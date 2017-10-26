Justice League’den Yine Aksiyonun Tavan Yaptığı Yeni Fragman

Beyaz perdeye gelmesine sayılı günler kalan Justice League için bir kısa fragman daha yayınlandı. 30 saniye süren fragman tamamen aksiyon dolu olmasıyla dikkat çekiyor.

Son dönemlerin en popüler yapımları olan süper kahraman filmlerinin bir diğer halkası olacak Marvel’ın Avengers şubesinin DC versiyonu diyebileceğimiz Juıstice League’den bir fragman daha yayınlandı.

Sadece 30 saniye sürmesine rağmen tamamen aksiyon dolu olmasıyla dikkat çeken fragmanda yine Batman, Wonder Woman, Aquamen, Cyborg ve Flash’ı göreceğiz. Superman’in ne kadar ön planda olacağını hala kestiremediğimiz yapımda Green Lantern için en ufak bir detay bulunmuyor.

Justice League – Mind/Event adını taşıyan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz;