Bugünün dünyasında hepimiz ya masaüstü ya da dizüstü bilgisayarları sıklıkla kullanıyoruz. Hatta günlük kullanımda en çok kullandığımız ürünlerden birisi haline geldi. Ancak bilgisayarlarımız bizim elimizde olmayan sebeplerden doları çökmeler yaşayabiliyor. Hatta kimi zaman bizden kaynaklı olmayan hatalar da önümüze çıkabiliyor. Peki bu tarz çökmelerin ve hataların önüne nasıl geçebiliriz? Kerish Doctor ile bu mümkün!

Bakmakta fayda var: Apple İmzaları Kapattı: iOS 16.0.2 Artık Yüklenemeyecek!

Kerish Doctor 2022 nedir?

Kısaca bu program, Windows tabanlı bilgisayarların otomatik bir şekilde bakımını yapar bir çözümdür. Program çökmeleri önler, sistem hatalarını düzeltir, dijital “çöpü” temizler ve bilgisayarınızı optimize edip korur. Bu sayede sizin verilerinizi de korurken bilgisayarınızı da uzun ömürlü bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Kerish Doctor 2022 bilgisayarınızda neler yapabilir?

Bilgisayar sağlığı izleme

Siz tüm işlerinizi konforlu bir şekilde yaparken program arka planda çalışarak Gerçek Zamanlı Arıza Tespiti teknolojisi sayesinde olası çökmeleri gerçek zamanlı olarak önleyebilir. Program, sistem kayıt defterindeki hataları ve tutarsızlıkları düzenli olarak düzelterek bilgisayar hatası riskini azaltır. Böylece sizin sanal bir asistanınız gibi çalışabilir.

Dijital çöp temizliği

Hepimiz bilgisayarlarımızda fotoğraflar, müzikler, uygulamalar, belgeler ve birçok farklı dosyalar indiriyoruz. Ama kimilerini belirli bir zaman sonra unutuyoruz ve kullanmıyoruz. Kerish Doctor ise sistem ve yazılım önbellek dosyaları da dahil olmak üzere bilgisayarınızdaki birikmiş dijital “çöpü” düzenli olarak temizliyor. Akıllı PC Temizliği özelliği her dosyaya en son erişilen tarihi hesaba katıyor. Bu sayede de geçici sistem veya yazılım dosyasının yanlışlıkla silinmesinin de önüne geçiyor.

Bilgisayar performansında artış

Her bilgisayar aynı güç özelliklerine sahip olmayabilir. Ancak önemli olan bilgisayarın içerisindeki gücü tam olarak kullanıcısına verebilmesidir. Kerish Doctor, sisteminizi analiz ederek ve daha sonra tek bir tıklama ile uygulanabilecek bilgisayar performansını iyileştirme önerilerinde bulunuyor. İşletim sistemi yapılandırmanızı, sistem hizmetlerinin çalışmasını ve internet bağlantı ayarlarınızı kendi bünyesinde optimize ederek bilgisayarınızın daha rahat çalışabilmesi için çaba gösteriyor.

Tehditlere karşı koruma ve tam kontrol

Kerish Doctor, olası kötü amaçlı ve potansiyel olarak istenmeyen programlara karşı bilgisayarınızı koruyor, bununla da kalmayıp Windows tarafında kurduğunuz uygulamaların yeni bir tehdit oluşturması durumunda sizlere bilgi vererek tam kontrolün sizde olmasını sağlıyor. Yeni sistem hizmetlerinin yüklenmesini, web tarayıcılarının başlangıç sayfalarında değişiklik yapılmasını, web tarayıcılarına yeni uzantıların yüklenmesini tek tuşla engelleyebiliyorsunuz.

Kerish Doctor programını kullanmanın avantajları neler?

Bilgisayarınızda birçok farklı koruma programını denemiş ve beğenmemiş olabilirsiniz. Ancak bu program ile birlikte birçok farklı avantajı da kazanmış oluyorsunuz. Bunlardan bazılarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Kullanıcı müdahalesi olmadan gerçek zamanlı olarak çalışması,

Güvenilirlik ve emniyet,

Gelişmiş hata algılama ve temizleme teknolojileri,

Düzenli olarak gerçekleşen çekirdek ve algoritma güncellemeleri,

Windows ile çalışmak için eksiksiz araç seti,

Modern, kullanıcı dostu arayüze sahip olması.

Ayrıca Kerish Doctor bağımsız kuruluşlar, editörler ve yazılım uzmanları tarafından 50’den fazla En İyi Program ödülünü kazanmış. Böylece güvenirliği de tescillenmiş bir uygulama.

Peki Kerish Doctor uygulamasına bir kullanıcının neden ihtiyacı olsun?

Uygulamanın kullanılmaya başlanmasından itibaren bilgisayarınızın performansı %50’ye kadar artış gösterecek. Ayrıca günde 500MB’ye kadar dijital çöp temizleyerek gereksiz yere boyut kaplayan dosyalardan kurtulacak ve daha rahat bir kullanım sunacak. Bunlarla da kalmayıp, bilgisayarlarımızın en büyük düşmanı olan çökme riskini de %30 oranında azaltarak, herhangi bir sorun oluşma olasılığını da olabildiğince aşağı çekecek.

Eğer siz de Kerish Doctor’u 15 gün boyunca ücretsiz kullanarak bilgisayarınızın güvenliğini korumak, bilgisayar hızınızı arttırmak ve tam kontrole sahip olmak için buradaki linke bakabilirsiniz.