Japonya’da Xbox Series X/S, Xbox One’dan Daha İyi Gidiyor

Xbox Series X/S konsolları birlikte Japonya’da 100,000 satış rakamını aşarak yaşam belirtisi göstermeye başladı. Xbox One’ın Japonya’da bu arkama ulaşması yıllar almışken bu Microsoft için iyi bir başarı olarak görülebilir. Zira Japonya’da Sony’in PlayStation’ının bir hayli baskın olduğu da şaşırılmayacak bir gerçek.

Famitsu’nun raporuna göre 10 Ekim itibariyle Microsoft, Japonya’da 64,284 Xbox Series X ve 38,307 Xbox Series S konsol satışı yaptı. Bu da konsolların geçen seneki çıkışından bu yana toplamda 102,591 konsol satışı yaptığı anlamına geliyor. Karşılaştırma olması açısından ise Sony, 922,929 adet PlayStation 5 ve 177,974 adet de PS5 dijital versiyonundan satmış durumda. Bu konsollar da geçen sene çıkış yapmış ve o günden beri Japonya’da 1.1 milyon satmışlar. Tabi Sony’nin Japon şirketi olduğu düşünüldüğünde bunun adil bir karşılaştırma olmadığını da söylemek gerek.

Japonya’nın iç dinamikleri düşünüldüğünde PlayStation’ın Xbox’dan çok daha üstün bir marka algısı mevcut. Ayrıca Sony kendi konsolu PlayStation için Japonya’da, Microsoft’un Xbox’ından daha fazla reklam ve pazarlama kampanyası yürütüyor. Dolayısıyla bu iki şirket için şartlar pek de eşit sayılmaz. Xbox, Japonya’da daha niş bir kitleye hitap ediyor ki bu çok da kötü bir şey değil. Tüm bunlar göz önüne alındığında da Microsoft’un ulaşmış olduğu bu satış rakamı bir başarı olarak görülebilir.

Tarihi açıdan bakıldığında Japonya, Xbox için oldukça zor bir pazar. Microsoft, ilk Xbox ve Xbox 360 için burada çok büyük halkla ilişkiler kampanyaları yürütmüştü. Bunun sonucunda ise her ne kadar Tales of Vesperia’nın başarısı gibi bazı umut ışıkları olsa da konsollar gerçek anlamda tutmamıştı. Hatta Xbox One, Japonya’da çıkış yaptığında durumlar çok daha kötüye gitti.

