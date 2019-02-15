Kota bitince internet kesilecek mi? (VİDEO)

Bugün Sözcü Gazetesi ve Sputnik Türkiye‘de internetle alakalı çıkan haberler gündemde yerini buldu. Çıkan haberlerde, Türk Telekom’un BTK’ya bir başvuruda bulduğu ve kabul görmesi halinde kotalı paketlerin 1 Nisan’dan sonra kota aşım durumda internet kesintisiyle karşılacağı bilgisi yer alıyordu. Haberlerin ardından Türk Telekom’da web sitesinden resmi bir açıklamada bulundu.

Sözcü Gazetesi haberi: https://hwp.to/2SPl7sr

Sputnik Türkiye haberi: https://hwp.to/2GrfMS9

Türk Telekom basın açıklaması: https://hwp.to/2S5xDQ6

Türk Telekom, yaptığı açıklamada haberin doğruyu yansıtmadığını, söz konusu durumun 12 Ocak 2019 tarihinden sonra GB’lı paketleri tercih edenler için geçerli bir durum olduğunu ve abonelerin de bunu bilerek kayıt olduklarını belirtti.