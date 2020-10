Kim Vestel 55UA9800 4K Android TV kullanmak ister?

“Kim Kullanmak İster?” serimizde ilk kez, Philips The One modeliyle birlikte televizyon deneyimini konu edeceğiz. Bu seride toplamda 5 kişi, bir hafta boyunca Philips The One televizyonunu deneyimleyecek ve deneyimlerini YouTube kanalımızda anlatacak.

KATILIM FORMU: https://hwp.to/2Clyu9J

reklam

Süreç nasıl işleyecek?

Formatımıza katılmak için yukarıdaki katılım formunu eksik olarak doldurmanız gerekiyor. Katılımcıların 18 yaş üzerinde olması ve İstanbul’da ikamet ediyor olması şart.

Katılımcılar belirlendikten sonra Philips ekibi, evinize gelerek kurulumu gerçekleştirecek ve siz bir hafta boyunca televizyonu deneyimleyeceksiniz. Ardından evinize konuk olacağız ve geçirdiğiniz bir hafta sonrasında televizyonla ilgili tüm deneyimlerinizi anlatacağınız videoyu çekeceğiz.

Philips The One 55PUS7304 modeli neler sunuyor?

Yıl başında tanıtılan The One serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ‘erişilebilir’ fiyatlarda sunmayı hedefliyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.

Tasarımsal açıdan Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatmalar, üçlü formuyla bu modelde yer alıyor. Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.

The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.

Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.