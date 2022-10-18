Apple, bazı güncellemelerden memnun olmayan kullanıcılar için bir önceki sürüme geri dönüş seçeneği sunuyordu. Kullanıcılar, indirecekleri Apple imzalı “ipsw” dosyalarını iTunes üzerinden yükleyerek bir önceki sürüme dönüş yapabiliyorlardı.

Apple, belirli bir süreden sonra güvenlik nedeniyle bir önceki sürümü imzalamayı bırakarak, eski sürüme dönüşün yolunu kapatıyordu. Firma, şimdi de iOS 16.0.2 sürümünün imzalarını kapattı!

Artık iOS 16.0.2 Yüklenemeyecek!

Apple’ın imzaları kapatmasıyla beraber, birçok önemli hata düzeltmesi içeren iOS 16.0.3 güncellemesinden memnun olmayan kullanıcıların iOS 16.0.2 sürümüne dönüşünün önü kapanmış oldu.

Eğer iOS 16.0.3 sürümünden memnun değilseniz, artık Apple’ın size sağlayacağı bir sonraki sürümü beklemek zorundasınız.

Eğer önceden indirdiğiniz iOS 16.0.2 ipsw dosyasını yüklemek isterseniz, iTunes bu işleme devam etmeyecektir. Zira yalnızca Apple tarafından imzalanan ipsw dosyaları iTunes’tan yüklenebiliyor.

iOS 16.0.3 Neler Getirdi?

iOS 16 güncellemesi, birçok değişiklik içeren bir güncellemeydi. Bu denli büyük bir güncelleme olması nedeniyle, iOS 16’nın ilk sürümünde birçok hata bulunuyordu.

Özellikle iPhone 14 serilerini etkileyen bu hataların birçoğu, iOS 16.0.3 sürümüyle giderilmişti. Bunlar arasında birçok kullanıcı tarafından dile getirilen Mail uygulaması hatası da bulunuyordu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 16.0.3’ten memnun musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Apple, iPhone 14 Serisindeki “SIM Desteklenmiyor” Hatasını Kabul Etti!