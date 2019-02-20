Kim Meizu 16th kullanmak ister? (VİDEO)

“Kim Kullanmak İster?” serimizin yeni modeli Meizu 16th oldu.
15 gün boyunca Meizu 16th kullanmak ve daha sonra deneyimlerinizi ofisimizde çekeceğimiz bir video ile anlatmak isterseniz:
– Yaş, okul/iş bilgisi gibi kişisel bilgileri
– Şu anda hangi telefonu kullandığınızı
– Neden Meizu 16th modelini kullanmak istediğinizi
Ersin@hwp.com.tr adresine mail atmanız gerekiyor. Cihazı teslim almak ve 15 gün sonrasında ofisimzide video çekmek için İstanbul’da yaşıyor olmak veya İstanbul’a gelebiliyor olmanız gerekiyor.
Maillerinizi bekliyoruz.
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