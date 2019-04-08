Kingston Server Premier modülleri Intel Purley’den onay aldı!

Ünlü bellek üreticisi Kingston Server Premier serisindeki modüllerinin Intel Purley platformu tarafından onaylandığını duyurdu.

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Kingston Server Premier modüllerinin özellikleri

Şirketin Purley onaylı Server Premier modülleri Intel’in altı kanallı sunucu mikro mimarisiyle tasarlanmış. Yeni Intel Xeon Scalable sunucu ailesi tarafından desteklenen 2933 MT/s bellek frekansına sahip DIMM‘lerin 23,46 GB/s bant genişliği sunacağı vadediliyor. Bunlar çok kanallı performans için grup halinde kullanıldığında, yoğun bellek gerektiren sunucu uygulamalarının daha üstün bir performansla çalışacağı söyleniyor.

Üretici, Server Premier belleklerde sabit bir malzeme listesi kullanıldığı için DRAM sürümlerinde daha tutarlı sonuçlar sağlandığını belirtiyor. Ayrıca ürünlerin erken oluşabilecek arızaları önlenmesi için fabrika aşamasında pek çok testten geçtiği vurgulanıyor. Bunun dışında veri merkezlerinde bulunan anakartlar üzerinde kullanıcıların iş yüklerine benzer işlemler yapılarak kartlar test ediliyor.

Deneyimli üreticinin bu serisinde iki farklı ürün yer alıyor:

İlk model olan DC500R; daha çok sistem başlatma, web sunucuları, sanal masaüstü altyapısı gibi okuma odaklı uygulamalara yönelik olarak üretilmiş. 0,5 DWPD (kullanım ömrü boyunca bir günde sürücünün tamamının kaç kere yazılabileceğini gösteren değer – Drive Writes Per Day) değerine sahip olan server modülü; 480 GB, 960 GB, 1,92 TB ve 3,84 TB‘lık kapasite opsiyonlarına sahip.

Diğer model olan DC500M ise SSD’den daha dengeli okuma ve yazma giriş çıkış talepleri olan uygulamalardaki karma iş yükleri için geliştirilmiş. 1,3 DWPD dayanıklılık değerine sahip olan DC500M, raf dizilimli yüksek hacimli sunucu pazarı, çok geniş ölçekli veri merkezleri ve bulut hizmet sağlayıcılarının kullanımları gibi işler için daha uygun bir ürün. Bu model ise 480 GB, 960 GB, 1,92 TB ve 3,84 TB‘lık hafıza seçenekleriyle geliyor.