Kariyer.net, 50.000 kişinin verilerini çaldırdı!

Kariyer.net, 50.000 kişinin kişisel verilerini çaldırdı. Açıklama, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından kamuoyuna kurumun kendi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Çalınan veriler içerisinde, ilgili siteye üye olan kullanıcıların şifreleri, e-posta adresleri, doğum tarihleri, yaşadıkları il gibi kişisel veriler yer alıyor.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), birkaç saat önce, iş arayanları ve iş verenleri online platformunda birleştiren Kariyer.net’in veri ihlalinde bulunduğunu açıkladı.

Ayrıntılarda, “veri ihlalinin” Kariyer.net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12.08.2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, 50.000 kişinin verilerinin ismi belirtilmeyen bir internet sitesine, kullanıcı verilerinin yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği belirtiliyor. İhlalden etkilenen üyelerin toplam sayısının 40.955, kayıt sayısının ise 53.419 olduğu ifade ediliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)’nun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;

“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,

tarihinde bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği, İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,

tespit edildiği, İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,

bilgileri olduğu, İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri.”

Kariyer.net üzerinde üyeliğiniz bulunuyorsa, lütfen kontrol edin!

Kariyer.Net tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde, şirketin yaşanan veri ihlaliyle ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor. Belirtilen firma, Türkiye’nin en büyük online istihdam platformlarından biri olarak biliniyor. Sizin de eğer, Kariyer.net’de üyeliğiniz bulunuyorsa, lütfen Kariyer.net’le iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.

Günümüzde, tüm verilerimiz internet üzerindeki sunucularda tutuluyor. Bu sunucuların güvenliğinin ne denli korunaklı olduğu ise bilinmiyor. Dileriz ki şirketler, verilerini muhafaza etme konusunda, yakın gelecekte daha tedbirli olabilirler.