Kırmızı OnePlus 6 modeli satışa çıkıyor

OnePlus 6, ilk satışa çıktığında sadece 22 günde 1 milyon adet satış rakamına ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde ipek beyazı renk seçeneği ile karşımıza çıkan model, şimdi de yeni kırmızı renkli modeliyle Avrupa ve Kuzey Amerika’da satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Kırmızı OnePlus 6 için tarih 10 Temmuz

Son dönemde kırmızı rengini kullanan birçok telefon üreticisi görüyoruz. Bu furyaya katılan kırmızı OnePlus 6 modeli de gerçekten göz alıcı görünüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni model, 10 Temmuz itibarıyla satın alınabilecek. 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip model 579 dolar fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

Hatırlarsanız ilk satışa çıktığında iki farklı siyah renk seçeneğiyle gelen model, kırmızı renkle birlikte şu an bir de ipek beyazı renkli modele sahip.