Kim Meizu 16th kullanmak ister? (VİDEO)

“Kim Kullanmak İster?” serimizin yeni modeli Meizu 16th oldu.

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15 gün boyunca Meizu 16th kullanmak ve daha sonra deneyimlerinizi ofisimizde çekeceğimiz bir video ile anlatmak isterseniz:

– Yaş, okul/iş bilgisi gibi kişisel bilgileri

– Şu anda hangi telefonu kullandığınızı

– Neden Meizu 16th modelini kullanmak istediğinizi

Ersin@hwp.com.tr adresine mail atmanız gerekiyor. Cihazı teslim almak ve 15 gün sonrasında ofisimzide video çekmek için İstanbul’da yaşıyor olmak veya İstanbul’a gelebiliyor olmanız gerekiyor.

Maillerinizi bekliyoruz.