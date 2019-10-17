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Türkiye’de satışına başlanan tüm Keenetic ağ ürünleri
Keenetic markası modem ve router seçenekleri ile Türkiye’de satışa başadı. 21 Ağustos tarihinde Türkiye’de yapılan basın lansmanı ile tanıtılan ürünler ile giriş yapan Keenetic’in tüm ürünlerine bakacağız.
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Keenetic nedir?
Keenetic markası 2010 yılında kurulan yenilikçi Akıllı Router (Smart Router) üreticisi ve geliştiricisi olarak faaliyet gösteriyor. Marka, işlemci gücü problemi ve yüksek enerji sarfiyatı olmayan, akıllı evler ve ofisler için üstün kablosuz performans sunuyor. Ülkemizde ise Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. internet ve bilişim sektörünün tecrübeli ismi eski Zyxel Türkiye Genel Müdürü Vefa Tarhan tarafından Kasım 2018 yılında uluslararası bir girişim çerçevesinde JV olarak kuruldu. 21 Ağustos 2019 tarihi itibariyle ise ürünlerini Hepsiburada ve Amazon üzerinden satışlarının başladığını duyurarak faaliyete başladı.
Keenetic ürün ailesi
Keenetic markalı ürün ailesi özellikle kullanıcıların rahat seçebilmeleri ve tam ihtiyaçlarını karşılamaları adına özel isimlendirmeler barındırıyor. Start, Lite, Ekstra, Giga ve Ultra gibi işlem gücü ve performansa dayalı isimlendirmeler kullanan Keenetic, N300 ile AC2600 standartları arasında ürünler sunuyor.
- Keenetic Start KN-1110
Keenetic’in başlangıç ürünü olan Start, 100 Mbps’ ye kadar tüm İnternet planları için, MultiWAN, IPTV ve Akıllı TV sistemlerinde kullanılabilir küçük bir router modeli olarak karşımıza çıkıyor. 5 dBi, yüksek hassasiyetli, PCB Wi-Fi antenler kullanan Keenetic Start, siber tehtitlere karşı koruma ve SafeDNS & AdGuard reklam engelleyicilere sahip.
- Keenetic Lite KN-1310
Tıpkı Start modeli gibi 100 Mbps bağlantı desteği sunan Keenetic Lite, diğer modelden farklı olarak router, access point, istemci ve kablosuz genişletici modlarında da çalışma imkanı sunuyor. Kolay kurulum için cihaz üzerinde mod değiştirme düğmesi yer alan 5 portlu Lite modeli, fiyat performans olarak da dikkat çekici bir ürün konumunda.
- Keenetic Omni KN-1410 ve Omni DSL KN-2011
Start ve Lite modellerinden farklı olarak 3G/4G/LTE modemler, USB sürücüler ve yazıcılar için USB portu barındıran Keenetic Omni modeli, dahili olarak dosya sunucu, DLNA, Time Machine, Transmission torrent istemcisine de sahip. Bu model de 5 port ile geliyor. Omni DSL ise VDSL2/ADSL2+ desteğine de sahip olan modem router versiyonu olduğunu belirtelim.
- Keenetic City KN-1510
N300 yerine AC750 dual band bir router modeli olan City, 2,4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 433 Mbps hızına çıkabiliyor. Dinamik olarak kablosuz ağda cihazları 2.4 GHz ile 5 GHz arasında dağıtan City, ürün için en uygun ağ değişimlerini yapabiliyor.
- Keenetic Air KN-1610
AC1200 çift band router modeli olan Air, router, access point, istemci ve kablosuz genişletici modlarına sahip. 100 Mbps’ ye kadar tüm İnternet planları için, MultiWAN, IPTV ve Akıllı TV sistemi desteği yer alan üründe 4 anten ile 2.4 GHz bandında 300 Mpbs, 5 GHz bandında ise 867 Mbps hız desteği sağlıyor.
- Keenetic Extra KN-1710 ve Extra DSL KN-2111
Air modeline ek olarak AC1200 standardında 3G/4G/LTE modemler, yazıcılar ve USB sürücüler için USB portu da barındıran Extra ve Extra DSL, dosya sunucu, DLNA, Time Machine, Transmission torrent istemcisi de barındırıyor. Extra DSL modeli ise piyasadaki en güçlü DSL modem router ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
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Keenetic Viva KN-1910
Ac1300 standardını destekleyen dört antenli Keenetic Viva, Wave 2 MU-MIMO desteği de sağlıyor. 1 Gbps hıza kadar tüm internet planları, MultiWAN, IPTV ve Akıllı TV sistemlerine bağlantı sağlayan Viva, 3G/4G/LTE modemler, yazıcılar, USB sürücüler için iki adet USB portu ve dosya sunucu, DLNA, Time Machine, Transmission torrent istemcisi barındırıyor. 2.4 GHz’de 400 Mbps, 5 GHz’de ise 867 Mbps hızına çıkabiliyor. IPoE/PPPoE routing işleminde 1800 Mbit/s ‘e kadar erişim sağlayabilir.
- Keenetic Giga KN-1010
Keenetic’in en başarılı ürünlerinden biri olan Giga Ac1300 çift band desteği ile geliyor. Fiber optik bağlantılar için SFP portu barındıran Giga modeli 3G/4G/LTE modemler, yazıcılar, USB sürücüler için USB 2.0 ve USB 3.0 portları da sağlıyor. 2.4 GHz’de 400 Mbps, 5 GHz’de ise 867 Mbps hızına çıkabiliyor. IPoE/PPPoE routing işleminde 1800 Mbit/s ‘e kadar erişim sağlayabilir.
- Keenetic Ultra KN-1819
Keenetic’in tepe modeli konumunda olan Ultra, AC2600 Wave 2 MU-MIMO Kablosuz 2.4 + 5 GHz, kablosuz amplifier ve 5 dBi antenler barındırıyor. 1 Gbps hıza kadar tüm internet planları, MultiWAN, IPTV ve Akıllı TV desteği sunan Ultra, fiber optik bağlantılar için SFP portu da sunuyor. 2.4 GHz’de 800 Mbps, 5 GHz’de ise 1733 Mbps hızlarına ulaşmak Ultra ile mümkün.
Tüm modem ve router modelleri için: Keenetic App
Keenetic mobil uygulaması, Keenetic ürünlerinizi basit ve kolay arayüzü ile yönetmenize olanak tanıyor. Sahip olduğu bulut teknolojisi sayesinde Keenetic mobil uygulaması, ağınızı sadece evinizden değil internetin olduğu herhangi bir yerden de yönetim imkanı sunuyor. lk kurulumun ardından Keenetic mobil uygulaması üzerinden hız, misafir ağı ve aile profilleri gibi çoklu yönetim işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.
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Mobil internet abone sayısı 60,4 milyona ulaştı
Mobil internet abone istatistikleri, Türkiye’nin internet kullanım alışkanlıklarındaki değişimi görünür kılıyor. Mobil cepten internet abonesi sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864’e yükseldi.
Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen bilgiye göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye’de yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 80,1 milyon mobil abone bulunuyor.
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Temmuz 2009‘da sunulmaya başlanan 3G hizmeti kullanıcısı Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016‘da 4,5G‘nin hizmete girmesiyle 3G aboneliğinden bu teknolojiye hızlı bir geçiş süreci yaşandı.
Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 6 milyon 641 bin 597‘ye kadar gerilediği görüldü. Ancak 4,5G abone sayısı 71 milyon 348 bin 727′ye yükseldi. 2018 sonu itibarıyla M2M abone sayısı da 5 milyon 209 bin 371 oldu.
Mobil internet abone sayısı 60,4 milyon
2017 yılında 56 milyon 116 bin 304 olan 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant üye sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 60 milyon 436 bin 864’e ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 41 milyon 562 bin 755 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde mobil internet kullanım miktarı toplam 864 bin 370 terabaytı buldu. Ayrıca 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı 849 bin 952 terabayt olarak hesaplandı.
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Türkiye’de ilk WPA3 protokolünü kullanan marka Keenetic
WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü, ev ve işyerleri için en gelişmiş kablosuz iletişim olanağı sunuyor. WPA2’ye göre oldukça ileri güvenlik şifreleme ve kullanıcı doğrulama olanağı sağlayan bu protokol, ilk olarak Türkiye’de Keenetic markalı ağ ürünlerindeki yerini aldı.
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Konu hakkında Keenetic CEO’su Vefa Tarhan‘ın WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü hakkında yapmış olduğu açıklamada; “WPA2 şifreleme modelinin geçtiğimiz yıllarda çok fazla güvenlik açıkları ortaya çıkardığı bilinmekte. Keenetic, ürettiği tüm ürünlerde bu sorunu çözdü, bazı ağ üreticileri bu sorunu birkaç özel ürününde çözmekle yetindi. Diğer ağ üreticilerinin ürettiği ürünlerin önemli bir bölümünde cihazların güncellemesi olmadığı için kullanıcılar farkında olmadan ev ve iş yerlerinde kritik uygulamaların çalıştığı ortamlarda güvensiz bir şekilde bu cihazları kullanmaya devam ediyorlar. Günümüzde WPA3 kullanımı modem routerlarda düzenli bir güncellemeyi zorunlu bir gereksinim haline getirdi. Eski veya yeni internet kullanıcılarının ürünlerini kontrol etmelerinde fayda var. Bu yapacakları güncelleme veya ürün değişiminde ne kadar geç kalınırsa internet hatlarının 3. Şahıslar tarafından izinsiz kullanılma riskine, gerek hızınızın paylaşılarak yavaşlatılmasına, gerekse hattınızın suç unsurlarına alet olmasına kapı aralamış olurlar. Türkiye’de WPA3’ü sunan ilk firma olarak kullanıcılarımızın yenilikleri anında cihazlarına bulut teknoloji ile indirebiliyor olmaları kullanıcılara özel bir ayrıcalık.” dedi.
Şu anda WPA3 istemci bilgisayarlarda farklı üreticiler tarafından da sunulmaya başladı. Mobil tarafında ise Android 10 ve iOS 13 ile beraber kullanıcılar WPA3 şifrelemeyi kullanacaklar. Keenetic cihazlar ise WPA3 , WPA3 Enterprise ve OWE ‘yi Keenetic OS 3.1 yazılımıyla beraber kullanabilir durumda. Böylece internet ve ağ güvenliği açısından Türkiye’deki en güvenli modem ve router cihazları ise Keenetic markalı ürünler oluyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung One UI 2.0 yüz tanıma özelliği güncellendi!
Samsung One UI 2.0 Beta güncellemesi ile karşımızda ve arayüzde oldukça önemli bir güncelleme bizler karşılıyor. Kullanıcı arayüzünde çeşitli değişiklikler yapan Android 10, yüz tanıma korumasına 2 yeni özellik ekledi.
Samsung yüz tanıma kilidi sistemi, kullanıcıların telefonlarını koruyarak istenmeyen el değiştirme vakalarını engelliyor. Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sistemleri telefonlarımızı korurken bunlar bir yerde saklanıyor mu bu da halen tartışma konusu.
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Yüz tanıma kilidinin bağlı olduğu ön kamera ile güvenlik hizmeti veren Galaxy S10, bu yazılımda yalnızca bir kişinin yüzünü kullanıyor ve diğer kişilere izin vermiyor. Bu bağlamda yüzünüzde yaptığınız en ufak bir değişiklik, telefonun güvenlik sebebi ile açılmamasına sebep olabiliyor.
Android 10 vasıtasıyla gelen ikinci özellik, kullanıcıların gözlerini baz alarak tarama işlemini gerçekleştiriyor. Ek güvenlik sağlamak adına aktifleştirilen yazılım, telefon sahiplerinin yüzlerini yalnızca onların gözleri açıkken tanıyor.
Galaxy S10’un “Ayarlar” sekmesindeki güvenlik menüsünde yer alan özellikler, henüz tamamlanmış değil. Beta aşamasında olan özelliklerin tamamlanılması, kullanıcıların belli bir süre içerisinde Samsung’a vereceği geri bildirimlere bağlı.
Samsung One UI 2.0 güncellemesi kendi ülkesi için yayınladıktan kısa bir süre sonra aralarında ABD‘nin de bulunduğu birkaç farklı bölgeye de dağıtmayı planlıyor. Güncellemenin ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.
Samsung Android 10 Beta güncellemesi ile birlikte sunulan bu özellikler daha iyi bir yüz tanımaya telefonların kavuşabilmesini sağlayacak. Kısa süre içinde başta amiral gemisi Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 başta olmak üzere birçok orta segment telefona bu güncellemeler sunulacak.