Logitech Zone serisi kulaklıklarını tanıttı!

Deneyimli donanım üreticisi Logitech ağırlıklı olarak ofisler gibi yoğun gürültü olan mekanlarda kullanılması için tasarlarladığı yeni kulaklık serisi Zone‘u tanıttı.

İlginizi çekebilir: Apple Watch EKG özelliğiyle bir hayat daha kurtardı!

Logitech Zone serisi kulaklıkların özellikleri

Zone ailesinin tüm üyelerinde aktif ve pasif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Kalabalık ve gürültülü alanlarda daha iyi bir ses yalıtımı sağlayan aktif gürültü engelleme fonksiyonu kulaklığın altında bulunan düğmeye basılarak açılıp kapatılıyor. Ürünlerin iş yaşamında kullanılması için tasarlandığını düşündüğümüzde kulaklığın konforu da bir başka önemli kritere dönüşüyor. Zone serisindeki kulaklıkların pedleri yumuşak bir deriden yapılmış ve silikon dolgulu bir kafa bandına sahip. Kulaklığın bataryası ise normal kullanımda 15 saatlik kullanım süresi, aktif gürültü engelleme açıkken ise 14 saatlik bir kullanım süresi vadediyor.

Hem telefonla hem bilgisayarla kullanılabilen kulaklıklar Easy-Switch özelliğine sahipler. Bu özellik sayesinde sahip telefon ve bilgisayar arasında kesintisiz geçiş yapabiliyorlar. Ayrıca telefonlara yüklenebilen kulaklık uygulaması üzerinden ses seviyesi, ekolayzır ve ANC ayarları kontrol edilebiliyor. Qi kablosuz şarj standardını destekleyen Zone ailesi Huawei veya Samsung‘un amiral gemisi telefonlarında bulunan ters kablosuz şarj özelliğiyle de şarj edilebiliyor.

Ailenin şimdilik iki üyesi bulunuyor: Zone Wireless ve Zone Wireless Plus. İkisi arasındaki tek fark, ikincisinin altı adete kadar Logitech çevre birimine bağlanmaya izin veren bir donanıma sahip olması. Bu ay piyasaya çıkacak olan Zone Wireless 199.99 dolar, haziranda satışa sunulacak olan Zone Wireless Plus ise 249.99 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.