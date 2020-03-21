Kısa vadede teknoloji trendleri – 2: İnsanlar ve sentetik insanlar

COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.

Siz ve dijital siz

İnsanlık ve insanlar ikizleriyle yaşamaya hazır mı? Dijital ikizleriyle… Henüz Jon Snow’a final bölümü için özür diletmek, (aşağıda bu videoyu izlemeniz mümkün) Rasputin’e Beyonce şarkısı söyletmek, Lil Miquela adlı birini yaratmak (kendisine ve 2 milyon takipçili Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz) gibi keyifli örneklerini görsek de işin boyutlarının nerelere varabileceğine dair kısa bir zihin egzersizi dahi bu teknolojinin pozitif ve negatif yelpazesinin genişliğini tahayyül etmeye yeterli olabilir. Sentetik medya olarak adlandırılan bu fenomenin çok daha fazlasına gebe olduğunu dillendirmeme dahi gerek olmadığı kanısındayım.

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Deep fake yada deep edit de denilen bu teknolojinin olumlu ve olumsuz etkilerini yaygın olarak hissedeceğimiz günler çok uzak görünmüyor. Telif yasalarının ardından dolanmak için de kullanılmaya başlanan bu teknoloji, kitle iletişimi konusunda ve görsel medya sektöründe başta olmak üzere toplum üzerinde de şu an için öngörebildiğimiz ve öngöremediğimiz birçok etkide bulunacak.

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