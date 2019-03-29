Kim Meizu 16th kullanmak ister? serimizin son üyesi Adem Bayrak, 15 günlük deneyimlerini bizlere aktarıyor. Telefon için önemli notlar alan Adem, telefonun beğendiği ve beğenmediği noktalarını detaylı olarak anlatıyor.
İyi seyirler…
Meizu 16th – Kim Kullanmak İster? (Adem Bayrak)
“Kim Kullanmak İster?” serisi: http://hwp.to/2si4zZn
Sizin Yorumunuz serisi: https://hwp.to/2CduQ2f
Özellikleri ve fiyatı
Tasarım: 50.5 x 73.2 x 7.3 mm – 152 gram
Ekran: 6 inç 1080p Full HD+ Super AMOLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
RAM: 6 GB veya 8 GB
Depolama: 64 GB veya 128 GB
Kamera: 20 MP + 12 MP arka kamera, 20 MP ön kamera
Yazılım: Android 8.0 Oreo + Flyme UI
Batarya: 3010 mAh
Fiyat: 2999 TL
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