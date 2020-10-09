Kim Kullanmak İster?
Kim Vestel 55UA9800 4K Android TV kullanmak ister?
“Kim Kullanmak İster?” serimize devam ediyoruz. Bu sefer ilk etapta 2 kişi, Vestel 55UA9800 modelini bir haftalığına kullanacak ve deneyimlerini YouTube kanalımızda anlatma fırsatı bulacak.
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“Kim Kullanmak İster?” serimize devam ediyoruz. Bu sefer ilk etapta 2 kişi, Vestel 55UA9800 modelini bir haftalığına kullanacak ve deneyimlerini YouTube kanalımızda anlatma fırsatı bulacak. Serimize katılmak için bilmeniz gerekenler Katılımcıların İstanbul’da ikamet ediyor olmaları gerekiyor Katılmak için bu formu eksiksiz doldurmalısınız: https://hwp.to/3jNAa04 Katılımcılar belirlendikten sonra uygun bir gün belirlendikten sonra evinize gelerek kurulumu gerçekleştireceğiz. Ardından 1 haftalık kullanım sonrasında yine uygun bir tarih belirlenecek ve evde deneyim videosu çekilecek.
Serimize katılmak için bilmeniz gerekenler
- Katılımcıların İstanbul’da ikamet ediyor olmaları gerekiyor
- Katılmak için bu formu eksiksiz doldurmalısınız: https://hwp.to/3jNAa04
- Katılımcılar belirlendikten sonra uygun bir gün belirlendikten sonra evinize gelerek kurulumu gerçekleştireceğiz. Ardından 1 haftalık kullanım sonrasında yine uygun bir tarih belirlenecek ve evde deneyim videosu çekilecek.
Vestel 55UA9800 4K Android TV neler sunuyor?
Vestel’in fiyat performans kategorisinde öne çıkan Vestel 55UA9800 modeli kod adından da anlaşılabileceği gibi 55 inç boyutlu 4K UHD çözünürlük sunan bir model. TV’de Android 9 Pie işletim sistemi yer alıyor. Bu sayede Google Play Store üzerinden uygulama ve oyunlara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kumandadan sesli kontrol özelliği de bulunuyor. Oldukça ince çerçeveli şık bir tasarıma sahip modelde, dahili Chromecast özelliği de yer alıyor.
Kim Kullanmak İster?
Kim Philips The One TV Kullanmak İster? – Önder Özbelli
Kim Kullanmak İster? serimizde Philips The One televizyonunu deneyimleyen bir diğer isim Önder Özbelli oldu. Bakalım Önder Bey, bir haftalık deneyim sonrası TV ile ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?
Kim kullanmak ister? serimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Siz de 55PUS7304 model numaralı Philips The One hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünzden bizlere aktarmayı unutmayın.
Kim Kullanmak İster?
Kim Philips The One TV kullanmak ister? Seride bir ilk!
“Kim Kullanmak İster?” serimizde ilk kez, Philips The One modeliyle birlikte televizyon deneyimini konu edeceğiz. Bu seride toplamda 5 kişi, bir hafta boyunca Philips The One televizyonunu deneyimleyecek ve deneyimlerini YouTube kanalımızda anlatacak.
KATILIM FORMU: https://hwp.to/2Clyu9J
Süreç nasıl işleyecek?
Formatımıza katılmak için yukarıdaki katılım formunu eksik olarak doldurmanız gerekiyor. Katılımcıların 18 yaş üzerinde olması ve İstanbul’da ikamet ediyor olması şart.
Katılımcılar belirlendikten sonra Philips ekibi, evinize gelerek kurulumu gerçekleştirecek ve siz bir hafta boyunca televizyonu deneyimleyeceksiniz. Ardından evinize konuk olacağız ve geçirdiğiniz bir hafta sonrasında televizyonla ilgili tüm deneyimlerinizi anlatacağınız videoyu çekeceğiz.
Philips The One 55PUS7304 modeli neler sunuyor?
Yıl başında tanıtılan The One serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ‘erişilebilir’ fiyatlarda sunmayı hedefliyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.
Tasarımsal açıdan Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatmalar, üçlü formuyla bu modelde yer alıyor. Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.
The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.
Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.
Kim Kullanmak İster?
Kim Meizu Note 9 kullanmak ister?
“Kim Kullanmak İster?” serimizin yeni konuğu Meizu Note 9 olacak. Toplamda 5 kişi, 1 hafta boyunca Meizu Note 9 kullanacak ve iyi/kötü tüm deneyimlerini kanalımızda anlatacak.
Nasıl katılacaksınız?
Cihazı teslim almak ve daha sonra yine ofisimizde video çekmek için İstanbul’da ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Başvuru için aşağıda paylaştığımız bağlantıdan gerekli bilgileri doldurup başvuru yapmanız yeterli.
Önemli not:
- “Kim Kullanmak İster?” serimize katılabilmek için HWP’nin İstanbul – Kavacık’taki ofisine gelmeniz gerekiyor. Ofisimizin açık adresine ve haritasına web sitemizin İletişim sayfasından (https://hwp.com.tr/iletisim) ulaşabilirsiniz.
- “Kim Kullanmak İster?” videolarını sadece hafta içi mesai saatlerinde çekebiliyoruz. O nedenle günlük yaşamınızın şartları (okul, iş vs) buna uygun değilse lütfen “Ancak hafta sonu gelebilirim”, “Bayram tatilinde gelsem, olur mu?” gibi taleplerde bulunmayın.
- “Kim Kullanmak İster?” serimize katılan arkadaşların (İstanbul içi veya İstanbul dışı) yol ücretlerini karşılamıyoruz ama çaylar şirketten 😉
“Kim Kullanmak İster Formu”
Meizu Note 9’un HepsiBurada’daki satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.