Otomotiv
Kawasaki Ninja ZX-25R modelinin pist odaklı versiyonu geliyor
Kawasaki’nin Ninja ailesinin küçük kardeşlerinden biri olacak olan Ninja ZX-25R modelinin yarış ve pist odaklı versiyonunun özellikleri resmi olarak açıklandı. Ufak hacimde 4 silindirli motor bloğuna sahip olacak olan model, Asya pazarını fena karıştıracak. Asya pazarı diyoruz çünkü büyük ihtimalle Kawasaki bu modeli yine Euro normlarına ve regülasyonlarına uyduramayacak.
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Küçük hacimli motosikletlerde 1’den fazla silindire sahip olan modeller üzerine
Her şeyden önce en çok merak uyandıran detay, Ninja ZX-25R modelinin 4 silindire sahip olması. Uzun yıllardır düşük hacimde tek silindirli bloklar dışında yeni motosiklet modelleri görememiştik. Bu pazardaki sessizliği Yamaha, 2014 yılında çıkardığı ve kalbinde diasil kaplamalı çift silindir bir blok bulunduran R25 modeli ile bozmuştu. Ülkemiz de dahil olmak üzere; 2014 yılında bu çift silindirli motosiklet bloğu ile inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Yamaha, diğer firmaların da iştahını kabartmıştı. Sonrasında ise, Suzuki ile Honda’dan da cevap gecikmemişti. Suzuki, GSX-250R modelini, Honda ise CBR 250RR modelini duyurmuştu. Fakat bu 2 model de Yamaha’nın çift silindirli bloğuna rakip olamadı çünkü Honda, CBR 250RR modelini Euro regülasyonlarına uyduramadığı için modelin satışını Asya pazarı ile kısıtlamak zorunda kaldı; Suzuki ise GSX-250R modelinde Euro regülasyonlarını tutturabilmesine rağmen; Inazuma’nın eski teknolojili bloğunu kullandığı için her ne kadar çift silindirli olsa da tüketiciyi heyecanlandıramadı.
Düşük hacimde çift silindirli motosiklet pazarında süren bu rekabete bu yıl ise Kawasaki, kozunu büyük oynayarak çift silindir yerine 4 silindire sahip olan Ninja ZX-25R modeliyle dahil olmuştu. Fakat Kawasaki bu çılgın hamlesine karşılık ZX-25R modeli için Euro regülasyonlarını tutturamamıştı ve modelin satışı yine Asya pazarı ile kısıtlı kalmıştı. Şimdi ise Asya pazarında büyük başarı yakalayan bu modelin yarış ve pist odaklı versiyonu geliyor.
Kawasaki Ninja ZX-25R pist amaçlı modelinde bizleri neler bekliyor
Kawasaki, yine bütün Ninja modellerinde olduğu gibi bu modelde de benzer tasarım çizgilerine ve benzer renk düzenine sahip. Showa marka amortisörlere sahip olacak olan bu model arka tarafta büyük abisi ZX-10R ile aynı mono şok amortisöre sahip. Orijinal egzoz ise, NASSERT-R Evolution Type II ile değiştirilerek sunulmuş. Ön cam daha aerodinamik bir hale getirilerek; rüzgar direnci azaltılmış. Bunun dışında hava kanalları ve sele de değiştirilmiş. Ayarlanabilir fren ve debriyaj manetine sahip olan model; bir de Dunlop’un yarış odaklı lastikleri ile geliyor.
Dakikada 17000 devir çevirme kapasitesine sahip olan ZX-25R modelinin standart versiyonu 40 beygir güç üretebiliyordu. Şüphesiz ki yarış versiyonunda ise bu değer çok daha yukarıda olacaktır.
Bizim için de şimdiden büyük heyecan yaratan bu model; Kawasaki’nin belirttiği üzere ilk olarak Endonezya’da satışa sunulacak. Kesin çıkış tarihini kestirmek ise, Covid-19 salgını dolayısıyla zor gözüküyor. Bakalım dünya yeniden normale dönmeye başladığında; diğer motosiklet üreticilerinin, Kawasaki’nin bu hamlesine cevapları ne olacak?
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Genel
Güle güle Alfa Romeo Giulietta, merhaba Alfa Romeo Tonale!
Alfa Romeo bu yılın sonunda Giulietta‘nın üretimini tamamen bitiriyor. Yerine ise yeni bir hatchback değil, pazarda satış oranları daha yüksek olduğu için SUV tipi bir araç getirilecek.
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Markanın, ürün pazarlama patronu Fabio Migliavacca‘nın Autocar‘a verdiği bir röportajda, Stelvio‘nun GTA versiyonunun gelmeyeceğini ve Giulietta‘nın üretimini 2020’nin sonuna doğru aşamalı olarak tamamen bitirmeyi düşündüklerini söyledi.
“Pazarda C segmenti SUV’lere büyük ilgi var. Bu yüzden Tonale SUV modeli Giulietta’nın yerini alacak. Hatchback modellere göre kıyasla yerden daha yüksek olmasına rağmen, uygun bir sürücü arabası (Tonale’den bahsediyor) olacağını düşünüyoruz. Ayrıca sürüş dinamiklerinin, Tonale için zayıf bir nokta olmasını beklemiyoruz.” şeklinde ekledi Migliavacca.
2010 yılından beri İtalya‘nın Lazio bölgesinde yer alan “Piedimonte San Germano” fabrikasında üretilen Giulietta’nın rakiplerini VW Golf, Ford Focus, Renault Megane gibi modeller olarak sayabiliriz. Araç, 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman ile benzinli ve dizel ünitelerle satılıyor.
Car Sales Base sitesine göre satışları 2011‘de, 78 bin 911 adet ile zirvedeydi. Ancak Giulietta, sadece geçen yıl içerisinde 15 bin 690 adet satışa sahipken, Golf’ün satışları 2011‘de 493 bin 899 ve 2019‘da 410 bin 779 adet, Focus‘un satışları 2011‘de 292 bin 427 ve 2019‘da 224 bin 401 adetlik satışa sahipti.
2019 Tonale konseptinin sızan birkaç fotoğrafında aracın sportif tarzı göze çarpıyordu. Aracın seri üretime hazır hali muhtemelen 2021’in ilk yarısında tanıtılacak ve Alfa’nın hibrit güç aktarma organlarını kullanan ilk modeli olacak. Aracın, yeni Jeep Renegade ve Compass 4xe‘nin paylaştığı 1.3 litrelik 4 silindirli turbolu motora sahip, 237 beygirlik hibrit ünite ile gelmesi bekleniyor.
Otomotiv
Honda CBR 1000RR-R, “Red Dot” tasarım ödülü kazandı
Japon devi Honda’nın, MotoGP yarışlarından elde ettiği tecrübeler de dahil olmak üzere bütün teknolojisini çıkarıp masaya vurduğu yeni amiral gemisi modeli olan CBR 1000RR-R, Red Dot tasarım ödülüne layık görüldü.
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Honda CBR 1000RR-R ve Red Dot ödülleri üzerine
1955 yılından beri dünyanın en saygın ve prestijli ödüllerinden biri olan Red Dot, her sene inovasyon, dayanıklılık, işlevsellik vb. alanlarda yaptığı değerlendirme ve puanlamalar sonucunda; bu yıl motosiklet kategorisinde, Honda’nın amiral gemisi CBR 1000RR-R modelini ödüle layık gördü. Diğer adıyla Fireblade olarak bilinen CBR 1000RR serisi 1992 yılından beri üretilmekteydi. 1992’den bu yana yüksek hacimli spor motosiklet kategorisinde piyasa standartlarını belirleyen modellerden olan Fireblade, 2020 yılında radikal değişiklikler geçirerek; Honda’nın MotoGP donanımlarını da bünyesine dahil etti. Fireblade, 999 cc hacme sahip sıvı soğutmalı motor bloğunda 215 beygir güç üretebiliyor. Kullanıma hazır ağırlığı ise 201 kg olan bu motosiklet inanılmaz bir güç/ağırlık oranına sahip. Renk seçeneği olarak ise Honda Racing Corporation (HRC) renkleriyle gelen model; spor motosiklet seven bütün kullanıcıların hayalini süslüyor.
Bu yıl Red Dot ödülü kazanan tek Honda ürünü ise Fireblade değil. Honda’nın yeni elektrikli aracı Honda E Electric Car da “best of the best car design” ve “smart product” olmak üzere iki adet ödül kazandı. Bu yıl Red Dot tasarım ödülleri Honda için çok başarılı geçti diyebiliriz.
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Otomotiv
Husqvarna modellerinde yaşanan problem, KTM’yi karıştırdı
Maalesef yeniden bir geri çağırma haberini sizlerle paylaşıyoruz. Bu kez söz konusu geri çağırma, İsveçli üretici Husqvarna tarafından yapıldı. Bildiğiniz üzere Husqvarna markası geçtiğimiz yıllarda KTM tarafından satın alınarak KTM bünyesi altında çalışmaya başlamıştı. Husqvarna modellerinde yaşanan problem benzin sızıntısı ile alakalı.
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Husqvarna Vitpilen 701 ve Svartpilen 701 modellerinde, olası benzin sızıntısı problem yaratabilir!
Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Trafik Güvenliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018-2020 arasında üretilen Husqvarna Vitpilen 701 modelleri ve 2019-2020 yılları arasında üretilen Husqvarna Svartpilen 701 modellerinde; benzin sızıntısı problemi yaşanabileceği belirtildi. Olası en kötü senaryoda bu benzin sızıntısı, yaralanmalarla ve hatta benzinin alev almasıyla sonuçlanabilecek daha kötü senaryolarla sona erebilir. Eğer bu modellerden birini kullanıyorsanız, ve depo etrafında burnunuza gelen bir benzin kokusu varsa; size en yakın Husqvarna veya KTM servisine danışmanız faydalı olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, bayilerde bu iki modelin satışı ve dağıtımı durduruldu. Firma, Mayıs ayına kadar problemin kaynağını çözüp; gerekli düzeltmelerin yapılması için 15 Mayıs gibi modelleri servislere geri çağırmaya hazırlanıyor. Ülkemizde de motosiklet sektöründe başta Yamaha ve BMW olmak üzere birçok geri çağırma işlemine tanıklık ettik. Firmaların sattıkları modellerde oluşan hataların arkasında durarak; kullanıcıları mağdur etmeden, ücretsiz bir şekilde çözüm sunmalarını her zaman takdirle karşılıyoruz. Dileriz ki ülkemizde, Husqvarna ve KTM’nin de bu duruma reaksiyonu aynı şekilde olur.
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