Kim Meizu 16th kullanmak ister? serimizin son üyesi Adem Bayrak, 15 günlük deneyimlerini bizlere aktarıyor. Telefon için önemli notlar alan Adem, telefonun beğendiği ve beğenmediği noktalarını detaylı olarak anlatıyor.

İyi seyirler…

Meizu 16th – Kim Kullanmak İster? (Adem Bayrak)

“Kim Kullanmak İster?” serisi: http://hwp.to/2si4zZn

Sizin Yorumunuz serisi: https://hwp.to/2CduQ2f

Özellikleri ve fiyatı

Tasarım: 50.5 x 73.2 x 7.3 mm – 152 gram

Ekran: 6 inç 1080p Full HD+ Super AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

RAM: 6 GB veya 8 GB

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Kamera: 20 MP + 12 MP arka kamera, 20 MP ön kamera

Yazılım: Android 8.0 Oreo + Flyme UI

Batarya: 3010 mAh

Fiyat: 2999 TL