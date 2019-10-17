Türkiye’de satışına başlanan tüm Keenetic ağ ürünleri

Keenetic markası modem ve router seçenekleri ile Türkiye’de satışa başadı. 21 Ağustos tarihinde Türkiye’de yapılan basın lansmanı ile tanıtılan ürünler ile giriş yapan Keenetic’in tüm ürünlerine bakacağız.

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Keenetic nedir?

Keenetic markası 2010 yılında kurulan yenilikçi Akıllı Router (Smart Router) üreticisi ve geliştiricisi olarak faaliyet gösteriyor. Marka, işlemci gücü problemi ve yüksek enerji sarfiyatı olmayan, akıllı evler ve ofisler için üstün kablosuz performans sunuyor. Ülkemizde ise Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. internet ve bilişim sektörünün tecrübeli ismi eski Zyxel Türkiye Genel Müdürü Vefa Tarhan tarafından Kasım 2018 yılında uluslararası bir girişim çerçevesinde JV olarak kuruldu. 21 Ağustos 2019 tarihi itibariyle ise ürünlerini Hepsiburada ve Amazon üzerinden satışlarının başladığını duyurarak faaliyete başladı.

Keenetic ürün ailesi

Keenetic markalı ürün ailesi özellikle kullanıcıların rahat seçebilmeleri ve tam ihtiyaçlarını karşılamaları adına özel isimlendirmeler barındırıyor. Start, Lite, Ekstra, Giga ve Ultra gibi işlem gücü ve performansa dayalı isimlendirmeler kullanan Keenetic, N300 ile AC2600 standartları arasında ürünler sunuyor.

Keenetic Start KN-1110

Keenetic’in başlangıç ürünü olan Start, 100 Mbps’ ye kadar tüm İnternet planları için, MultiWAN, IPTV ve Akıllı TV sistemlerinde kullanılabilir küçük bir router modeli olarak karşımıza çıkıyor. 5 dBi, yüksek hassasiyetli, PCB Wi-Fi antenler kullanan Keenetic Start, siber tehtitlere karşı koruma ve SafeDNS & AdGuard reklam engelleyicilere sahip.

Keenetic Lite KN-1310

Tıpkı Start modeli gibi 100 Mbps bağlantı desteği sunan Keenetic Lite, diğer modelden farklı olarak router, access point, istemci ve kablosuz genişletici modlarında da çalışma imkanı sunuyor. Kolay kurulum için cihaz üzerinde mod değiştirme düğmesi yer alan 5 portlu Lite modeli, fiyat performans olarak da dikkat çekici bir ürün konumunda.

Keenetic Omni KN-1410 ve Omni DSL KN-2011

Start ve Lite modellerinden farklı olarak 3G/4G/LTE modemler, USB sürücüler ve yazıcılar için USB portu barındıran Keenetic Omni modeli, dahili olarak dosya sunucu, DLNA, Time Machine, Transmission torrent istemcisine de sahip. Bu model de 5 port ile geliyor. Omni DSL ise VDSL2/ADSL2+ desteğine de sahip olan modem router versiyonu olduğunu belirtelim.

Keenetic City KN-1510

N300 yerine AC750 dual band bir router modeli olan City, 2,4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 433 Mbps hızına çıkabiliyor. Dinamik olarak kablosuz ağda cihazları 2.4 GHz ile 5 GHz arasında dağıtan City, ürün için en uygun ağ değişimlerini yapabiliyor.

Keenetic Air KN-1610

AC1200 çift band router modeli olan Air, router, access point, istemci ve kablosuz genişletici modlarına sahip. 100 Mbps’ ye kadar tüm İnternet planları için, MultiWAN, IPTV ve Akıllı TV sistemi desteği yer alan üründe 4 anten ile 2.4 GHz bandında 300 Mpbs, 5 GHz bandında ise 867 Mbps hız desteği sağlıyor.

Keenetic Extra KN-1710 ve Extra DSL KN-2111

Air modeline ek olarak AC1200 standardında 3G/4G/LTE modemler, yazıcılar ve USB sürücüler için USB portu da barındıran Extra ve Extra DSL, dosya sunucu, DLNA, Time Machine, Transmission torrent istemcisi de barındırıyor. Extra DSL modeli ise piyasadaki en güçlü DSL modem router ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Keenetic Viva KN-1910

Ac1300 standardını destekleyen dört antenli Keenetic Viva, Wave 2 MU-MIMO desteği de sağlıyor. 1 Gbps hıza kadar tüm internet planları, MultiWAN, IPTV ve Akıllı TV sistemlerine bağlantı sağlayan Viva, 3G/4G/LTE modemler, yazıcılar, USB sürücüler için iki adet USB portu ve dosya sunucu, DLNA, Time Machine, Transmission torrent istemcisi barındırıyor. 2.4 GHz’de 400 Mbps, 5 GHz’de ise 867 Mbps hızına çıkabiliyor. IPoE/PPPoE routing işleminde 1800 Mbit/s ‘e kadar erişim sağlayabilir.

Keenetic Giga KN-1010

Keenetic’in en başarılı ürünlerinden biri olan Giga Ac1300 çift band desteği ile geliyor. Fiber optik bağlantılar için SFP portu barındıran Giga modeli 3G/4G/LTE modemler, yazıcılar, USB sürücüler için USB 2.0 ve USB 3.0 portları da sağlıyor. 2.4 GHz’de 400 Mbps, 5 GHz’de ise 867 Mbps hızına çıkabiliyor. IPoE/PPPoE routing işleminde 1800 Mbit/s ‘e kadar erişim sağlayabilir.

Keenetic Ultra KN-1819

Keenetic’in tepe modeli konumunda olan Ultra, AC2600 Wave 2 MU-MIMO Kablosuz 2.4 + 5 GHz, kablosuz amplifier ve 5 dBi antenler barındırıyor. 1 Gbps hıza kadar tüm internet planları, MultiWAN, IPTV ve Akıllı TV desteği sunan Ultra, fiber optik bağlantılar için SFP portu da sunuyor. 2.4 GHz’de 800 Mbps, 5 GHz’de ise 1733 Mbps hızlarına ulaşmak Ultra ile mümkün.

Tüm modem ve router modelleri için: Keenetic App

Keenetic mobil uygulaması, Keenetic ürünlerinizi basit ve kolay arayüzü ile yönetmenize olanak tanıyor. Sahip olduğu bulut teknolojisi sayesinde Keenetic mobil uygulaması, ağınızı sadece evinizden değil internetin olduğu herhangi bir yerden de yönetim imkanı sunuyor. lk kurulumun ardından Keenetic mobil uygulaması üzerinden hız, misafir ağı ve aile profilleri gibi çoklu yönetim işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.