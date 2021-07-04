Kim POCO X3 Pro Almalı?

POCO’nun orta seviyedeki en beğenilen telefonu POCO X3 NFC’nin güçlendirilmiş ve yenilenmiş versiyonu olan POCO X3 Pro’yu satışa sundu. Peki X3 Pro, X3 NFC’den ne gibi farklılıklar sunuyor ve aslında X3 Pro kimlere hitap ediyor?

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POCO X3 Pro aslında yeni bir telefon alacak kişilerin en gözde seçeneklerinden birisi. 2021 yılının en iyi fiyat/performans telefonu olmaya aday telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. Ek olarak “benim bir telefona ayıracak kısıtlı bir bütçem var ve en iyi performans istiyorum” diyen kişiler için biçilmiş kaftan olabilir. Bu yüzden POCO X3 Pro 2021 yılında çok fazlasıyla konuşulacak, tercih edilecek modellerden biri. Gelin hep beraber bu telefonun detaylarına yakında bakalım.

Tasarım

POCO X3 Pro, X3 NFC ile neredeyse birbirine tamamen benzeyen bir tasarıma sahip. Ancak bir yandan da diğer hiçbir telefona benzemeyen bir tasarım dili mevcut. Bu sebeple kendisini diğer telefon markalarından kolaylıkla ayırabiliyor. POCO X3 NFC’ye göre arka yüzeyde parmak izi tutmayan mat kenarlar ile de tasarım geliştirilmiş. Daha şık bir görünüme sahip olmuş.

Ekran

6.67’’ IPS LCD FHD+ HDR10 destekli ekrana sahip olan POCO X3 Pro nokta ekran tasarımıyla ön kamerayı da gizlemeyi başarmış. bu sayede tüketilen içeriklerde herhangi bir göze takılan bir sorun haline gelmiyor. Ayrıca 450 nit parlaklık değeri sunan telefon, güneş altında da rahatlıkla görülebiliyor. IPS LCD ekranın doğası gereği renkleri doğal bir şekilde gösterebiliyor. Telefonun en dikkat çekici ve albenili özelliklerinden bir tanesi de amiral gemisi seviyesinde 120Hz ekran yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olması. Böylece özellikle savaş ağırlıklı oyunlarda dokunma hassasiyetinin yüksek olması sayesinde oyun deneyimi keyfini arttırıyor. 120Hz ekran yenileme hızıyla birlikte de sadece oyunlarda değil sosyal medya uygulamaları ve arayüzde de daha akıcı bir deneyim sunuyor. Corning Gorilla Glass 6 koruması ile birlikte gelen telefonda çizilmelere ve kırılmalara da dayanıklı hakle getirilmiş.

Performans

Poco X3 Pro’nun “ben buradayım” dedirten en önemli özelliği ise işlemci performansı. İçerisinde Qulacomm Snapdragon 860 işlemcisini bulunduruyor. Bu işlemciye grafik tarafında da Adreno 640 GPU eşlik ediyor. Bulunduğu fiyat segmenti göz önünde bulundurulunca en iyi performansı iki elinizin altına getiriyor. 2021 yılı içerisinde amiral seviyede bir işlemci bulundurmasıyla dikkat çeken telefon 4G şebekesi ile geliyor. 4G şebekesi ile gelmesinin artı yönlerinden birisi de hali hazırda en yaygın şekilde 4G kullanılıyor olması ve fiyat konusunda da rekabetçi bir fiyatla satışa sunulabilmesi diyebiliriz. 6GB RAM / 128GB depolama ve 8GB RAM / 256GB depolama ile gelen telefonda LPDRR4x RAM tipi ve UFS 3.1 depolama biçimi destekleniyor. Bu sayede uygulamalar arası geçişlerde çok daha rahat, çok daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Yüksek grafikli oyunları da sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yüksek grafikli oyunlarda telefonun ısınmasının önüne geçmek içinse Sıvı Soğutma Teknolojisi 1.0 Plus kullanılmış. Böylece performansın sürdürülebilirliğine katkı sağlamış. Android 11 ile gelen telefonda MIUI 12 ile kutudan çıkıyor ve MIUI 12.5 güncellemesini de alıyor.

Kamera

Arka taraftaki kamera tasarımının da diğer telefonlardan farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan POCO X3 Pro’da ana kamera 48 MP çözünürlüğünde F1.79 diyafram açıklığına sahip. İkindi kamera ise 8MP çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip 119 derecelik bir geniş açı kamerası mevcut. Üçüncü kamera makro işlevini üslenen 2MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. Dördüncüsü ise 2MP çözünürlüğe sahip olan F2.4 diyaframa sahip derinlik sensörü/kamerası. Çektiği fotoğraflar günümüzdeki orta seviye telefonlara nazaran daha iyi olduğunu, özellikle ana kamera ile çekilen 48MP ana kameranın çözünürlüğü iyi seviyede. Diğer kameralar ile çekilen fotoğraflarda gün ışığını iyi aldığı zamanlarda tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut. Çekilen fotoğrafların ön kameraya göre detaylı olduğunu da belirtmekte fayda var.

Batarya

Performans konusunda iddialı olduğu kadar batarya kısmında da POCO X3 Pro çok iddialı. İçerisinde 5160 mAh gibi büyük bir bataryadan gücünü alıyor. Standart kullanımda iki güne varan pil ömrü bulunan telefon, yoğun kullanımda ise bir gün çıkarabiliyor. Bataryayı da standart olarak kutu içerisinden gelen 33W’lık hızlı şarj aletiyle geliyor. Yaklaşık bir saat gibi kısa sürede bu pili doldurabilmekte mümkün.

Ses

Ses konusunda bulunduğu segmente göre cömert davranan POCO, stereo hoparlörü içerisinde barındırıyor. 3.5mm kulaklık girişini de bulunduran POCO X3 Pro ses konusunda eksiksiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Stereo hoparlöre ek olarak Z-eksenli doğrusal titreşim motoru ile net titreşim geri bildirimi sizlere sunabiliyor.

Ağ Bağlantıları

POCO X3 Pro günümüz ağ bağlantı teknolojilerini de içerisinde bulunduruyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 ile bağlantı konusunda da sizi yalnız bırakmıyor. Bluetooth kulaklık bağlantısında kesintisiz bir deneyim sunabiliyor ve WiFi ile yüksek hızlarda bağlantı kurabiliyorsunuz. İndirme/yükleme işlemlerini de aynı hızlarda yapabilmek mümkün.

Ayrıca 16 Ağustos 2022 tarihine kadar Xiaomi Türkiye garantili POCO X3 Pro satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecekler. Detaylara https://www.mi.com/tr/service/support adresinden ulaşabilirsiniz. POCO X3 Pro’yu Xiaomi’nin resmi web sitesinden satın almak için https://www.mi.com/tr/product/poco-x3-pro/ adresini ziyaret edebilirsiniz.