Motorola Razr 2019 katlanabilir ekranı ile geliyor

Motorola Razr 2019, tüm zamanların efsane telefonlarından biri olan Motorola Razr’ın yepyeni bir görünümü ile geri geliyor.

Katlanabilir telefonlar, mobil dünyanın son zamanlardaki en önemli gelişmelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu teknoloji ile akıllı telefonlar tablet boyutunda ekran sunmaya başladılar. Ancak kullanıcıların beklediği tasarım, büyük ekrana sahip olmayı mı yoksa standart telefonumuzun taşıma kolaylığını mı sağlayacak? Sorusunu akıllara getiriyor.

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Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi katlanabilir telefonlar , bir tablete dönüşen akıllı telefonun artık ulaşılabilir bir teknoloji olduğunu gösteriyor. Her iki telefon da iki el gerektiren büyük ekranlara sahipler. Ancak Galaxy Fold dayanıklılık sorunları nedeniyle piyasaya sürülmezken, Mate X’de ABD‘de satışa sunulması hakkında net bir bilgiye sahip değiliz.

Motorola da yakın bir zamanda katlanabilir ekranlı modeliyle bu yeni pazara giriş yapmış olacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Motorola’nın katlanabilir ekranlı modelini Razr ismiyle piyasaya süreceğini biliyoruz. Şirket Motorola Razr 2019 ismini, 2004 yılında çıkarmış olduğu Razr modelinden esinlenmiştir.

Motorola Razr 2019’un teknik özellikleri ve fiyatı

Razr 2019 modelinin bize sunduğu özellikler:

Fiyat 1500 $ Ana ekran (Çözünürlük) 6,2 inç OLED (2142 x 876) İşlemci Snapdragon 710 Veri deposu 4 GB veya 6 GB Depolama 64 GB veya 128 GB Pil 2.730 mAh

Motorola’nın Ocak ayında alınan patentinde, Motorola Razr 2019 modelinin dış kısmında ikinci ve daha küçük bir bildirim ekranı ile alışılmışın dışında tek kamera eşlik edecek.

Daha önce görülen Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi, Motorola Razr’ın da amiral gemisi işlemcilerinden birini taşıması bekleniyordu. Ancak cihaz gücünü Snapdragon 710 işlemcisinden alan, 4-6 GB RAM ve 64-128 GB depolama alanları sunuyor. Ayrıca Motorola Razr, Android 9 Pie sürümü ile birlikte geldiğini hatırlatalım. Bu özellikleri ile katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabetçi bir fiyat sunması bekleniyor. Geçmişten gelen bu pozitif algı, teknoloji sevenlerin seçimlerine yön verebilir.