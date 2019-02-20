Kim Meizu 16th kullanmak ister? (VİDEO)

Kim Meizu 16th kullanmak ister? (VİDEO)

20 Şubat, 2019 VİDEO 0 yorum

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Kim Kullanmak İster?” serimizin yeni modeli Meizu 16th oldu.

15 gün boyunca Meizu 16th kullanmak ve daha sonra deneyimlerinizi ofisimizde çekeceğimiz bir video ile anlatmak isterseniz:

– Yaş, okul/iş bilgisi gibi kişisel bilgileri
– Şu anda hangi telefonu kullandığınızı
– Neden Meizu 16th modelini kullanmak istediğinizi

Ersin@hwp.com.tr adresine mail atmanız gerekiyor. Cihazı teslim almak ve 15 gün sonrasında ofisimzide video çekmek için İstanbul’da yaşıyor olmak veya İstanbul’a gelebiliyor olmanız gerekiyor.

Maillerinizi bekliyoruz.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
Radore