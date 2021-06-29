Ethereum günlük aktif adresleri tarihinde ilk kez Bitcoin’i geçti!

Bitcoin (BTC) konsolide olmaya devam ederken, Ethereum (ETH) ivme kazandı ve 2.100 dolarlık psikolojik fiyatı kırdı. CoinMarketCap’e göre, Ethereum gün içi işlemlerde son 24 saatte %12.47 artarak 2.158 dolara ulaştı. Zincir içi analitik sağlayıcı Santiment, yaptığı paylaşımda Ethereum günlük aktif adreslerinin ilk kez Bitcoin’i geride bırakarak tarih yazdığını söyledi.

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“Ethereum ile günlük aktif adreslerde ilk kez Bitcoin’i geride bırakarak tarihin yazıldığı bir günde, altcoinler oynamaya geldi. KSM, COMP ve ZIL, piyasalarda iz bırakan birçok proje arasında yer alırken, BTC 34.5 bin dolar civarındaydı.”

Ethereum’un günlük aktif adresleri 649.000’e yükselirken, Bitcoin’inkiler 580.000’de kaldı. Analitik sağlayıcı ayrıca Zilliqa (ZIL), Compound (COMP) ve Kusama (KSM) gibi diğer altcoinlerin de iyi performans gösterdiğini belirtti.

Bu arada Bitcoin’in ortalama tüccar getirileri son zamanlarda FOMO (fırsatları kaçırma korkusu), dipten satış ve üstten alım yaygınlaştıkça 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum kârlı tüccarlar için tam tersi oldu çünkü onlar genellikle düşük olanı alıp yüksek olanı satarlar.

Ethereum, mayıs ortası ile bıraktığı koşuya devam edecek mi? En büyük ikinci kripto para birimi 4.000 doları kırıp geçerek elde ettiği rekoru mayıs ortası çöküşü ile birlikte kaybetti ve o günden beri 2.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmak için mücadele ediyor. Kripto para piyasasının tanınan analistlerinden Michael van de Poppe şunları söylüyor:

#Ethereum showing some strength here in which it's currently facing a critical resistance zone. Not an area I'd be looking for longs. The aggressive play would be some short-term consolidation with support at $1,985-2,015. If that happens -> continuation towards a breakout. pic.twitter.com/mAquVi0syo — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 29, 2021

“Ethereum burada şu anda kritik bir direnç bölgesiyle karşı karşıya olduğu bir miktar güç gösteriyor. Uzun zamandır arayacağım bir alan değil. Agresif oyun, 1.985-2.015 dolar destek ile kısa vadeli bir konsolidasyon olacaktır. Bu olursa, bir kopuşa doğru devam eder. ”

Poppe, Ethereum’un 2.900-2.000 dolar aralığına yükselebilmesi için 2.100 doları aşması gerektiğini de ifade etmişti.

#Ethereum holds a crucial support zone, but should still break through $2,150-2,250. If that happens, then I'm starting to target the other side of the range at $2,900-3,000. Good part; $BTC pair is waking up on $ETH -> other #altcoins most likely going to follow suit. pic.twitter.com/DgW8K2LCSH — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 28, 2021

“Ethereum çok önemli bir destek bölgesine sahip ancak yine de 2.150-2.250 doları geçmeli. Bu olursa, aralığın diğer tarafını 2.900-3.000 dolar olarak hedeflemeye başlıyorum. İyi bölüm; BTC çifti ETH’de uyanıyor, (oysa) diğer altcoinler büyük olasılıkla aynı şeyi yapacak.”

Yeni günde 2.150 dolar seviyesinin üzerinde seyreden ETH için yeni bir koşunun başlayıp başlamayacağını birlikte göreceğiz.