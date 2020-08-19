İnternet
Kariyer.net, 50.000 kişinin verilerini çaldırdı!
Kariyer.net, 50.000 kişinin kişisel verilerini çaldırdı. Açıklama, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından kamuoyuna kurumun kendi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Çalınan veriler içerisinde, ilgili siteye üye olan kullanıcıların şifreleri, e-posta adresleri, doğum tarihleri, yaşadıkları il gibi kişisel veriler yer alıyor.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), birkaç saat önce, iş arayanları ve iş verenleri online platformunda birleştiren Kariyer.net’in veri ihlalinde bulunduğunu açıkladı.
Ayrıntılarda, “veri ihlalinin” Kariyer.net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12.08.2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, 50.000 kişinin verilerinin ismi belirtilmeyen bir internet sitesine, kullanıcı verilerinin yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği belirtiliyor. İhlalden etkilenen üyelerin toplam sayısının 40.955, kayıt sayısının ise 53.419 olduğu ifade ediliyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)’nun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;
“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;
- İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,
- İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,
- İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,
- İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,
- İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri.”
Kariyer.net üzerinde üyeliğiniz bulunuyorsa, lütfen kontrol edin!
Kariyer.Net tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde, şirketin yaşanan veri ihlaliyle ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor. Belirtilen firma, Türkiye’nin en büyük online istihdam platformlarından biri olarak biliniyor. Sizin de eğer, Kariyer.net’de üyeliğiniz bulunuyorsa, lütfen Kariyer.net’le iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.
Günümüzde, tüm verilerimiz internet üzerindeki sunucularda tutuluyor. Bu sunucuların güvenliğinin ne denli korunaklı olduğu ise bilinmiyor. Dileriz ki şirketler, verilerini muhafaza etme konusunda, yakın gelecekte daha tedbirli olabilirler.
Haber
Mozilla, 250 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı!
Popüler internet tarayıcısı Firefox’un sahibi konumundaki Mozilla, koronavirüs sonrasında meydana gelen maddi sorunlar ile boğuşuyor. Mevcut stratejisini gözden geçirme kararı alan şirket, ilk etapta 250 çalışanı ile yollarını ayıracağını açıkladı.
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Firefox’un geliştiricisi Mozilla, çalışan sayısını azaltacak!
Bir vakıf şirketi olan Mozilla, sık kullanılan Firefox tarayıcı dışında Thunderbird adlı e-posta servisiyle de biliniyor. Son olarak kişiye özel VPN servisini duyuran şirketin gelirlerinin COVID-19 salgınından dolayı önemli ölçüde azaldığı rapor ediliyordu. Daha sürdürülebilir bir maddi yapılanma için kolları sıvayan kuruluş, bu kapsamda 250 personelini işten çıkaracağını açıkladı. Alınan karar öncesinde Mozilla’nın yaklaşık 1000 çalışanı bulunurken, sonuç olarak çalışanların dörtte biri işlerinden ayrılmış olacak.
Mozilla CEO’su Mitchell Baker tarafından kaleme alınan yazıda, üzücü olan kararın “doğru yapılanma” için gerekli olduğu belirtiliyor. Daha küçük bir yapının karar alma sürecini hızlandıracağını ifade eden Baker, böylece şirketin gündelik problemlere daha hızlı çözümler üretebileceğini söylüyor. Bunun yanı sıra Mozilla’nın internet için yeni şeyler üretmeye devam edeceğinin de altı çiziliyor.
Mozilla Vietnam operasyonu da alınan kararlardan etkilenen birimlerin arasında yer alıyor. Firefox Lite sürümünün geliştiricisi olan ofis için kapatma kararı alınırken, buradaki toplam 60 çalışanın diğer Asya ülkelerine dağıtılacağı belirtiliyor. Şirketin finansal kaynaklarını iyileştirmek için Firefox tarayıcı ve VPN servisine daha fazla kaynak ayıracağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
İnternet
İstanbul Bilişim internet sitesine, BTK tarafından erişim engellendi!
İstanbul Bilişim internet sitesine, BTK tarafından erişim engeli getirildi. Şirket yakın bir zaman önce konkordato ilan etmiş ve internet üzerindeki satış faaliyetlerini konkordato kararına rağmen devam ettirmişti.
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Bildiğiniz üzere, bir süredir İstanbul Bilişim furyasıdır gidiyor. İstanbul Bilişim üzerinden ürün satın alan kullanıcılar, şirkete ödeme yaptıkları halde ürünlerine kavuşamıyorlar. Müşteriler, iade talebi oluşturduklarında ise ya bu ücret iadelerini çok geç alıyorlar ya da hiç alamıyorlardı. Google üzerinde küçük çaplı bir araştırma yaptığınızda binlerce insanın mağdur bırakıldığını çok rahat görmek mümkün.
İstanbul Bilişim konkordato ilan etmişti!
20 yıllık geçmişi ile bilinen İstanbul Bilişim, geçtiğimiz ay ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve COVID-19 salgını nedeniyle üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşadığını açıklamış. Bunun akabinde, çıkar amaçlı grupların, İstanbul Bilişim’in aleyhine kara propaganda yaptıklarını belirtmişti. Yaşanan sorunlardan dolayı firma, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talebi ile başvuru yapmış ve talep mahkeme nezdinde kabul görmüştü.
Koronavirüs sürecinden önce de aynı tedarik sorunlarının var olduğu ve müşterilerin, ne ürün alırlarsa alsınlar benzer sorunlarla şikayetçi olduklarını da belirtmekte fayda var.
İnternet sitesine artık erişim sağlanamıyor!
Firma tarafından alınan konkordato kararına rağmen, firmanın internet sitesinde satılan hiçbir ürün satıştan kaldırılmamıştı. Durumdan haberdar olmayan müşteriler de beğendikleri ürünleri almaya devam etmişlerdi. Bugün itibarıyla ise siteye Türkiye sınırları içerisinde erişmeye kalkarsanız, şu metin ile karşılaşıyorsunuz:
Bu internet sitesi (istanbulbilisim.com) hakkında İstanbul 5. Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından verilen 28/07/2020 tarih ve 2020/2984 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmıştır.
Üst tarafta metinden anlaşılabileceği üzere, istanbulbilisim.com alan adı mahkeme kararınca engellenmiş durumda. Kararın neden alındığına dair herhangi bir açıklama henüz mevcut değil. Fakat, müşterilerin şikayetlerinin etki göstermeye başladığını düşünüyorum. Şirket, internet siteleri erişim engeli aldıktan sonra, yeni bir alan adı alarak internet siteleri üzerinden satış yapmaya devam ediyorlar.
“https://www.istanbul-bilisim.com/” alan adına sahip yeni internet sitesi, yasaklanan site ile birebir aynı fonksiyonlara sahip gözüküyor. Şirket tarafından, internet sitesinin neden kapatıldığı ve yeni bir alan adıyla faaliyetlere devam edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Genel
Wi-Fi’ın su altı versiyonu olacak olan Aqua-Fi üzerinde yapılan denemeler başarılı oldu!
Teknoloji tarihinde, Tesla tarafından uzaya gönderilen astronotlardan tutun birçok teknolojinin lansmanına kadar birçok önemli olaya; bu olaylar nerede yaşanıyor olursa olsun, internet sayesinde kendi gözlerimizle şahit olabilme fırsatı yakaladık. Ve elimizin altında internet mevcut olduğu sürece, bu gibi anlara, eş zamanlı olarak şahit olmaya da devam edebileceğiz gibi gözüküyor. İnsanlık olarak, hava ve uzay boşluğu da dahil olmak üzere, interneti hemen hemen her yerde kullanabiliyoruz. Yalnız, insanlık olarak internet bağlantısı sağlayamadığımız bir yer hala mevcut! Derin denizler! Bilim insanları, Aqua-Fi adını verdikleri bir teknoloji ile bu sorunu çözebilmeyi ve derin denizlerde de internet bağlantısını mümkün kılabilmeyi umuyorlar.
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Uzayda bile internet bağlantısı kurabilirken, su altında internet bağlantısı kurabilmek neden bu kadar zor?
Bildiğiniz üzere günümüzde kablosuz bağlantılar, radyo dalgaları, akustik sinyaller ve ışık sinyalleri olmak üzere farklı teknolojiler üzerinden sağlanıyor. Fakat bu teknolojilerden hangisini kullanırsanız kullanın; hepsinin belirli limitleri var. Hele ki konu bir de bu teknolojileri su altında kullanmaya gelince… Örneğin akustik sinyaller, uzun mesafeleri katedebilirler; fakat taşıyabilecekleri veri kapasitesi sınırlıdır. Işık sinyalleri ise yine uzak mesafeleri katedebilirler ve taşıyabilecekleri veri çok daha fazladır; fakat gönderici, taşıyıcılar ve de alıcı arasında ciddi bir engel olmadan direkt bir bağlantı kurulmak zorundadır. Radyo dalgaları ise su altında kısa mesafelerde veri taşıyabilirler. Kısacası, bu yönden bakınca su altında canlı video paylaşımı yapmak şuanda maalesef pek de mümkün gözükmüyor. Tabi burada birincil hedef, su altında eğlenceli görüntüler yakalamaktan ziyade, derin denizlerin bilim insanları tarafından hala keşfedilmeyi bekleyen birçok şeyi içinde barındırıyor olması. Birçok bilim insanı, denizler altındaki yaşamı detaylı bir şekilde gözlemleyebilmek ve keşfedebilmek istiyor. Ve yeni bir çalışma bizlere gösteriyor ki su altında ışık demetleri yoluyla akuatik bir internet bağlantısı sağlamak mümkün olabilir!
Suudi Arabistan’da bulunan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bir ekip, su altında internet bağlantısı kurabilmeyi mümkün kılan bir “denizler altı internet bağlantısı” protokolü geliştirdi. Geliştirdikleri teknolojiye ise, Aqua-Fi adını verdiler. Bu teknoloji ile, LED ışık sinyalleri ve lazerler ile, su altında veri taşımanın mümkün olduğunu gösterdiler. LED ışık sinyalleri, su altında düşük enerji tüketimi ile kısa mesafelerde veri taşımayı mümkün kılıyor. Lazer ışık sinyalleri ise, daha çok güç tüketmesine rağmen daha uzak mesafelere veri taşıyabiliyorlar.
Aqua-Fi ile ilgili neler biliyoruz
Aqua-Fi’ın ilk prototipi ile ilgili bütün bilgiler, çalışmayı yürüten ekip tarafından IEE Explore üzerinde yayınlandı. Yayınlanan rapora göre ekip, Aqua-Fi prototipinde, 520 nanometrelik lazer ışık hüzmelerine ek olarak; yeşil LED ışık hüzmeleri kullanmış. Testler sırasında ekip, 2.11 megabyte / saniye hızlara ulaşabilmiş; ve bu hıza ulaşırken, 1 milisaniye gibi düşük gecikme süreleri yakalayabilmeyi başarmışlar. Ekip lideri Shihada’nın açıklamasına göre bu çalışma, su altında internetin insanlık tarihinde ilk kez tamamen kablosuz bir şekilde tam anlamıyla kullanılabilmesinin başarıldığı bir deneme idi. Fakat buna rağmen, ekibin hala aşması gereken belirli problemler var. Bu problemlerden biri ise, ışık hüzmelerinin çeşitli kırılmalar ile dağılabilmesi. Ekip, bu problemi aşabilmek için küre şeklinde bir alıcı kullanmayı planlıyor. Böylece alıcı, farklı açıyla gelen bütün internet sinyallerini bünyesinde toplamayı başarabilecek.
Shihada, ortaya çıkardıkları bu teknoloji ile ilgili olarak, “uygulaması nispeten kolay bir teknolojiyi, görece uygun bir maliyetle üretebilmeyi başardık; böylece su altı ortamını da küresel internetle buluşturabilmek mümkün olacak. Hatta birgün, Aqua-Fi’ın su altı birçok projede, internet sağlayabilmek için neredeyse Wi-Fi kadar yaygın olarak kullanılmasını umuyoruz” dedi.
Siz Aqua-Fi teknolojisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Derin denizlerdeki yaşamı canlı canlı izleyebilmek sizce de çok ilginç olmaz mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar sekmesinde bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!