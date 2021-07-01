Akıllı Telefonlar
Kim Poco F3 Almalı?
POCO F3 bulunduğu fiyat segmentinde en iyi telefonlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. İncelemesini ve birçok karşılaştırmasını yaptığımız POCO F3’ü kimlerin tercih etmesi gerektiği sorusuna bu videoda cevap veriyoruz.
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POCO F3’ü tercih etme sebeplerine madde madde yakından bakalım:
İçindekiler
Tasarım
POCO F3’ün tasarımı Xiaomi’nin 10.yılına özel çıkarttığı telefonlardan gelen bir zariflik algısıyla geliyor. Daha öncelerinde daha kalın bir telefon tasarımı anlayışı varken şimdi ise çok daha kibar ve çok daha zarif bir tasarım bizleri karşılıyor. Elde tutuşu da bir o kadar rahat olan POCO F3 196 Gram ağırlığı ile psikolojik sınır olan 200 gramın hemen altında yer alıyor. Ön tarafta ekran deliği olarak gizlenmiş kameranın çerçevesi de ultra ince tutulmuş. Bu sayede ekrana baktığınızda kamera deliği göz yormuyor ve tasarımla bütünleşiyor. İki farklı rengiyle ülkemize gelen modelin siyah renginin ayna yüzeye sahip olmasıyla daha şık bir görünüş sağlanmış. Mavi rengi ise diğer telefonlardan farklı olarak çarpıcı, farklı bir tasarımla “ben buradayım” diyor.
Ekran
Ekran tarafı POCO F3’ün en önemli teknik özelliklerinden bir tanesi. 6.67 in. FHD+ Samsung yapımı bir E4 klasmanında bir AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran daha akışkan görüntüler için 120Hz ekran tazelemesi ile geliyor. Oyun severleri de unutmayan POCO, 360Hz dokunmatik tepkimesi ile rakiplerinden bir adım daha öne geçiyor. HDR10+ desteği sayesinde bu ekranda içerikleri tüketmek daha keyifli hale geliyor. 900nit parlaklığı güne altında 1300nite kadar çıkabildiği içinde parlaklık konusunda da herhangi bir sorun yaşatmıyor. MEMC teknolojisi sayesinde yapay zekanın desteğiyle görüntüleri olduğundan daha akışkan göstererek ekran deneyimini en üst seviyeye taşıyor.
Performans
Bir fiyat/performans telefonu olduğu için POCO F3, içerisinde amiral seviyesinde bulunan işlemciyi kullanmazsa olmazdı. Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden gücünü alan telefona 6GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. Eğer isterseniz 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olan modelini de tercih edebiliyorsunuz. İçerisindeki RAM’ler LPDDR5 olduğu için ve depolama birimi de UFS3.1 desteklediğinden dolayı veri alışverişi ve gündelik kullanımda hiçbir zaman durmak bilmiyor. Günümüzdeki ağır grafikli oyunları en üst seviyede ve grafik ayarlarında rahatlıkla oynatabiliyor. Siz oyun keyfini yaşarken, ağır yük altında telefonun ısınmasını engellemek için Sıvı Soğutma Teknolojisi 1.0 Plus bulunuyor. Bu sayede telefon optimum sıcaklıkta çalışıp fazla yorulmuyor, performansının devamlılığını sağlıyor. Android 11 ile gelen telefonun en az w sene boyunca büyük Android sürümleri de alacak. MIUI 12.5 ile daha da akıcı hale gelen telefon performans konusunda eksiksiz bir telefon haline geliyor.
Kamera
POCO F3 kamera tarafında da iddialı olduğunu her halinden belli ediyor. Arka tarafta 48MP + 8MP + 5MP üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefonun en dikkat çekici özelliği ise makro modu. Telemakro kamerasıyla 3cm ile 7cm arasında makro çekimler gerçekleştirebiliyor. Hem detayları bol ve keskin fotoğraflar, hem de renk doğruluğu yüksek olan fotoğraflar çekebiliyor Ana kamerası amiral seviyesindeki bir telefona göz kırpan fotoğraflar çıkarırken gece çekimlerinde de aynı derece başarılı olabiliyor.
Ses
Ses konusunda da kendini ispatlamış bir model POCO F3. Stereo hoparlöre sahip olan telefon ayrıca Dolby Atmos desteğine sahip. Bu sayede izlediğiniz içeriklerin ses kalitesi size olduğundan daha iyi deneyim sunabiliyor. Hi-Res ses sertifikası da bulunan POCO F3 ses konusunda takıntılı olanlar için de tercih edilebilecek bir model.
Ağ Bağlantıları
POCO F3, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisi ile entegre olarak gelen 5G bağlantısına da sahip . Bu sayede geleceğe bir yatırım olarak da görülebilir. İleriki yıllarda ülkemizde de aktif olduğunda 5G teknolojisini eğer POCO F3 sahibi iseniz kullanabileceksiniz. Bunun yanında Wifi 6 ve Bluetooth 5.1 teknolojisi ile veri alışverişi konusunda da eksiksiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Wifi 6 olması daha hızlı indirme ve yükleme yapmanıza izin veriyor.
Ayrıca 16 Ağustos 2021 tarihine kadar Xiaomi Türkiye garantili POCO F3 satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecekler. Detaylara www.mi.com/tr/service/support adresinden ulaşabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 888+ yonga setiyle geliyor!
Xiaomi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yeni amiral gemisi olacak olan Xiaomi Mi Mix 4’ü resmi olarak bir lansman ile tanıtacak. Uzun süredir piyasaya yeni bir Mi Mix serisi cihaz çıkmıyordu. Üç yılın ardından bu seride devrimsel nitelikte bir telefon görmeyi bekliyoruz. Bunun temel nedeni, Mi Mix serisinin çıktığı dönemde en yenilikçi ve rekabetçi özellikleri kullanıcılara sunması. Birçok sızıntı, cihazın ekran altı ön kamera teknolojisi ile geleceğini gösteriyor. Bununla birlikte ekran altı ön kameranın, piyasadaki bu özellikteki diğer telefonlardan daha iyi çalışması bekleniyor.
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Xiaomi Mi Mix 4, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Xiaomi Mi Mix 4, Huaxing Optoelectronics tarafından özelleştirilen yeni bir ekran teknolojisine sahip olacak. Bununla birlikte şirketin kendi geliştirdiği piksel düzenleme formu da kameralarda mevcut. Ayrıca, kamera algoritmasının optimizasyonu sayesinde selfie performansı mevcut ön kameralar ile benzer hale gelecek. Böylece ekran altı ön kamera, herhangi bir performans kaybına neden olmayacak. Bununla birlikte her ne kadar ekran altında olsa da ön kameranın ekranda kapladığı alan da azalacak. Bu teknoloji, teknik sorunlar nedeniyle sadece 1080p ekran çözünürlüğünü destekliyor. Bu nedenle cihazın FHD+ çözünürlük ile gelmesi muhtemel gözüküyor.
Ekran altı kamera teknolojisi, cihazın en önemli satış noktası olacak. Ancak telefonda bu teknolojinin yanında farklı dikkat çekici özellikler de mevcut. Mi Mix 4, Qualcomm Snapdragon 888 Pro (veya +) yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca cihazda 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde batarya mevcut. Cihazın olası lansman tarihi ise bu yılın ağustos ayı olacak gibi gözüküyor.
Qualcomm Snapdragon 888+, geçtiğimiz pazartesi günü resmi olarak piyasaya çıktı. Gerçekleşen konferansın ardından Xiaomi, Vivo, Honor ve ROG gibi büyük markalar, bu yonga setine sahip telefonları piyasaya sürmeye hazırlandıklarını açıkladılar. Bunun dışında Honor Magic 3’ün Snapdragon 888+ ile geleceği de kesinleşti. Ayrıca bu cihaz, Xiaomi’den farklı olarak BOE’nin ekran altı kamera teknolojisini kullanacak. Honor ve Xiaomi’ye ek olarak ZTE, Samsung ve Vivo, bu yılın üçüncü çeyreğinde ekran altı ön kamera teknolojilerini duyuracaklar. Ön kameralardaki bu önemli gelişme, firmalar arasında önemli bir rekabete yol açacak gibi görünüyor.
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Akıllı Telefonlar
Nokia X60, HarmonyOS işletim sistemi ile geliyor!
Huawei’nin Google tarafından yasaklanmasının ardından şirket, yeni bir işletim sistemi geliştirmeye karar vermişti. Android ve iOS’un pazarda lider konumda olması, Huawei’nin başarısız olacağını düşündürüyordu. Ancak, HarmonyOS’un tanıtılmasının ardından Huawei, Çin’de büyük bir başarıya imza attı. Diğer Çinli üreticiler bile HarmonyOS işletim sistemine sahip telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Tavyanlı bir kaynağa göre Nokia, HarmonyOS destekli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son sızıntılar, bu telefonun Nokia X60 olarak adlandırılacağını gösteriyor.
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Nokia, HarmonyOS işletim sistemi ile neyi hedefliyor?
Nokia, Çinli bir şirket olmamasına rağmen HarmonyOS destekli yeni bir telefon üretecek. Şirket, bugüne kadar saf Android tabanlı cihazlarıyla pazarda yer alıyordu. Her ne kadar HarmonyOS destekli bir cihaz çıkacak olsa da şirket, Android tabanlı cihazlar da üretmeye devam edecek. HMD Global, geçmişte Nokia’nın yaptığı hataları yapmamak için farklı şirketlerle iş birliğine gidiyor. Huawei de bu şirketlerden biri olacak. Nokia’nın geçmişte yaptığı temel hata, telefonlarında Windows işletim sistemini kullanmak olmuştu. Firma, Android cihazlar yapmayı bırakıp sadece Windows üzerinde odaklanmıştı. Bu da Nokia’nın hızlı bir şekilde aşağı ivmelenmesini sağladı. Şimdi ise şirket aynı hatayı ikinci kez yapmayarak farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar piyasaya sürecek.
Nokia X60’ın en önemli özelliği HarmonyOS işletim sistemi ile gelmesi değil. Sızıntılara göre Nokia X60, taban ve pro model olmak üzere iki telefonlu bir seri olacak. Cihazlarla ilgili sızdırılan özellikler arasında, 200 MP çözünürlüklü kamera, kavisli ekran ve 6000 mAh değerinde batarya bulunmakta. Günümüzde orta segmentte bile 108 MP çözünürlüklü pek çok akıllı telefon mevcut. Eğer sızıntılar doğruysa, Nokia büyük bir sıçrama ile 200 MP çözünürlüklü kameraya sahip ilk akıllı telefonu piyasaya sürecek. Cihazın işlemcisi ve GPU’su hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak 5G destekli bir işlemci ile gelmesi muhtemel gözüküyor.
Google Mobil Servisleri’nin hakim olduğu pazarda HarmonyOS hakkında bazı çekinceler mevcut. Ancak HarmonyOS, büyük firmalara yeterli güveni verebilirse artık yeni cihazlarda iki işletim sistemi görebiliriz. Kaynaklara göre Nokia, şu anda HarmonyOS’u test ediyor. Mevcut testler başarıyla sonuçlanırsa gelecek Nokia telefon, HarmonyOS işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacaktır. Nokia’nın üst düzey özelliklere sahip bir telefonunda HarmonyOS gibi yüksek performans verdiği iddia edilen bir işletim sistemi görmek, kullanıcılar açısından heyecanlı olabilir.
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Akıllı Telefonlar
POCO X3 PRO ALMAK İÇİN 10 NEDEN!
POCO X3 Pro satışa çıktığı günden bu yana popülerliğini koruyor. Fiyatının üzerinde seyreden donanımları ve teknik özelliklerine baktığımız zaman dikkat çeken bir model. Peki POCO X3 Pro’yu satın alınabilir kılan özelleri neler? Videomuzda sizlerle paylaştık.
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POCO X3 Pro özellikleri
Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm
Ağırlık: 215 gram
Ekran: 6,57 inç FHD+ IPS LCD, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 860
Grafik: Adreno 640
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB (MicroSD kart desteği)
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 30 Watt
Diğer: IP53 koruma
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