Kawasaki Ninja ZX-25R modelinin pist odaklı versiyonu geliyor

Kawasaki’nin Ninja ailesinin küçük kardeşlerinden biri olacak olan Ninja ZX-25R modelinin yarış ve pist odaklı versiyonunun özellikleri resmi olarak açıklandı. Ufak hacimde 4 silindirli motor bloğuna sahip olacak olan model, Asya pazarını fena karıştıracak. Asya pazarı diyoruz çünkü büyük ihtimalle Kawasaki bu modeli yine Euro normlarına ve regülasyonlarına uyduramayacak.

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Küçük hacimli motosikletlerde 1’den fazla silindire sahip olan modeller üzerine

Her şeyden önce en çok merak uyandıran detay, Ninja ZX-25R modelinin 4 silindire sahip olması. Uzun yıllardır düşük hacimde tek silindirli bloklar dışında yeni motosiklet modelleri görememiştik. Bu pazardaki sessizliği Yamaha, 2014 yılında çıkardığı ve kalbinde diasil kaplamalı çift silindir bir blok bulunduran R25 modeli ile bozmuştu. Ülkemiz de dahil olmak üzere; 2014 yılında bu çift silindirli motosiklet bloğu ile inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Yamaha, diğer firmaların da iştahını kabartmıştı. Sonrasında ise, Suzuki ile Honda’dan da cevap gecikmemişti. Suzuki, GSX-250R modelini, Honda ise CBR 250RR modelini duyurmuştu. Fakat bu 2 model de Yamaha’nın çift silindirli bloğuna rakip olamadı çünkü Honda, CBR 250RR modelini Euro regülasyonlarına uyduramadığı için modelin satışını Asya pazarı ile kısıtlamak zorunda kaldı; Suzuki ise GSX-250R modelinde Euro regülasyonlarını tutturabilmesine rağmen; Inazuma’nın eski teknolojili bloğunu kullandığı için her ne kadar çift silindirli olsa da tüketiciyi heyecanlandıramadı.

Düşük hacimde çift silindirli motosiklet pazarında süren bu rekabete bu yıl ise Kawasaki, kozunu büyük oynayarak çift silindir yerine 4 silindire sahip olan Ninja ZX-25R modeliyle dahil olmuştu. Fakat Kawasaki bu çılgın hamlesine karşılık ZX-25R modeli için Euro regülasyonlarını tutturamamıştı ve modelin satışı yine Asya pazarı ile kısıtlı kalmıştı. Şimdi ise Asya pazarında büyük başarı yakalayan bu modelin yarış ve pist odaklı versiyonu geliyor.

Kawasaki Ninja ZX-25R pist amaçlı modelinde bizleri neler bekliyor

Kawasaki, yine bütün Ninja modellerinde olduğu gibi bu modelde de benzer tasarım çizgilerine ve benzer renk düzenine sahip. Showa marka amortisörlere sahip olacak olan bu model arka tarafta büyük abisi ZX-10R ile aynı mono şok amortisöre sahip. Orijinal egzoz ise, NASSERT-R Evolution Type II ile değiştirilerek sunulmuş. Ön cam daha aerodinamik bir hale getirilerek; rüzgar direnci azaltılmış. Bunun dışında hava kanalları ve sele de değiştirilmiş. Ayarlanabilir fren ve debriyaj manetine sahip olan model; bir de Dunlop’un yarış odaklı lastikleri ile geliyor.

Dakikada 17000 devir çevirme kapasitesine sahip olan ZX-25R modelinin standart versiyonu 40 beygir güç üretebiliyordu. Şüphesiz ki yarış versiyonunda ise bu değer çok daha yukarıda olacaktır.

Bizim için de şimdiden büyük heyecan yaratan bu model; Kawasaki’nin belirttiği üzere ilk olarak Endonezya’da satışa sunulacak. Kesin çıkış tarihini kestirmek ise, Covid-19 salgını dolayısıyla zor gözüküyor. Bakalım dünya yeniden normale dönmeye başladığında; diğer motosiklet üreticilerinin, Kawasaki’nin bu hamlesine cevapları ne olacak?

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!