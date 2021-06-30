JPMorgan’dan BTC uyarısı: “30 bin doların altına düşebilir!”

ABD’li dev yatırım bankası JPMorgan’dan BTC fiyatı ile ilgili bir tahmin geldi. JPMorgan stratejistleri, yatırımcıları BTC fiyatı konusunda uyardı.

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ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan BTC fiyatı ile ilgili tahmin geldi. Banka, lider kripto para biriminin 30 bin dolar seviyesinin altına düşebileceğini düşünüyor. JPMorgan analistlerinden Joush Younger ve Veronica Mejia Bustamante, piyasanın bir düzeltme daha yaşamasını bekliyor.

Analistlere göre BTC sahipleri ellerindeki BTC varlıklarını satmaya başlayacak ve BTC bir satış baskısı yaşayacak. Bitcoin’in şu anki seviyesinden %20’den fazla daha düşüş yaşayacağını söyleyen bazı analistler 25 bin dolar seviyelerinin yeniden görülmesini bekliyor. Bankanın görüşüne göre Bitcoin’in bu seviyelere düşmesi, diplerden alım fırsatı yaratacak. JPMorgan stratejistleri, BTC fiyatındaki kısa vadeli belirsizliğin sürdüğünü düşünüyor.

Başka bir kripto para analisti olan Olumide Adesine de JPMorgan ile aynı görüşte. Adesine, BTC fiyatının 30 bin dolardan aşağıya düşeceğini fakat bu dibin ardından uzun vadede fiyatının katlanacağını söylüyor.

Lider kripto para birimi bugün %5’ten fazla düşüş yaşayarak 34 bin dolar seviyesine kadar geriledi ve yazı sırasında hafif bir toparlanma ile 34.990 dolar seviyesinden işlem görüyor. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum da 2 bin dolar seviyesinin üzerinde 2.650 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatı ile ilgili popüler kripto analisti Michael van de Poppe “2.150-2.250 doları geçmeli. Bu olursa, aralığın diğer tarafını 2.900-3.000 dolar olarak hedeflemeye başlıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

*Yatırım tavsiyesi içermez.