir, İzle, Paylaş

YouTube GO ile videolarınızı istediğiniz internet üzerinden indirip telefon hafızasında depolayabileceksiniz. Bu sayede cihazın internete bağlanamadığında veya internet paketiniz bittiğinde bile istediğiniz içeriği izleyebileceksiniz. İndirme sırasında cihazınızın hafızasında ne kadar yer kaplayacağı ayrıca belirtilecek.

Çözünürlük olarak 144p, 360p ve 480p seçeneklerine sahip olan uygulama dilerseniz indirdiğiniz içerikleri yakındaki kullanıcılar ile Bluetooth ve Wi-Fi Direct ile paylaşma olanağı da sağlamakta.

YouTube GO PlayStore’da

Uygulama şuan için sadece Hindistan ve Endonezya’da Google PlayStore üzerinden yayınlanmış durumda. Fakat önümüzdeki aylar içerisinde diğer gelişmekte olan ülkeler için de yayınlanacak.