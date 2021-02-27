Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi K40 ile aynı ekrana sahip olacak!

Xiaomi‘nin Mi 11 serisi için çıkarmayı planladığı ve uygun fiyatlı olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre bu cihaz, Mi 11’den daha kötü bir ekran ile gelmeyecek. Yayınlanan raporda Mi 11 Lite‘ın Redmi K40 ile aynı ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Redmi K40 serisinin üç modelinde de bu ekran kullanılmakta. Mi 11 Lite ve K40 arasındaki tek fark, kameranın ekrandaki yeri olacak.

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Xiaomi Mi 11 Lite, nasıl bir ekran ile gelecek?

Redmi K40 serisinde kullanılan en yeni nesil E4 OLED panel, bu cihazda da mevcut olacak. Telefonda bulunan E4 OLED panel, en yüksek kalitedeki ekran panellerinden biridir. Xiaomi Mi 11 Lite, 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Bununla birlikte, ekranın tazeleme hızı 120 Hz‘dir. Ekranda herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Tıpkı Redmi K40 serisinde olduğu gibi cihazın parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alacak.

Xiaomi Mi 11 Lite‘ın beklenen özelliklerine bakacak olursak, cihazın 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere farklı varyasyonları mevcut. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte telefonun 33W hızlı şarj destekli 4150 mAh bataryası bulunacak. Ayrıca Mi 11 Lite‘ın kamera tarafında da güçlü bir donanım ile gelmesi muhtemel. Son raporlara göre cihaz, 64-8-5 MP çözünürlüklü üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Telefonun resmi duyurusu mart ayında gerçekleşecek.