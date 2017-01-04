Kingston 2 Terabyte Boyutunda Flash Disk Duyurdu

2016 yılında sürücüler konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştı ve Kingston’ın yeni modeliyle bu trend 2017’de de devam edecek gibi gözüküyor.

Kingston’ın duyurduğu DataTraveler Ultimate GT dünyanın en büyük kapasitesine sahip USB flash sürücüsü unvanını ele geçirdi. Ultimate GT’nin 1 Terabyte ve 2 Terabyte olmak üzere iki modeli bulunuyor. Sakız büyüklüğündeki bir sürücünün bütün dizüstü bilgisayarınızdan daha fazla depolama alanına sahip olması oldukça ilginç bir fikir.

Dünyanın en önemli flash belleklerinden biri olunca doğal olarak ucuz bir plastik içerisinde gelmiyor. Bu bellekte dayanıklılığı arttırmak için çinko alaşım kaplı. Ne yazık ki Ultimate GT, USB 3.1 girişe sahip yani yeni USB-C dizüstü bilgisayarlarda kullanmak için dongle sahibi olmanız gerekiyor.

Flash sürücü bu yılın Şubat ayında satışa çıkacak ancak henüz fiyatı belli değil. Yalnız dünyanın en büyük depolama alanına sahip olan sürücü aynı zamanda dünyanın en pahalı sürücüsü olacak gibi gözüküyor.