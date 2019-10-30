Basın Bülteni
Keenetic firması kablosuz iletişimde fark yaratmaya hazırlanıyor!
Keenetic, Türkiyede ağ teknolojileri kapsamında sektöre yeni soluk getirmeye geliyor. Kapsama alanı ve yüksek performans sunmak için yüksek teknolojik ürünler üretmeye başlamayı hedefliyor.
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Kablosuz iletişimde dünya çapında önemli sıkıntılar yaşandığı bilinir bir gerçek haline geldi. Geniş alanlarda internetin çekmemesi, güçlü cihazlar bulunsa da bağlantı sorunu yaşanması, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve daha birçok sorun günlük hayatımızda karşımıza çıkıyor.
Keenetic firması, tüm bu sorunlara çözüm olmaya geliyor. Problemleri analiz ederek varolan sorunlara efektif çözümlere üretmeyi hedefleyen firma, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve bir çok sorunu hayatımızdan çıkarıyor.
Öncelikle, kablosuz iletişimde toplam sinyal gücünü CE standartlarında olması gerekiyor. Çıkış gücü ek antenlerle yükseltilse de komşu modemlerin sinyalleriyle çakışma riski artar. Bu da performansı oldukça etkileyebilir bir husus. Ek olarak, komşuların kendi cihazlarıyla iletişim performansı da kçtü yönde etkilenir. Bunun önüne geçmek için firma bir dizi geliştirmede bulundu.
Keenetic ilk olarak 5dBi gücünde büyük boyutta, çok yönlü ve pozisyonlandırılabilir antenler tasarladı. Bu sayede modem ya da router’ın konumuna göre sinyallerin en uzak köşeler ve mesafelere gitmesi için çok yönlü pozisyonlama imkanı sunuyor.
Antenlere ek kablosuz güçlendirici desteği!
Toplam çıkış gücü CE standartında sabit olsa da, zayıf sinyalleri alırken yükseltip routera iletirken çok daha uzak mesafelerdeki cihazlara iletişim imkanı sunuluyor. Böylece router gücünü daha efektif kullanılabiliyor.
Aynı zamanda uygulama tarafında da KeeneticOS işletim sistemini kullanan cihaz ile ev ya da işyerinizde cihazınızı her yerden kontrol edebiliyorsunuz. Bu yazılım aynı zamanda tüm Keenetic cihazlarda standartlaşan MESH özelliği ile tek noktadan yönetim olanağı sunuyor.
Basın Bülteni
TP-Link, restoran, otel ve işyerleri için ücretsiz WIFI yönetim yazılımı sunacak!
TP-Link, restoran, otel ve ofisler için uygun fiyatlı yeni internet çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Ücretsiz bulut destekli yönetim yazılımı “Omada” ile her yerden işinizi yönetebiliyorsunuz.
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Kurumsal bazda yenilikçi çözümler kuran TP-Link bugün yayınladığı basın açıklamasıyla birlikte iştirak ortaklarına güzel çözüm sunmayı hedefliyor. Firmanın EAP serisi access point modellerine bir yenisi daha eklendi.
Uygun fiyatlı bir model olan EAP115, diğer EAP modelleri gibi ücretsiz yönetim yazılımı Omada ile birlikte satıyor. Özellikle, otel, restoran, hastane, AVM gibi her yerden Wifi erişimi gerektiren durumlarda avantajlı bir çözüm üretmek gerekebiliyor. Tavana, duvara veya herhangi bir yüzeye kolayca monte edilebiliyor. Omada yazılımı sayesinde yüzlerce EAP tek bir noktadan kolayca izlenip yönetilebiliyor. TP-Link’in EAP serisi için geliştirdiği ve son derece basit bir kullanıma sahip olan Omada, teknisyen ya da eğitim gerektirmeden erişim noktaları denetlenebiliyor.
Facebook ve SMS desteği ile kimliğinizi doğrulayın!
EAP115, diğer EAP modelleri gibi Kısıtlı Portal (Captive Portal) özelliğine sahip olarak görüyoruz. Gün içinde Wifi ağına bağlanacak cihazlara Wifi erişimi vermek için kolay ve kullanıcı dostu bir kimlik doğrulama yöntemi sunduğunu da söyleyebilirim. Kısıtlı Portal özelliği, ağa yetkisiz kişilerin erişmesin de önüne geçiliyor.
EAP serisinde, en uygun fiyata sahip modellerden biri EAP115, PoE özelliği sayesinde elektrik prizi olmadan da istediğiniz yere bu cihazı kurabiliyorsunuz. Gücü direkt Ethernet hattı üzerinden alıyor.
Basın Bülteni
HTC VIVE ile sergileri sanal gerçeklik deneyimiyle keşfedin!
HTC VIVE ARTS, Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan tarihin ilk sanal müzesinin kapılarını halka açmaya hazırlanıyor. Sanat eserlerinin sergileneceği deneysel çalışmayla ilgili bir hayli ilginç detaylar yer alıyor.
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HTC VIVE Arts, Louvre Müzesi”yle müze tarihinin ilk sanal gerçeklik fuarı olması beklenen Mona Lisa: Camın Ötesi sergi çalışmasını 24 Ekim’de ziyarete sunacak. Kullanıcıları için yepyeni bir sergi deneyimi vadeden çalışmada Leonardo da Vinci’nin en ünlü başyapıtını daha önce görülmemiş bir şekilde izleyebilmelerine fırsat tanınıyor.
Bu deneyimle birlikte dünyanın her yerinden sanat eserlerini görüntüle imkanı kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yedi dakikalık sürükleyici deneyimin başlangıcında kullanıcılar, VIVE’ın en yeni VR başlığı VIVE Cosmos aracılığıyla kendilerini Mona Lisa’nın sergilendiği alanda buluyor. Kullanıcı ilk başta, tablonun önündeki seyirci kalabalığının arkasında kalıyor.
Kalabalık, tablonun önünden ayrılanca izleyici, arkadaki koruyucu cam ve çerçeve olmaksızın, eserle yüz yüze kalacak tablonun yakınına kadar geliyor. Da Vinci’nin eserleriyle kalan seyirci tablonun en ince detaylarına kadar incelemek mümkün.
Deneyimin, dünyanın her yerinde izleyiciler için hazırlanmış genişletilmiş ev sürümü, iOS ve Android’deki mobil VR da dahil olmak üzere önde gelen diğer büyük VR platformlarla birlikte HTC’nin limitsiz servisini kullanabiliyorlar.
Bu deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar, Fransa’nın Paris şehrinde bulunan Louvre Müzesini ziyaret ederek inovatif çalışmayı görebilirler. Sanal gerçeklik deneyimi, HTC ve sanal gerçeklik prodüksiyon şirketi Emissive ortaklığıyla hayata geçirildi.
Basın Bülteni
TP-Link, Deco serisiyle WIFI sistemleri genişleyecek!
TP-Link, Deco serisi Mesh teknolojili WiFi sistemlerini genişletmek amacıyla kullanacağı yeni ürününü satışa sunmaya hazırlanıyor. Deco M3W modeli ürün, herhangi bir prize takılarak kullanılabilecek.
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Son dönemde Mesh teknolojili ev WiFi sistemleri ile geniş ve katlı evlerdeki WiFi sorunlarına çözümler geliştiriliyor. Mevcut Deco kullanıcılarının ağ genişletmek amacıyla kullanabilmek amacıyla tasarlanan Deco M3W tüm Deco modelleriyle uyumlu.
Daha önce birkaç birimden oluşan bir Deco ev WiFi sistemi kuran kullanıcılar, zaman içinde bu mevcut ağı daha genişletmek isteyebilirler. Bu teknolojiyle istenirse, apartmanlar arası ağı genişletmek bile muhtemel imkanlar dahilinde kullanılabiliyor.
Deco M3W’yi WiFi sinyallerinin ulaşması istenen koridor, mutfak, banyo, garaj veya bodruma yakın bir mesafeye takıp çalışır hale getirmek oldukça pratik. Deco M3W, aynı ağ adı ve şifreyle mevcut Mesh WiFi ağı da kapsam alanının arttırılabiliyor.
Yüksek WiFi hızıyla, kesintisiz bağlantı keyfini çıkarın
Deco M3W, çift bant ve AC desteğine sahip ve toplamda 1200Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Birçok fonksiyonuyla çok sayıda cihazın bağlı olduğu WiFi ağlarına ne kadar cihaz olursa olsun kesintisiz ve hızlı erişim imkanı veriyor.
Deco M3W, sadece kesintisiz ve güçlü bir Wifi erişimi oluşturmuyor, bunun yanında diğer Deco modellerinde olduğu gibi güçlü bir Ebevyn Kontrol özellikleri sunuyor. Basit ve sezgisel kontroller sayesinde kullanıcı profillerine dönük çeşitli profiller oluşturabiliyorsunuz.
Bu hafta içerisinde Türkiye piyasasına girişini gerçekleştirecek Deco M3W modelinin satış fiyatı, KDV dahil 48USD (279TL, KDV hariç) olarak açıklanıyor.