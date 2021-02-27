JPMorgan, 2021 için iPhone satış tahminlerini düşürdü!

Yakın tarihli bir medya raporuna göre JPMorgan analisti Samik Chatterjee, zayıf talebe rağmen iPhone satışlarının artacağını öngörüyor. Ancak Chartterjee, sene başında yaptığı satış artışı tahminini bugün düşürdü. 2021 yılı için yapılan ilk tahmin 236 milyon iPhone satışıydı. Şimdi ise bu tahmin 230 milyon satışa geriledi. İlginç bir şekilde bu yeni tahmin, iPhone’un 2020’deki satış performansından hala %13 daha yüksek.

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JPMorgan, satış beklentisini neden düşürdü?

JPMorgan analistine göre satış beklentisinin düşmesi, iPhone 12 Pro sevkiyatının azalmasından kaynaklanmakta. Üstelik iPhone 12 Mini satışları da beklentilerin çok altında seyrediyor. Araştırma enstitüleri, bu iki model için “zayıf talep” uyarısını yapıyor. Ayrıca Apple’ın, ikinci çeyrekte iPhone 12 Mini sevkiyatını durduracağı da spekülasyonlar arasında yer alıyor. Önceki istatistiklere göre iPhone 12 Mini satışları, toplam satışların yalnızca %6’sını oluşturuyor. Bu, şirketin beklentilerinin çok altında bir sonuç.

Başka bir rapor, iPhone 12 Mini‘nin bu yıl ocak ayında Amerika’daki satışlarının daha da düştüğünü gösterdi. Geçmişte %6 olan oranın, %5’e gerilediği tahmin ediliyor. JPMorgan analistleri, iPhone 12 serisinin satışlarındaki yavaşlamanın Çin’deki taleplerin azalmasından kaynaklandığını söylüyor. Ayrıca analiste göre bu yılın ikinci çeyreğinde 52 milyon iPhone satışı gerçekleşecek. Bununla birlikte tahminlere göre üçüncü çeyrekte de 42 milyon iPhone‘un satılması bekleniyor. Azalmanın devam etmesi halinde Chartterjee‘nin tahminini güncellemesi muhtemel gözüküyor.