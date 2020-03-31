Otomotiv
Honda CBR 1000RR-R, “Red Dot” tasarım ödülü kazandı
Japon devi Honda’nın, MotoGP yarışlarından elde ettiği tecrübeler de dahil olmak üzere bütün teknolojisini çıkarıp masaya vurduğu yeni amiral gemisi modeli olan CBR 1000RR-R, Red Dot tasarım ödülüne layık görüldü.
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Honda CBR 1000RR-R ve Red Dot ödülleri üzerine
1955 yılından beri dünyanın en saygın ve prestijli ödüllerinden biri olan Red Dot, her sene inovasyon, dayanıklılık, işlevsellik vb. alanlarda yaptığı değerlendirme ve puanlamalar sonucunda; bu yıl motosiklet kategorisinde, Honda’nın amiral gemisi CBR 1000RR-R modelini ödüle layık gördü. Diğer adıyla Fireblade olarak bilinen CBR 1000RR serisi 1992 yılından beri üretilmekteydi. 1992’den bu yana yüksek hacimli spor motosiklet kategorisinde piyasa standartlarını belirleyen modellerden olan Fireblade, 2020 yılında radikal değişiklikler geçirerek; Honda’nın MotoGP donanımlarını da bünyesine dahil etti. Fireblade, 999 cc hacme sahip sıvı soğutmalı motor bloğunda 215 beygir güç üretebiliyor. Kullanıma hazır ağırlığı ise 201 kg olan bu motosiklet inanılmaz bir güç/ağırlık oranına sahip. Renk seçeneği olarak ise Honda Racing Corporation (HRC) renkleriyle gelen model; spor motosiklet seven bütün kullanıcıların hayalini süslüyor.
Bu yıl Red Dot ödülü kazanan tek Honda ürünü ise Fireblade değil. Honda’nın yeni elektrikli aracı Honda E Electric Car da “best of the best car design” ve “smart product” olmak üzere iki adet ödül kazandı. Bu yıl Red Dot tasarım ödülleri Honda için çok başarılı geçti diyebiliriz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Otomotiv
Husqvarna modellerinde yaşanan problem, KTM’yi karıştırdı
Maalesef yeniden bir geri çağırma haberini sizlerle paylaşıyoruz. Bu kez söz konusu geri çağırma, İsveçli üretici Husqvarna tarafından yapıldı. Bildiğiniz üzere Husqvarna markası geçtiğimiz yıllarda KTM tarafından satın alınarak KTM bünyesi altında çalışmaya başlamıştı. Husqvarna modellerinde yaşanan problem benzin sızıntısı ile alakalı.
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Husqvarna Vitpilen 701 ve Svartpilen 701 modellerinde, olası benzin sızıntısı problem yaratabilir!
Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Trafik Güvenliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018-2020 arasında üretilen Husqvarna Vitpilen 701 modelleri ve 2019-2020 yılları arasında üretilen Husqvarna Svartpilen 701 modellerinde; benzin sızıntısı problemi yaşanabileceği belirtildi. Olası en kötü senaryoda bu benzin sızıntısı, yaralanmalarla ve hatta benzinin alev almasıyla sonuçlanabilecek daha kötü senaryolarla sona erebilir. Eğer bu modellerden birini kullanıyorsanız, ve depo etrafında burnunuza gelen bir benzin kokusu varsa; size en yakın Husqvarna veya KTM servisine danışmanız faydalı olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, bayilerde bu iki modelin satışı ve dağıtımı durduruldu. Firma, Mayıs ayına kadar problemin kaynağını çözüp; gerekli düzeltmelerin yapılması için 15 Mayıs gibi modelleri servislere geri çağırmaya hazırlanıyor. Ülkemizde de motosiklet sektöründe başta Yamaha ve BMW olmak üzere birçok geri çağırma işlemine tanıklık ettik. Firmaların sattıkları modellerde oluşan hataların arkasında durarak; kullanıcıları mağdur etmeden, ücretsiz bir şekilde çözüm sunmalarını her zaman takdirle karşılıyoruz. Dileriz ki ülkemizde, Husqvarna ve KTM’nin de bu duruma reaksiyonu aynı şekilde olur.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Efsane Alfa Romeo GT, elektrikli olarak “restomod” edilecek!
Klasik otomobillerin, batarya gücüyle çalışan elektrikli bir araca dönüşümü oldukça heyecan verici. Bu tip restorasyonlara “restomod” deniliyor. Totem Automobili şirketi tarafından yapılacak restorasyon, bir Alfa Romeo GT için olacak.
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Bir İtalyan klasiğini tamamen elektrikli olarak yeniden hayal eden şirket, araca koymayı planladığı ünite ile 518 beygir güç ve 940 Nm tork gibi değerler yakalayacak. Eğer Totem Automobili’nin iddiası gerçek olursa 0-100 km/s değeri 3.4 saniye gibi bir hale gelecek. Bu yazılanları en kibar haliyle inanılmaz olarak yorumlamaktan da kendimi alamadım açıkçası.
Giulia GT’de kullanılacak 50.4 kWh sıvı soğutmalı batarya paketi, Totem’e göre “türünün en hafif ve güvenli bataryası” olacak. Yaklaşık 350 kg ağırlığındaki piller, 320 km civarında menzil sunacak. Araç hızlı şarj özelliği de sunacak tabi ki.
Proje bir Giulia 1300 GT Junior aracın tamamen sökülüp/parçalanmasıyla başladı. Fakat şirket, aracın orijinal şasisinin sadece %10’unu kullanıyor. Aracın gücünün ne kadar yükseleceğinden haberin başında bahsetmiştim. Söz konusu aracın şasisinin bu seviyede bir gücü, sürücüye güvenli bir şekilde sunması mümkün değil. Bu yüzden aracın dayanıklılığını arttırmak adına alüminyumdan yepyeni bir platform hazırlandı. Ayrıca aracın iç hacmini etkilemeyecek şekilde tasarlanan takla barı ve tamponlardaki dayanımı arttırmak adına alüminyum barlar da araca eklenmiş.
Yeniden tasarlanacak gövde tamamen karbon fiberden olacak. Böylece hem araca özgü bir görünüm olacak, hem de araç oldukça hafifleyecek. Ayrıca dörtlü ön far grubuyla 1750 ve 2000 olarak adlandırılan eski Alfa GT modellerine atıfta bulunacak aracın, arka far grubu ise orijinalindeki dikdörtgen şekilliler yerine, yuvarlak LED farlarla değiştirilecek.
Yeni şaside, ön tarafta MacPherson tipi süspansiyon yer alırken, elektrik motorun bulunduğu arka tarafta ise çok bağlantılı süspansiyon yer alacak. Totem’in yapacağı bu Alfa modelinde standart olarak Bilstein marka iki yönlü ayarlanabilir süspansiyon olacak. Fakat opsiyon olarak elektronik olarak ayarlanabilen süspansiyon veya havalı süspansiyon alabilecekler.
Müşteriler, araçlarını tercihlerine göre ayarlatabilecek. Totem şirketi, aracın sürüş pozisyonunu, müşterinin ölçülerine göre ince bir şekilde ayarlayabiliyor. Kabin, geleneksel İtalyan lüksünü, yüksek teknolojiyle harmanlayacak. Tamamen dijital kadranlara sahip, elde dikilmiş Nappa deri ve retro tarzlı 3.5 inçlik bilgi-eğlence sistemi bunlardan bazıları olacak.
Totem’in planlarına göre 2020 Goodwood Hız Festivali‘nde görücüye çıkması bekleniyordu. Fakat etkinliğin ertelenmesi üzerine, biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.
Genel
Normal tavanlı 2021 Fiat 500e, kamuflajlı olarak yakalandı!
%100 elektrikli olan Fiat 500e modeli, ilk olarak kayar kumaş tavanlı cabrio haliyle tanıtılmıştı. Şimdilerde ise “hard-top” olarak tabir edilen normal tavanlı hali test edilirken görüntülendi.
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Aslında cabrio modelle normal tavanlı model, aralarındaki ufak farklılıklar dışında aynı görünüyor. Bu farklar ise arka kanat ve sabit tavandaki anten oluyor.
Normal tavanlı modelde, cabrio modeldeki ekstra tavan mekanizması olmadığı için haliyle fiyat biraz daha uygun hale gelecek. Fiyat hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Fakat yukarıda linki bulunan haberde de bahsettiğim, sınırlı sayıdaki “Fiat 500 La Prima” modelinin İtalya’daki satış fiyatı 37 bin 900 € olarak açıklanmıştı. Normal tavanlı modelin, bu fiyattan çok daha ucuz olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
116 beygirlik elektrik motoru olan 500e, 42 kWh lityum iyon pillere sahip. 500e Cabrio’nun WLTP standartlarına göre 320 km‘lik sürüş menzili bulunuyor. Ayrıca 0-100 km/s değeri 9 saniye ve elektronik olarak sınırlandırılmış 150 km/s maksimum hıza sahip.
Yeni 500e’de dokunmatik ekranlı 10.25 inçlik UConnect 5 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Seviye 2 yarı otonom sürüş yeteneği, akıllı telefon entegrasyonu ve üst sınıf döşemeler gibi özellikler donanım paketlerinde standart veya opsiyon olarak alınabilecek.
Aracın birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.