Akıllı Telefonlar
JPMorgan, 2021 için iPhone satış tahminlerini düşürdü!
Yakın tarihli bir medya raporuna göre JPMorgan analisti Samik Chatterjee, zayıf talebe rağmen iPhone satışlarının artacağını öngörüyor. Ancak Chartterjee, sene başında yaptığı satış artışı tahminini bugün düşürdü. 2021 yılı için yapılan ilk tahmin 236 milyon iPhone satışıydı. Şimdi ise bu tahmin 230 milyon satışa geriledi. İlginç bir şekilde bu yeni tahmin, iPhone’un 2020’deki satış performansından hala %13 daha yüksek.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi K40 ile aynı ekrana sahip olacak!
JPMorgan, satış beklentisini neden düşürdü?
JPMorgan analistine göre satış beklentisinin düşmesi, iPhone 12 Pro sevkiyatının azalmasından kaynaklanmakta. Üstelik iPhone 12 Mini satışları da beklentilerin çok altında seyrediyor. Araştırma enstitüleri, bu iki model için “zayıf talep” uyarısını yapıyor. Ayrıca Apple’ın, ikinci çeyrekte iPhone 12 Mini sevkiyatını durduracağı da spekülasyonlar arasında yer alıyor. Önceki istatistiklere göre iPhone 12 Mini satışları, toplam satışların yalnızca %6’sını oluşturuyor. Bu, şirketin beklentilerinin çok altında bir sonuç.
Başka bir rapor, iPhone 12 Mini‘nin bu yıl ocak ayında Amerika’daki satışlarının daha da düştüğünü gösterdi. Geçmişte %6 olan oranın, %5’e gerilediği tahmin ediliyor. JPMorgan analistleri, iPhone 12 serisinin satışlarındaki yavaşlamanın Çin’deki taleplerin azalmasından kaynaklandığını söylüyor. Ayrıca analiste göre bu yılın ikinci çeyreğinde 52 milyon iPhone satışı gerçekleşecek. Bununla birlikte tahminlere göre üçüncü çeyrekte de 42 milyon iPhone‘un satılması bekleniyor. Azalmanın devam etmesi halinde Chartterjee‘nin tahminini güncellemesi muhtemel gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Kesinleşti!
Oppo Find X3 Serisi‘nin tanıtım tarihi kesinleşti. İşte Oppo’nun yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılacağı tarih ve cihazlar hakkında bilinenler.
Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo Find X3 Serisi her geçen gün ilgi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ile ortaya çıkan Find X3 modelleri, şimdi tanıtım tarihlerini ortaya seriyor. Daha önceden de sızdırılan tanıtım tarihi, bugün kesinleşti.
Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmak için sabırsızlanıyor. İçerisinde Find X3 Lite, Neo ve Pro modellerini barındıran Find X3 Serisi’nin posteri ortaya çıktı. Tanıtım posteri üzerinde cihazların lansman tarihini taşıyor. Ve bu tarih daha önce de söylediğimiz gibi 11 Mart.
Oppo 11 Mart tarihinde Oppo Find X3 Serisi‘ne özel bir lansman düzenleyecek. Oppo bu lansmanda Find X3 modelleri tanıtacak. Saat 19:30‘da gerçekleşecek olan lansman yoğun ilgi görecek gibi duruyor. Şimdi gelin birazda cihazların fiyatlarına ve özelliklerinden bahsedelim.
İlginizi Çekebilir: Yeni Motorola Akıllı Saat Modelleri 2021’de Tanıtılacak!
Oppo Find X3 modellerinin özellikleri ve fiyatları!
Oppo ilk olarak uygun fiyatlı modeli Find X3 Lite ile karşımıza çıkıyor. Find X3 Lite, 8GB Ram, 128GB depolama ile birlikte geliyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Lite‘ın fiyatı 400-500 Euro olarak belirlenmiş.
Serinin ortancası olarak adlandırılan Find X3 Neo, 12GB Ram ve 256GB depolama ile birlikte geliyor. Gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Neo, 700-800 Euro arasında bir fiyata sahip olacak.
Şimdi sıra Find X3 Pro‘da. Serinin canavarı niteliğindeki X3 Pro, mavi, beyaz, turuncu ve siyah renk seçenekleri ile birlikte gelecek. 12GB Ram‘i içerisinde barındıran cihaz, 256GB depolama ile birlikte gelecek. Find X3 Pro‘nun fiyatı ise 1000-1200 Euro arasında olacak. Son olarak Oppo’nun A94 ve A54 adlı iki yeni modeli daha tanıtacağını da söyleyelim.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi K40 ile aynı ekrana sahip olacak!
Xiaomi‘nin Mi 11 serisi için çıkarmayı planladığı ve uygun fiyatlı olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre bu cihaz, Mi 11’den daha kötü bir ekran ile gelmeyecek. Yayınlanan raporda Mi 11 Lite‘ın Redmi K40 ile aynı ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Redmi K40 serisinin üç modelinde de bu ekran kullanılmakta. Mi 11 Lite ve K40 arasındaki tek fark, kameranın ekrandaki yeri olacak.
İlginizi çekebilir: Meizu 18, 30 dakikada %80 şarja ulaşacak!
Xiaomi Mi 11 Lite, nasıl bir ekran ile gelecek?
Redmi K40 serisinde kullanılan en yeni nesil E4 OLED panel, bu cihazda da mevcut olacak. Telefonda bulunan E4 OLED panel, en yüksek kalitedeki ekran panellerinden biridir. Xiaomi Mi 11 Lite, 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Bununla birlikte, ekranın tazeleme hızı 120 Hz‘dir. Ekranda herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Tıpkı Redmi K40 serisinde olduğu gibi cihazın parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alacak.
Xiaomi Mi 11 Lite‘ın beklenen özelliklerine bakacak olursak, cihazın 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere farklı varyasyonları mevcut. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte telefonun 33W hızlı şarj destekli 4150 mAh bataryası bulunacak. Ayrıca Mi 11 Lite‘ın kamera tarafında da güçlü bir donanım ile gelmesi muhtemel. Son raporlara göre cihaz, 64-8-5 MP çözünürlüklü üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Telefonun resmi duyurusu mart ayında gerçekleşecek.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40 ve K40 Pro’nun Sökülme Videosu Yayınlandı
Redmi’nin 2 gün önce tanıttığı K40 ve K40 Pro modelinin sökülme videosu yayınlandı. İşte Redmi K40 ve K40 Pro’nun içindekiler!
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A32 4G Türkiye İhtimaliyle Tanıtıldı
Redmi K40 ve K40 Pro Sökülme Videosu Yayında
Redmi 25 Şubat’ta hem rakiplerine göre uygun bir fiyatla, hem de üst düzey özelllikler ile Redmi K40 serisini tanıttı. Üç cihaz halinde tanıtılan seri, birçok insanın da dikkatini çekti. Bunun arkasından henüz 2 gün geçerken yayınlanan bir video Redmi K40 serisinin içindekileri karşımıza çıkarttı. İşte telefonların sökülme videosu ve içindekiler.
Video sayesinde gelecek dönemlerde tamirat yapmak isteyen kullanıcılar daha rahat bir deneyim yaşarken, ilgililerine de tabiri caizse ASMR etkisi yaratıyor. Telefonların özellikleri ise şu şekilde.
K40 Serisinin Özellikleri
Redmi K40 ve K40 Pro 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükle Super AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 120Hz tarama hızı ve 1300 nit parlaklıkla da dikkat çekiyor. 360Hz örnekleme hızı ise işin tuzu biberi konumunda.
Standart model 7nm üretim sürecine sahip Snapdragon 870‘den güç alıyor. Pro model ise 5nm‘lik Snapdragon 888‘i kullanıcılarla buluşturuyor. 6GB/8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri bulunan modeller kamera tarafında da ayrılıyor. Redmi K40’ın arka kamerası 48MP iken, K40 Pro’nun arka kamerası 64MP çözünürlükte.
Ek olarak 33W hızlı şarj desteği bulunan modellerin pili 4.520 mAh. Ha unutmadan telefonların kamera sensörü Sony IMX582. Ek olarak işletim sistemleri ise Android 11.
Mutfak ve temizlik eşyalarında müthiş fırsatlar! Sizin için hazırladığımız, indirimli kişisel bakım, temizlik, mutfak ve ev alışverişi fırsatlarına göz atmak için buraya tıklayın.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 6 gün önce
-
Yazan: indirimkuponu, 7 gün önce
-
Yazan: Frkrbk, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
JPMorgan, 2021 için iPhone satış tahminlerini düşürdü!
Google Stadia için gelecek Hideo Kojima oyunu iptal oldu!
Lenovo Tab M8 (3. Nesil) Google Play Console’da Görüldü
Oppo Find X3 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Kesinleşti!
Halo Infinite yeni ekran görüntüleri daha detaylı bir dünya gösteriyor
EN UCUZ 25 İNÇ 165 HZ MONİTÖR! | TUF Gaming VG259QR
Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
EN UCUZ 25 İNÇ 165 HZ MONİTÖR! | TUF Gaming VG259QR
Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.