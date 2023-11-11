Koç Holding, Ford ve LG Energy Solution ile birlikte Ankara’da kurmayı planladıkları 25 GW kapasiteli batarya hücre fabrikası yatırımını iptal etme kararı aldı. İptal kararı, elektrikli araç penetrasyonundaki gelişmelere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı.

Koç Holding, Ford ve LG İle Ortak Batarya Hücre Fabrikası Yatırımını İptal Etti

Koç Holding, Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteklerinin devam edeceğini belirtti ve gelecekte batarya hücre yatırımının değerlendirilebileceğini açıkladı.

Daha önce de benzer bir anlaşma yapılmasına rağmen, Güney Koreli bir firma bu projeden çekilmişti. Şubat ayında, Koç Holding, Ford ve LG, Ankara’da 25 GW kapasiteli batarya hücresi üretimi için anlaşma yapmışlardı.

Bu tesisin 2026’da hizmete girmesi ve kapasitesinin 45 GW’a kadar çıkarılması planlanıyordu. Ancak daha önce, Güney Koreli batarya şirketi SK On, Ford ve Koç ile benzer bir anlaşma yapmış, ancak sonradan bu anlaşmadan çekilmişti.

Koç Holding’ın KAP’ta yer alan açıklamasında, elektrikli araç pazarının gelişimi ve değişen dinamikler göz önüne alındığında, batarya yatırımı için şu an uygun bir zaman olmadığı ifade edildi.

Bu nedenle, daha önceki bir niyet mektubu feshedildi. Ancak Ford ve Koç Holding, Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, gelecekte batarya hücre yatırımının değerlendirilme olasılığını açık bıraktılar.

Bu gelişme, Türkiye’deki elektrikli araç üretimi ve batarya teknolojisi yatırımlarının geleceğini etkileyebilir. Elektrikli araç sektörü hızla büyüdüğünden, bu alandaki yatırımların önemi her geçen gün artmaktadır.

Koç, Ford ve LG’nin bu iptal kararı sonrasında nasıl bir strateji izleyecekleri ve gelecekteki işbirlikleri neler olacağı merak konusu. Bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

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