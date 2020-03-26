Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 9: Yapay zeka
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Teknoloji zirvesi: Yapay zeka
Yapay zeka bu yazı dizisindeki tüm teknolojileri dolaylı veya doğrudan etkileme kapasitesi nedeniyle bu yazı dizisinin yazarı nazarında en önemli teknoloji konusunu oluşturmaktadır.
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Yapay zekanın potansiyelini açıklamak, neler yapabileceğini ortaya koymak konusunda bir yazının daima eksik olduğunu düşünürüm. Bu düşüncemi gelecek konusunda çalışmalarıyla tanınan Ray Kurzweil’in İnsanlık 2.0 adlı kitabında anlattığı bir argümana dayandırıyorum. Kısaca şöyle, bir gelişim ya da zeka merdiveni düşünün insanlık o merdivende belli bir yükseklikte birkaç basamak altımızda şempanze, daha alt basamaklarda karınca vs. şeklinde gözünüzde canlandırın. Şimdi de bir şempanzenin insanlığın yapabildiklerini ne kadar anlayabileceğini tahayyül edin, örneğin icatları ya da gökdelenleri ne kadar idrak edebileceğini düşünün. Elbette ki anlamak şöyle dursun yakınından bile geçemez diye düşünüyorsunuz. İşte Kurzweil bu noktada çok çarpıcı bir söylemde bulunuyor. Bir yapay süper zekanın yapabileceklerini anlamak konusunda insan zekası bırakın şempanzeyi bir karınca seviyesinde bulunur. O nedenle yapay zekanın potansiyelini açıklamak konusunda bariz şekilde bir acz içindeyiz.
Yapay zeka kavramı, üç ana grupta değerlendirilir. Bunlar ilkel yapay zeka, genel yapay zeka ve süper yapay zeka olarak adlandırılır. Ağırlık olarak ilkel yapay zeka örneklerini görmüş olmamız nedeniyle yapay zekanın potansiyeline dair yanlış fikirler edinmiş olabiliriz.
İlkel Yapay Zeka belirli algoritmaları belirlenen şekilde işleten düzeydedir ve insan zekasına bağlı ve ondan aşağı bir derecededir.
Yapay Genel Zeka derecelendirme olarak insan zekasına eş yada yakındır. Fakat genellikle bir konuda uzmanlaşmıştır. Örneklerini satranç oynayan ve Kasporav‘u yenerek üne kavuşan yapay zeka (IBM trafından geliştirilen Deep Blue) olarak hatırlayabilirsiniz.
Yapay Süper Zeka ise potansiyelini anlamakta dahi zorlandığımız üçüncü seviye yapay zeka çeşitidir. Kendisini evrimsel programlama ile yine kendisi tarafından geliştirebilir. Onun hakkında söyleyeceğim tek şey imkansız olmadığıdır.
Yapay zeka teknolojisi bazıları için umut bazıları için korku kaynağı olarak teknoloji trendlerinde daima yukarılarda olacak.
Yazı dizisini bu dokuzuncu bölümle noktalıyoruz. Elbette liste çok daha uzatılabilir. Biz o uzun listeden kısa vadede teknoloji gündemini meşgul edecek olduğunu düşündüğümüz birkaçını seçtik. Bu durum değinmediklerimizin daha az önemli olduğu anlamına gelmez.
Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 8: Uzay çalışmaları
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Uzay teknoloji trendlerinden olmaya devam edecek
Hemen önümüzdeki yıllar uzay girişimleri için önemli olaylara gebe olabilir. Uzay keşfi için planlanan görevler var. Ekseriyeti robotlar için fakat bazıları insanlı şekilde gerçekleştirilecek. Uzayda tarım denemeleri bu çalışmalar sırasında yapılacak.
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Küçük boyutlu uyduların gelişimi, uzaydan gelen internet, uzay turizmi, uzay madenciliği düşünüldüğünde tarihsel olarak her zaman insanların ilgisini çeken uzay konulu çalışma ve teknolojiler cazibesini artırarak sürdürecek. Bazı tahminler uzay endüstrisinin 330 milyar dolar değerinde olduğunu ve bu değeri 5-6 yılda iki katına kadar çıkabileceğini iddia ediyor, uzay teknolojisi ve çalışmaları düşünüldüğünde bu tahminlerin yerinde olduğu söylenebilir.
Özellikle çok ciddi boyutlarda ilk yatırım gerektiren bir alan olarak görülen uzay çalışmaları yakın zamana kadar devletlerin tekelinde bir görünüme sahipti. Fakat son yıllarda bazı devlet-dışı girişimlerin alana girişleri gelişim ivmesini daha da yukarılara çekti. Elon Musk – SpaceX, Richard Branson- Virgin Galactic, Jeff Bezos – Blue Moon- gibi popüler teknoloji şirketleri sahibi kişilerin uzay ilgisi geniş kitlelerin de ilgisini bu alana yöneltti.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (NASA), Rusya Federasyonu (ROSCOSMOS), Çin Halk Cumhuriyeti (CNSA), Hindistan (ISRO),ve ESA ile bazı Avrupa ülkeleri uzay konusunda ciddi boyutlu çalışmalar yürütüyorlar. Ülkemizde ise geçen yıl Türkiye Uzay Ajansı adlı bir kurum kuruldu, fakat bu kuruma atanan yöneticilerin kimler olduğu ve kurumun düşük bütçesi haberleri haricinde bu yapı hakkında bir gelişme yaşanmadı. Umarız yakın zamanda uzay hakkında ufak boyutlu olsa çalışma girişimleri başlar. Ayrıca TÜBİTAK bünyesinde Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bulunduğunu da aktaralım.
Orta ve uzun vadede de önemini artırarak sürdürecek uzay odaklı teknolojiler kısa vadede teknolojinin popüler alanlarından biri olmaya devam edecek.
Sonraki: Yapay Zeka
Mobil
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun özellikleri sızdırıldı!
15 Nisan’da internet üzerinden çevrim içi tanıtılması planlanan OnePlus 8 serisinin teknik detayları bugün sızdırıldı. Serinin Pro modeline gelen kablosuz şarj ve IP68 sertifikası gibi ek özellikler OnePlus hayranlarını oldukça mutlu edecek.
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OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro bizlere neler sunuyor?
OnePlus’ın bu yılki amiral gemisi modelleri kullanıcılar tarafından heyecan ile bekleniyor. Şirket gelecek olan modeller için 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı gibi bazı bilgileri daha önce paylaşmıştı. Şimdi daha önce de benzer sızıntılarla adını duyduğumuz Ishan Agarwal tarafından hem OnePlus 8 hem de 8 Pro için neredeyse bütün teknik özellikler paylaşıldı. Bu sızıntıya bakarak şirketin aynı anda iki model tanıtmaya devam edeceğini ve tabii ki Pro modelinin daha iyi özellikler ile geleceğini söyleyebiliriz. OnePlus 8 Pro modelinde hayranları tarafından uzun süredir talep edilen ciddi yenilikler görülüyor.
Sızıntılara göre OnePlus 8 Pro QHD+ çözünürlükte 120Hz ekran ile gelirken OnePlus 8 90Hz tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlükte bir ekran ile gelecek. Daha önce şirketin yeterince hızlı olmadığını düşündüğü için kablosuz şarj teknolojisini kullanmadığını biliyorduk. OnePlus 8 ailesinde en önemli yeniliklerden biri Pro modelinin 30W kablosuz şarj desteği ile gelmesi. Bu değer günümüzde bir çok telefonun ve OnePlus 8 Pro modelinin kablolu şarj hızlarıyla aynı. Bu nedenle şirketin kablosuz şarj teknolojisinin hazır olduğunu düşünmeye başladığını söyleyebiliriz. Ek olarak Pro modeli ters kablosuz şarj özelliğini de desteklemekte.
OnePlus’ın yeni serisi ile birlikte getireceği bir diğer yenilik ise Pro modeline IP sertifikası almak olacak. Daha önce şirket cihazlara IP sertifikası almanın maliyet eklediğini belirtmiş ve OnePlus 7’yi bir kova su içerisine atarak bu konu ile alay etmişti. Ancak bu sefer OnePlus 8 Pro amiral gemisi modellerde görmeye alışkın olduğumuz IP68 sertifikası ile geliyor. Serisinin diğer modeli OnePlus 8 ise IP sertifikasına sahip değil.
Serinin diğer özellikleri
Cihazlar arasındaki farklılıklar kamera konusunda da devam ediyor. Pro modelinin arka tarafında bizleri iki adet 48MP sensör, 8MP sensör ve 5MP kameralı dörtlü bir kurulum beklerken normal varyantı ise arka tarafında 48MP kamera, 16MP ve 2MP sensörler ile üçlü kamera kurulumuna sahip. Her iki telefon da 16MP ön kameraya sahip.
Tüm bunları yanı sıra telefonlar 2020 yılı amiral gemisi modellerde görmeye alışkın olduğumuz Snapdragon 865 yonga seti ve 128GB /256GB dahili UFS 3.0 standartlarını destekleyen depolama birimleri içeriyor. Telefonların 8GB veya 12GB RAM’e sahip modelleri mevcut. Pil kapasiteleri ise OnePlus 8 Pro’da 4.510mAh ve OnePlus 8’de 4.300mAh.
Sızıntıların doğru olduğunu varsayarak belirsiz olan tek bilginin cihazların fiyatları olduğunu söyleyebiliriz. Serinin Pro modeline getirilen ek özellikler ile birlikte fiyatında da ciddi bir artış beklemek yanlış olmaz.
Mobil
ZTE, 5G destekli Axon 11’i tanıttı!
ZTE bugün erken saatlerde 5G destekli telefonu Axon 11’i tanıttı. Cihaz gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alıyor.
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ZTE Axon 11’in fiyatı ve özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE bugün 5G destekli orta sınıf telefonu Axon 11’i nispeten uygun bir fiyat ile tanıttı. Şirketin bu hamlesi orta sınıf bandında ve altında 5G destekleyen cihazların yaygınlaşabilmesi için önemli bir adım.
Yeni Axon 11 5G, bizleri ön tarafında su damlası şeklinde bir çentik ve 20MP ön kamera ile karşılıyor. Cihaz 6.47-inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğe sahip Amoled bir panel ile birlikte geliyor. Ek olarak telefon kavisli bir ekran yapısı ile kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Axon 11 5G modeli gücünü 7nm üretim süreci ile üretilmiş Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Ayrıca 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama imkanları sunabilmekte. Telefonun arkasında 64MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunan dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.
Orta sınıf 5G telefonu olarak ifade edebileceğimiz Axon 11 ayrıca Qualcomm Quick Charge 4+ desteği ve ekran içerisine gizlenmiş parmak izi sensörüne sahip. Cihaz 4.000mAh batarya ve Android 10’la birlikte 2020’de tanıtılan cihazlardan beklenilen standartları kullanıcılarına sunuyor.
ZTE Axon 11 5G, 6GB/ 128GB sürümü 380 dolar (2.698 yuan) ve 8GB/128GB sürümü 420 dolar (2.998 yuan) fiyat etiketi ile Çin’de ön siparişe açıldı. Son olarak 8GB/256GB sürümü 480 dolar (3.398 yuan) fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuldu. ZTE Axon 11 5G modelini Çin dışındaki pazarlara sunmak için herhangi bir duyuru henüz yapmadı.