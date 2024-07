Apple’ın unutulmaz ürünleri ve ikonik tasarımları, birçok kişinin zihnine kalıcı olarak kazınmıştır. Bu başarılı ürünlerin arkasındaki isimler, Apple’ın kurucusu Steve Jobs ve Baş Tasarım Sorumlusu Jony Ive olarak bilinir. Ancak, Ive’ın 2019’da Apple’dan ayrılması, teknoloji dünyasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Ive, otuz yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı Apple’dan ayrılarak kendi tasarım firması LoveFrom’u kurdu. Ayrılmasının ardındaki nedenler ve Steve Jobs’un vefatının bu karardaki etkisi, Jony Ive’ın son katıldığı podcast’te daha ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Jony Ive Apple çok bozdu!

Jony Ive, Apple’dan ayrılmasının ardında yatan sebepler hakkında konuşurken, her gün Steve Jobs’u düşündüğünü ve onun varlığının eksikliğini derinden hissettiğini belirtti. AppleInsider’a göre, ‘Life in Seven Songs’ adlı podcast’te konuşan Ive, Apple’dan ayrılma sürecini ve LoveFrom’u kurma yolculuğunu anlattı. Ive, Steve Jobs’un ölümünden sonra Apple’ın gidişatından rahatsızlık duymaya başladığını ve bu rahatsızlığın onu şirketten ayrılma noktasına getirdiğini ifade etti.

Ive, Apple’dan ayrılma kararının kendisi için ne kadar zor olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Bu çok doğal bir şey, değil mi? Hayatta farklı bölümler var ve Apple’dan ayrılmak benim için oldukça zor bir karardı çünkü şirketi çok seviyorum. Ancak, hayatımda yeni bir bölüme başlama zamanının geldiğini hissettim.” Bu sözleri, Ive’ın Apple’dan ayrılmasının ardında yatan duygusal zorlukları gözler önüne seriyor.

İlginizi Çekebilir: Apple A18 işlemcisi, tüm iPhone 16 serisine geliyor!

Neyse ki, Ive’ın Apple ile olan bağı tamamen kopmadı. Apple, LoveFrom’un müşterisi oldu ve böylece Ive, trilyon dolarlık teknoloji devi ile çalışma ilişkisini sürdürmeye devam etti. Ancak, Steve Jobs’un ölümünden sonra oluşan boşluğun hiçbir şeyle doldurulamayacağını belirten Ive, her gün Jobs’un kaybını derinden hissettiğini vurguladı. “Steve Jobs’un farkında olmadığım veya kaybının etkisini hissetmediğim bir gün bile yok. Birlikte geçirdiğimiz zamanlara ve ondan öğrendiklerime her gün minnettarım,” diyen Ive, Jobs’un hayatındaki etkisini ve önemini bir kez daha dile getirdi.

Jony Ive’ın Apple’dan ayrılarak kendi tasarım firması LoveFrom’u kurması, teknoloji ve tasarım dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Ive, LoveFrom ile yeni projelere ve tasarımlara imza atarak, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bu yeni başlangıç, Ive’ın Apple’da edindiği tecrübeleri ve öğrendiklerini farklı bir platformda kullanmasına olanak sağladı. LoveFrom’un Apple ile olan işbirliği, Ive’ın geçmişten gelen deneyimlerini ve inovasyonlarını geleceğe taşımaya devam etmesini mümkün kılıyor.

‘Life in Seven Songs’ podcast’inde Jony Ive, yalnızca kariyeri ve Apple’dan ayrılması hakkında konuşmakla kalmadı, aynı zamanda müzik zevklerinden de bahsetti. Podcast’i dinleyenler, Ive’ın müzik tercihlerinin kendi zevklerine benzer olduğunu fark edebilirler. Podcast’in tamamını dinlemek isteyenler, aşağıdaki kaynak bağlantısına tıklayabilir ve Ive’ın samimi anlatımını dinleyebilirler.

Jony Ive’ın Apple’dan ayrılışı, teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Steve Jobs’un ardından Apple’da devam eden hayat, Ive’ın ayrılığıyla birlikte farklı bir yöne evrildi. Ancak, Ive’ın LoveFrom ile yeni başarılara imza atacağı ve tasarım dünyasında önemli bir rol oynamaya devam edeceği aşikar. Bu süreçte, Steve Jobs’un mirası ve onun Ive üzerindeki etkisi, her zaman hissedilmeye devam edecek.