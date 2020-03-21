Kısa vadede teknoloji trendleri – 1: Puanlar dünyası

COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.

Teknoloji olarak puanlar dünyası

Anlaşılması için puanlama sistemi diyebileceğimiz konu artık hayatlarımızın içinde ve kısa vadede çok daha etkin olması bekleniyor. Puanların önemini şu an kavramamız zor olabilir ama bir UBER şoförü yada AirBnb sisteminde evini kiralayan birini bulabilirseniz (ki UBER şoförü bulmamız artık maalesef zor) muhtemelen çok önemli olduğuna sizi ikna edecektir. Ayrıca muhtemelen örneklerini Çin’de gördüğünüz sistem de Çin ile sınırlı kalmayacak.

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Bizi sıralamak, etiketlemek, kataloglamak ve kategorilendirmek için verilerimiz toplanır, rafine edilir – yani ürün haline getirilir – ve meta değeri olan bir hale sokulur. Peki neden? Cevap, sistemlerin ‘bizim için’ ve bizim hakkımızda karar vermesini kolaylaştırmak amacına hizmet etmektir. Yani artık algoritmaların karar verdiği bir dünyada bulunuyoruz, bir diğer deyişle algoritmik determinizm çağında yaşıyoruz. Giderek artan oranda yapay zeka içeren ve seçim yapan sistemler, kişisel tarihimizi, özel koşullarımızı ve insanlığımızın özelliklerini (şimdilik) bilmeden bizi puanlıyor. Yüzlerce şirket bu şekilde müşteri avlıyor, kazanıyor. Şirketler, telefonunuzda kaç kez hangi uygulamayı açtığınızı, hangi cihazları kullandığınızı, nerede ne kadar zaman harcadığınızı, ne tür yiyecek sipariş ettiğinizi ve iletilerinizle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere binlerce benzersiz veri noktanızı gizlice veya açıktan topluyor ve inceliyor. Bu sistem ve bu sistem odaklı teknolojiler popüler ve kısa vadede teknoloji trendleri arasından daha da yukarılara çıkacak.

Konu ile ilgilenenler veya evde kalmamız gereken günlerde güzel bir seyirlik arayanlar, Black Mirror adlı popüler dizinin 3. Sezon 1. bölümünü (Dibe Vuruş) izleyebilir. İzleyeceklere keyifli seyirler…

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