Huawei Mate XS 2 modeli İstanbul’da düzenlenen Huawei’nin Avrupa lansmanı ile görücüye çıktı. 2.000 Euro fiyatı olan telefonun ilk bakışını Aydoğan ve Eren gerçekleştiriyor.

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Huawei’nin 5. katlanır telefonu olan Mate Xs 2, katlanabilir telefon piyasasında incelik, hafiflik ve birçok noktada dikkat çekici olacak gibi görünüyor.

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Kasıtlı olarak kaydırılmış denge noktasına sahip yepyeni kompakt tasarımı ile HUAWEI Mate X2, katlanmış olsun ya da olmasın istisnai bir şekilde çalışıyor. Katlanmamış ekran, sektörün en büyüklerinden biri olarak, her iki formda da tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Hassas bir şekilde tasarlanan HUAWEI Mate X2, küçük bir boyuta mükemmel bir şekilde katlanıyor ve düz bir ekrana güzel bir şekilde açılıyor. Yüksek mukavemetli çelik ve karbon fiber kompozit kasa, hafif ancak sağlam bir cihaz olmasını sağlıyor. Ultra Vision Leica Dörtlü Kamera, güçlü çift hoparlörlü stereo ses sistemi ve son derece hızlı Kirin 9000 5G yonga setini birleştiren HUAWEI Mate X2, sektörün sunduğu en iyi teknolojilerden bazılarını bünyesinde barındırıyor.

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu İcra Direktörü ve CEO’su Richard Yu, “Özünde en iyi yazılım ve donanım yeniliklerinden bazılarına sahip olan HUAWEI Mate X2, ileriye doğru dev bir sıçramayı temsil ediyor ve gelecekteki katlanabilir cihazlar için çıtayı belirliyor. HUAWEI Mate Xs büyük ölçüde sınıfının en iyi katlanabilir cihaz olarak görülürken, katlanabilir deneyimi daha da iyileştirmek için yeni yollar aramaya devam ettik. HUAWEI Mate X2, öncü yenilikler ve her durumda gerçekten harika bir kullanıcı deneyimi ile akıllı telefon teknolojisinin geleceğini temsil ediyor. Huawei, tüketicilere her zaman daha iyi ürün ve hizmeti sunmak istiyor ” dedi.

Hedeflerine ulaşmak için Huawei teknolojik inovasyona ve araştırmaya yatırım yapmayı asla bırakmadı. 2019’da şirket, gelirinin yüzde 15,3’ünü ve son on yılda da 600 milyar CNY’nin üzerinde Ar-Ge’ye yatırım yaptı. İnovasyon odaklı Huawei’nin ayrıca 96.000’den fazla çalışanı, 14 araştırma merkezi ve Ar-Ge’ye odaklanmış dünya çapında 36 ortak inovasyon merkezi var. Richard Yu, “Ortak çabalar sonuç getirir. Huawei, yalnızca 2019 yılında Avrupa Patent Ofisinde (EPO) 3.524 patent başvurusu ile 1 numara oldu. Dahası, katlanabilir akıllı telefondan bahsederken, Huawei, Mate X Serisi’nin iki neslini, orijinal Mate X ve Mate Xs’leri teslim etti. Katlanabilir ekranlarla ilgili yaklaşık 90 patent onaylandı” açıklamasını yaptı.

Sürekli Ar-Ge yatırımı, Huawei’nin günümüzün “tümüyle bağlantılı” çağında kullanıcılara birden fazla akıllı cihazda tüm senaryo deneyimini sunmayı amaçlayan Huawei Seamless AI Life Stratejisine göre zengin ürün ve hizmet portföyü sağlamak için çeşitli alanlarda hızla yükselmesine yardımcı oldu.

Falcon Wing Tasarım: sofistike güzellik

HUAWEI Mate X2’nin Kusursuz Katlanabilir Tasarımı, her yerinde kıvrımlı köşelerle mükemmel şekilde kompakt bir şekle katlanıyor. Katlanmamış durumda cihaz, bir kenarında 4,4 mm kadar ince olmasını sağlayan eğimli bir arka yüzeye sahip. Denge noktası, cihazın merkezinden biraz uzağa kaydırıldığı için, cihaz açılmış veya kapatılmış olsun, mükemmel bir şekilde dengeleniyor.

Çift ekranlı tasarımı ile HUAWEI Mate X2’nin 8 inç boyutundaki esnek iç ekranı, türünün en büyüklerinden biri. Bunun da ötesinde HUAWEI Mate X2, yansımayı en aza indirmek için manyetik olarak kontrol edilen bir nano optik katman sunuyor. Dışarıdaki 6,45 inç OLED ekranla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar bir moddan diğerine geçerken tutarlı bir deneyim sunmak için her iki ekran da süper yüksek çözünürlüğe, yüksek dokunma örnekleme hızına ve 90 Hz yenileme hızına sahip.

HUAWEI Mate X2’nin dış ekranının 21:9 en boy oranı, çoğu genel uygulama ile uyumlu. Açıldığında 8:7,1 altın orana sahip geniş bir akıllı cihaza dönüşerek dikey veya yatay olarak tutulduğunda daha sürükleyici ve etkili görsel deneyim sunuyor.

Minimalist görünümünün altında HUAWEI Mate X2, endüstride bir ilk olan başka bir yeniliği gizliyor: HUAWEI’nin beş yıl boyunca mükemmelleştirmek için çabaladığı karmaşık Çok Boyutlu Menteşe. Çok boyutlu bir kilitleme mekanizması sayesinde menteşe, cihaz katlandığında ekranı saklamak için su damlasına benzer bir boşluk oluşturuyor. Bu yöntem, cihazın neredeyse fark edilemeyecek bir boşlukla mükemmel bir şekilde katlanmasını sağlıyor ve cihaz açıldığında dış ekrandaki kırışıklığı en aza indiriyor. Kenarlardaki açıklıklar da toz ve kirin sisteme girmesini ve ekrana zarar vermesini önlemek için gizleniyor.

Yeni deneyimler ortaya çıkarmak

İki ekranla HUAWEI Mate X2, her iki dünyanın da en iyisini sunuyor. Daha büyük ekran, geniş bir görüntüleme alanı sunarken, cihazın katlanabilirlik özelliği taşınabilirliği en üst düzeye çıkarıyor. İnsan faktörleri üzerine kapsamlı araştırmalardan yararlanan HUAWEI, benzersiz akıllı deneyimi sunmak için katlanabilir form faktörünü sıfırdan tasarladı. İnternette gezinme ve üretkenlik görevlerinden medya tüketimine, çevrimiçi alışverişe ve oyun oynamaya kadar HUAWEI Mate X2, diğerlerinden farklı olarak inanılmaz derecede sürükleyici deneyim sunuyor.

“Uzun çekim” kamera tekniğinden esinlenen HUAWEI, HUAWEI Mate X2’deki kullanıcı arayüzü geçiş efektlerini daha yumuşak ve daha duyarlı hale getirdi. Özel dinamik tema, kullanıcı cihazı her açtığında açan bir çiçek yatağıyla açılma deneyimini daha da geliştiriyor.

HUAWEI Mate X2’nin geniş ekranı, çoklu görev temel alınarak tasarlanmış bir dizi akıllı özellik ile tamamlanıyor. Smart Multi-Window, Floating Window, App Multiplier, App Bubble ve daha fazlasıyla kullanıcılar tek bir ekranda bile verimli bir şekilde çoklu görev yapabiliyorlar.

Smart Multi-Window, kullanıcıların e-posta uygulamasında bir e-posta ekini önizlemek veya Not Defteri’nde bir bağlantı açmak gibi etkin uygulamayı küçültmeden başka bir uygulamadaki içeriği hızlı bir şekilde önizlemesini sağlıyor. App Multiplier, kullanıcıların tek bir uygulamanın birden çok örneğini açmasına olanak tanıyor. Bu özellik, Not Defteri gibi uygulamalarda kaydedilen başka bir belgeye başvurmak gibi zamanlarda kullanışlı oluyor.

Active Floating Windows yalnızca yeniden boyutlandırma haricinde, App Bubble içinde istiflenebilir. Aynı zamanda herhangi bir zamanda herhangi bir aktif Çoklu Pencere’nin yerine de geçebilirler. Kullanıcının iş, eğlence, sosyal medya veya alışveriş için bir akıllı telefona ihtiyacı olsun, HUAWEI Mate X2 hepsini birden yapabilir.

Yeni nesil akıllı telefon performansının en iyisini sunuyor

HUAWEI Mate X2, olağanüstü estetiğinin ötesinde, amiral gemisi görsel-işitsel yetenekleri, yüksek hızlı, kararlı bağlantıyı destekleyen son derece hızlı ve enerji açısından verimli bir çip ile birleştiren çok yönlü bir güç merkezi.

Mobil kamera teknolojisinde sektör lideri olan HUAWEI tarafından tasarlanan HUAWEI Mate X2, tüketicilerin hayatlarını günün her saatinde kristal netliğinde belgelemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan Ultra Vision Leica Dörtlü Kamera ile donatıldı. 50MP Super Sensing Geniş Kamera, hızlı odak ve yüksek kaliteli görüntüler yakalamak için RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve 4’ü 1 arada piksel gruplama ve Tam Piksel Octa PD Otomatik Odaklama özelliklerini içeren ilk sensörlerden birine sahip., Periskop optik tasarıma sahip 10x telefoto kamera, uzun menzilli fotoğrafçılık için 10 kat optik yakınlaştırma, 20 kat hibrit yakınlaştırma ve 100 kat dijital yakınlaştırmayı destekliyor. 16MP Ultra Geniş Kamera, sadece manzara çekimleri için etkileyici bir görüş alanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda objektife 2,5 cm kadar yakın nesneleri çekmek için makro modunu da destekliyor.

HUAWEI Mate X2’nin benzersiz katlanabilir tasarımı, kullanıcıların oto portreler için güçlü Ultra Vision Leica Dörtlü Kameradan yararlanmasını sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü, ultra geniş ve yüksek dinamik aralık çekimini destekleyen bir selfie kamerası ile selfie’ler bir daha asla aynı olmayacak.

Ses açısından HUAWEI Mate X2 kişisel bir cep sineması olarak tanımlanabilir. Çift hoparlörlü stereo ses sistemi, ultra hafif karbon fiber kubbelere sahip ultra ince, geniş genlikli sürücüler kullanıyor ve herhangi bir kaynaktan en hassas ayrıntıları bile kullanıcıya duyurabilmek, derin alçak sesler ve temiz tizler sunmak için HUAWEI Histen ses efektlerini destekliyor.

Bugüne kadarki en fazla transistöre sahip entegre ve çok yönlü 5G çip üzerinde sistem (SoC) olan Kirin 9000’I bünyesinde barındıran HUAWEI Mate X2, mükemmel performans, güç verimliliği ve yüksek hızlı bağlantı sağlıyor.

HUAWEI Mate X2, sinyal gücündeki ve akıllı telefonun modundaki değişikliklere göre en iyi anteni dinamik olarak seçen tamamen yeni bir akıllı anten sistemine de sahip. İster katlanmış ister katlanmamış, dikey veya yatay tutulmuş olsun, bu sistem optimum kullanıcı deneyimi için güçlü sinyal alımı sağlıyor.

HUAWEI’nin önde gelen endüstriyel tasarım uzmanlığından yararlanan HUAWEI Mate X2, devasa bir 4500 mAh bataryaya sahip olmakla kalmıyor, katlanabilir cihazlarda mevcut en hızlı şarj çözümü olan 55 W HUAWEI SuperCharge’ı destekliyor. Bununla, kısa kahve molaları bile anlamlı şarj fırsatları haline dönüşüyor.

HUAWEI Mate X2’nin Beyaz, Siyah, Kristal Mavi ve Kristal Pembe renk seçenekleri mevcut.