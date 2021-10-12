JPMorgan CEO’su Bitcoin İçin “Değersiz” İfadesini Yineledi!

Amerikalı dev yatırım bankası JPMorgan ‘ın CEO’su Jamie Dimon, bir kez daha Bitcoin ile yatırım olarak ilgilenmediğini belirtti ve lider kripto para birimi için “değersiz” ifadesini kullandı.

Uluslararası Finans Enstitüsü etkinliğinde Dimon, hükümetlerin kripto varlıklarını düzenlemeye geleceğini ve kişisel olarak Bitcoin’in değersiz olduğunu düşündüğünü belirtti. Dimon, etkinlik sırasında “Kim ne düşünürse düşünsün, hükümet bunu düzenleyecek. Bunu (kara para aklama karşıtı) amaçlarla, (Banka Gizliliği Yasası) amacıyla, vergi için düzenleyecekler” dedi.

Dimon, Bitcoin’in uzun vadede varlığını sürdüreceğini düşünmesine rağmen, her zaman kripto para biriminin Çin’in yasa dışı hale getirdiği gibi bazı yerlerde yasa dışı hale getirileceğine inanıyor, bu yüzden varlığın “aptal bir altın” olduğunu düşünüyor.

Mayıs ayında Dimon, kripto paranın bir varlık tarafından desteklenmediğini ve bu nedenle “gerçek bir değeri” olmadığını belirterek Bitcoin konusundaki duruşunu belirtmişti. Haziran ayında JPMorgan bankası, varlık yönetimi müşterilerine kripto fonlarına erişim sağlamaya başlarken, Dimon görüşlerinin bankanın ve yönetim kurulunun görüşlerinden farklı olduğunu yinelemişti.

“Kişisel olarak Bitcoin’in değersiz olduğunu düşünüyorum.” “Müşterilerimiz yetişkinler. Aynı fikirde değiller. Bitcoin satın almak veya satmak için erişim sahibi olmak istiyorlarsa, onu gözetim altına alamayız ancak onlara meşru ve mümkün olduğunca temiz erişim sağlayabiliriz.”

CEO’nun kripto paraların devletler tarafından daha sıkı şekilde düzenleneceği ifadesinin doğruluk payı bir hayli yüksek olabilir. Son zamanlarda ABD hükümeti, kripto pazarlarını düzenlemeye daha fazlasıyla odaklandı. Ancak bu ay başında FED Başkanı Jerome Powell ve SEC Başkanı Gary Gensler ABD’nin Bitcoin ve diğer kripto paraları yasaklamaya planı bulunmadığını ifade ettiler. Bazı finans uzmanları, iyi düşünülmüş bir düzenlemenin ABD’nin kripto para birimlerini daha yaygın hale getirmesine fayda sağlayacağını iddia ediyor. Ancak kripto kullanıcıları, daha fazla düzenlemenin ABD’de kripto para birimi inovasyonunu güçlendirebileceği ve kripto işletmelerini denizaşırı ülkelere yönlendirebileceği konusunda temkinli.