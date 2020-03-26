Kısa vadede teknoloji trendleri – 8: Uzay çalışmaları

COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.

Uzay teknoloji trendlerinden olmaya devam edecek

Hemen önümüzdeki yıllar uzay girişimleri için önemli olaylara gebe olabilir. Uzay keşfi için planlanan görevler var. Ekseriyeti robotlar için fakat bazıları insanlı şekilde gerçekleştirilecek. Uzayda tarım denemeleri bu çalışmalar sırasında yapılacak.

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Küçük boyutlu uyduların gelişimi, uzaydan gelen internet, uzay turizmi, uzay madenciliği düşünüldüğünde tarihsel olarak her zaman insanların ilgisini çeken uzay konulu çalışma ve teknolojiler cazibesini artırarak sürdürecek. Bazı tahminler uzay endüstrisinin 330 milyar dolar değerinde olduğunu ve bu değeri 5-6 yılda iki katına kadar çıkabileceğini iddia ediyor, uzay teknolojisi ve çalışmaları düşünüldüğünde bu tahminlerin yerinde olduğu söylenebilir.

Özellikle çok ciddi boyutlarda ilk yatırım gerektiren bir alan olarak görülen uzay çalışmaları yakın zamana kadar devletlerin tekelinde bir görünüme sahipti. Fakat son yıllarda bazı devlet-dışı girişimlerin alana girişleri gelişim ivmesini daha da yukarılara çekti. Elon Musk – SpaceX, Richard Branson- Virgin Galactic, Jeff Bezos – Blue Moon- gibi popüler teknoloji şirketleri sahibi kişilerin uzay ilgisi geniş kitlelerin de ilgisini bu alana yöneltti.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (NASA), Rusya Federasyonu (ROSCOSMOS), Çin Halk Cumhuriyeti (CNSA), Hindistan (ISRO),ve ESA ile bazı Avrupa ülkeleri uzay konusunda ciddi boyutlu çalışmalar yürütüyorlar. Ülkemizde ise geçen yıl Türkiye Uzay Ajansı adlı bir kurum kuruldu, fakat bu kuruma atanan yöneticilerin kimler olduğu ve kurumun düşük bütçesi haberleri haricinde bu yapı hakkında bir gelişme yaşanmadı. Umarız yakın zamanda uzay hakkında ufak boyutlu olsa çalışma girişimleri başlar. Ayrıca TÜBİTAK bünyesinde Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bulunduğunu da aktaralım.

Orta ve uzun vadede de önemini artırarak sürdürecek uzay odaklı teknolojiler kısa vadede teknolojinin popüler alanlarından biri olmaya devam edecek.

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