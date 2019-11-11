Samsung yeni bir ekran patenti aldı!

TCL Plex lansmanından sonra, hem etkinliği hem de yeni akıllı telefonla ilgili düşüncelerimizi paylaştık.

TCL Plex neler sunuyor?

Cihaz beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Ön taraftan baktığımızda “delik” tasarımını kullanan telefonda, tam ekran yapı sadece sol üst köşede yer alan ön kamera ile bozuluyor. Arka tarafında ise üçlü arka kamera sistemini ve hemen altında parmak izi sensörünü görüyoruz.

6.53 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Şirketin lansmanda aktardığı bilgilere göre telefonda görüntü iyileştirmesinde görev alan bir görüntü motoru da yer alıyor. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan TCL Plex modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama yer alıyor.

Ana kamerası F/1.8 diyaftam değerine sahip 48 MP olan cihazda ayrıca 16 MP geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı da bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Son olarak 3820 mAh batarya kapasitesiyle gelen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor.