Keenetic firması kablosuz iletişimde fark yaratmaya hazırlanıyor!

Keenetic, Türkiyede ağ teknolojileri kapsamında sektöre yeni soluk getirmeye geliyor. Kapsama alanı ve yüksek performans sunmak için yüksek teknolojik ürünler üretmeye başlamayı hedefliyor.

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Kablosuz iletişimde dünya çapında önemli sıkıntılar yaşandığı bilinir bir gerçek haline geldi. Geniş alanlarda internetin çekmemesi, güçlü cihazlar bulunsa da bağlantı sorunu yaşanması, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve daha birçok sorun günlük hayatımızda karşımıza çıkıyor.

Keenetic firması, tüm bu sorunlara çözüm olmaya geliyor. Problemleri analiz ederek varolan sorunlara efektif çözümlere üretmeyi hedefleyen firma, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve bir çok sorunu hayatımızdan çıkarıyor.

Öncelikle, kablosuz iletişimde toplam sinyal gücünü CE standartlarında olması gerekiyor. Çıkış gücü ek antenlerle yükseltilse de komşu modemlerin sinyalleriyle çakışma riski artar. Bu da performansı oldukça etkileyebilir bir husus. Ek olarak, komşuların kendi cihazlarıyla iletişim performansı da kçtü yönde etkilenir. Bunun önüne geçmek için firma bir dizi geliştirmede bulundu.

Keenetic ilk olarak 5dBi gücünde büyük boyutta, çok yönlü ve pozisyonlandırılabilir antenler tasarladı. Bu sayede modem ya da router’ın konumuna göre sinyallerin en uzak köşeler ve mesafelere gitmesi için çok yönlü pozisyonlama imkanı sunuyor.

Antenlere ek kablosuz güçlendirici desteği!

Toplam çıkış gücü CE standartında sabit olsa da, zayıf sinyalleri alırken yükseltip routera iletirken çok daha uzak mesafelerdeki cihazlara iletişim imkanı sunuluyor. Böylece router gücünü daha efektif kullanılabiliyor.

Aynı zamanda uygulama tarafında da KeeneticOS işletim sistemini kullanan cihaz ile ev ya da işyerinizde cihazınızı her yerden kontrol edebiliyorsunuz. Bu yazılım aynı zamanda tüm Keenetic cihazlarda standartlaşan MESH özelliği ile tek noktadan yönetim olanağı sunuyor.