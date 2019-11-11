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Samsung yeni bir ekran patenti aldı!
Samsung Galaxy S11 serisinde kullanılması beklenen SAMOLED isimli yeni ekran teknolojisinin patentini Kore Fikri Mülkiyet Ofisinden aldı.
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Samsung yeni ekran teknolojisi
Güney Koreli teknoloji devinin birkaç ay içinde tanıtacağı yeni üst seviye akıllı telefon serisi Galaxy S11 hakkında her gün yeni haberler çıkmaya devam ediyor. Gelen son habere göre şirket, S11 modellerinde kullanılması beklenen SAMOLED isimli yeni ekran teknolojisinin patentini Kore Fikri Mülkiyet Ofisinden aldı.
Şirketin geliştirdiği yeni ekran teknolojisi SAMOLED‘in Galaxy S10 ve Note 10 serilerinde kullanılan Dinamik AMOLED‘den ne kadar farklı olduğu henüz bilinmiyor. Ayrıca doğrulanan sızıntılarıyla tanınan bir hesabın paylaşımına göre Galaxy S11; siyah, gri ve mavi renkleriyle satışa çıkacak. Telefonun kırpılmış özelliklerle gelecek versiyonu Galaxy S11e ise mavi, gri ve pembe renkleriyle gelecek.
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Samsung W20 5G, 19 Kasım’da tanıtılacak!
Samsung W20 5G modelinin 19 Kasım‘da Çin’in Wuhan şehrinde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağı paylaşılan bir tanıtım posteriyle belli oldu.
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Samsung W20 5G özellik tahminleri
Şu sıralar ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold‘u dünyanın çeşitli ülkelerinde satışa sunmaya başlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, elini çabuk tutarak ikinci katlanabilir telefonu W20 5G‘yi de tanıtmaya hazırlanıyor. Önceki sızıntılar telefonun eski kapaklı telefonlara benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyordu. Fakat paylaşılan tanıtım görselinde cihazın Galaxy Fold modeline benzeyeceği ortaya çıktı.
Telefonun arkasında üçlü kamera kurulumuna yer verileceği kesinleşmiş gibi gözüküyor. Sağ tarafındaysa Galaxy Fold‘daki gibi güç, ses tuşlarına ve parmak izi okuyucu konumlandırılacak. Telefonun işlemcisi netleşmemiş olsa da Samsung‘un yeni nesil 5G modemli üst seviye işlemcisi Exynos 990‘a yer verileceği tahmin ediliyor.
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TCL Plex lansmanını değerlendirdik, fiyatı yorumladık! (VIDEO)
TCL Plex lansmanından sonra, hem etkinliği hem de yeni akıllı telefonla ilgili düşüncelerimizi paylaştık.
TCL Plex neler sunuyor?
Cihaz beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Ön taraftan baktığımızda “delik” tasarımını kullanan telefonda, tam ekran yapı sadece sol üst köşede yer alan ön kamera ile bozuluyor. Arka tarafında ise üçlü arka kamera sistemini ve hemen altında parmak izi sensörünü görüyoruz.
6.53 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Şirketin lansmanda aktardığı bilgilere göre telefonda görüntü iyileştirmesinde görev alan bir görüntü motoru da yer alıyor. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan TCL Plex modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama yer alıyor.
Ana kamerası F/1.8 diyaftam değerine sahip 48 MP olan cihazda ayrıca 16 MP geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı da bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Son olarak 3820 mAh batarya kapasitesiyle gelen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor.
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Twitter için çalışan iki eski personel Suudiler adına casuslukla suçlanıyor
Sosyal medya platformu Twitter için çalışan iki eski personel, aralarında Suudi hükümetine muhalif isimlerin de olduğu kişiler hakkında Suudi Arabistan’a para karşılığı bilgi sızdırmakla suçlanıyor.
Washington Post‘a göre, San Francisco‘da açılan davada, eski Twitter çalışanları Ahmed Ebuammu ve Ali ez-Zebara, 2015’te Twitter kullanıcılarının kişisel bilgilerini, Suudi yönetimine yakın isimlere para karşılığı aktarmakla suçlandı.
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Savcılık, dava dilekçesinde, ABD vatandaşı Ebuammu ve Suudi vatandaşı Zebara’nın, Ahmet el-Mutayri adlı üçüncü bir şahısla bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri, Suudi Kraliyet ailesi adına çalıştığı belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Almutairi, söz konusu iki eski Twitter çalışanı ve Riyad arasında aracılık yapmakla itham ediliyor. Çarşamba günü Seattle şehrinde mahkemeye çıkarılan Ahmad Abouammo’nun “kaçma şüphesi” nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cuma günü davanın görülmesine devam edilecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer iki kişinin Suudi Arabistan’da olduğunu açıkladı. Abouammo, belge usulsüzlüğü ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan beyanda bulunmakla da suçlanıyor. Abouammo’nun Twitter’daki işinden 2015’te ayrıldığı belirtiliyor.
Twitter’da mühendis olarak görev yapmış olan Alzabarah da, 2015 yılında Suudi yetkililer adına 6 bin kullanıcının kişisel verilerine erişmekle suçlanıyor. Soruşturmayı yürütenler, yöneticilerinin durumu farketmesiyle önce idari izne çıkarıldığını, ardından eşi ve kızıyla Suudi Arabistan’a kaçtığını kaydediyor. ABD’deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
Twitter yaptığı açıklamada, “Twitter’ı dünyayla fikirlerini paylaşmak ya da iktidardakilerden hesap sormak için kullanan pek çok kişinin karşı karşıya olduğu risklerin farkındayız. Gizliliklerini ve hayati işlerini yapma becerilerini korumak için araçlarımız var” dedi.