Kawasaki Ninja ZX-25R modelinin pist odaklı versiyonu geliyor

Japon devi Honda’nın, MotoGP yarışlarından elde ettiği tecrübeler de dahil olmak üzere bütün teknolojisini çıkarıp masaya vurduğu yeni amiral gemisi modeli olan CBR 1000RR-R, Red Dot tasarım ödülüne layık görüldü.

Honda CBR 1000RR-R ve Red Dot ödülleri üzerine

1955 yılından beri dünyanın en saygın ve prestijli ödüllerinden biri olan Red Dot, her sene inovasyon, dayanıklılık, işlevsellik vb. alanlarda yaptığı değerlendirme ve puanlamalar sonucunda; bu yıl motosiklet kategorisinde, Honda’nın amiral gemisi CBR 1000RR-R modelini ödüle layık gördü. Diğer adıyla Fireblade olarak bilinen CBR 1000RR serisi 1992 yılından beri üretilmekteydi. 1992’den bu yana yüksek hacimli spor motosiklet kategorisinde piyasa standartlarını belirleyen modellerden olan Fireblade, 2020 yılında radikal değişiklikler geçirerek; Honda’nın MotoGP donanımlarını da bünyesine dahil etti. Fireblade, 999 cc hacme sahip sıvı soğutmalı motor bloğunda 215 beygir güç üretebiliyor. Kullanıma hazır ağırlığı ise 201 kg olan bu motosiklet inanılmaz bir güç/ağırlık oranına sahip. Renk seçeneği olarak ise Honda Racing Corporation (HRC) renkleriyle gelen model; spor motosiklet seven bütün kullanıcıların hayalini süslüyor.

Bu yıl Red Dot ödülü kazanan tek Honda ürünü ise Fireblade değil. Honda’nın yeni elektrikli aracı Honda E Electric Car da “best of the best car design” ve “smart product” olmak üzere iki adet ödül kazandı. Bu yıl Red Dot tasarım ödülleri Honda için çok başarılı geçti diyebiliriz.

