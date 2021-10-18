Japonya’da Xbox Series X/S, Xbox One’dan Daha İyi Gidiyor

Xbox Series X/S konsolları birlikte Japonya’da 100,000 satış rakamını aşarak yaşam belirtisi göstermeye başladı. Xbox One’ın Japonya’da bu arkama ulaşması yıllar almışken bu Microsoft için iyi bir başarı olarak görülebilir. Zira Japonya’da Sony’in PlayStation’ının bir hayli baskın olduğu da şaşırılmayacak bir gerçek.

Famitsu’nun raporuna göre 10 Ekim itibariyle Microsoft, Japonya’da 64,284 Xbox Series X ve 38,307 Xbox Series S konsol satışı yaptı. Bu da konsolların geçen seneki çıkışından bu yana toplamda 102,591 konsol satışı yaptığı anlamına geliyor. Karşılaştırma olması açısından ise Sony, 922,929 adet PlayStation 5 ve 177,974 adet de PS5 dijital versiyonundan satmış durumda. Bu konsollar da geçen sene çıkış yapmış ve o günden beri Japonya’da 1.1 milyon satmışlar. Tabi Sony’nin Japon şirketi olduğu düşünüldüğünde bunun adil bir karşılaştırma olmadığını da söylemek gerek.

Japonya’nın iç dinamikleri düşünüldüğünde PlayStation’ın Xbox’dan çok daha üstün bir marka algısı mevcut. Ayrıca Sony kendi konsolu PlayStation için Japonya’da, Microsoft’un Xbox’ından daha fazla reklam ve pazarlama kampanyası yürütüyor. Dolayısıyla bu iki şirket için şartlar pek de eşit sayılmaz. Xbox, Japonya’da daha niş bir kitleye hitap ediyor ki bu çok da kötü bir şey değil. Tüm bunlar göz önüne alındığında da Microsoft’un ulaşmış olduğu bu satış rakamı bir başarı olarak görülebilir.

Tarihi açıdan bakıldığında Japonya, Xbox için oldukça zor bir pazar. Microsoft, ilk Xbox ve Xbox 360 için burada çok büyük halkla ilişkiler kampanyaları yürütmüştü. Bunun sonucunda ise her ne kadar Tales of Vesperia’nın başarısı gibi bazı umut ışıkları olsa da konsollar gerçek anlamda tutmamıştı. Hatta Xbox One, Japonya’da çıkış yaptığında durumlar çok daha kötüye gitti.

Xbox Series X|S has now sold over 100,000 units in Japan For comparison it took Xbox One over 4 years to reach 100k in Japan. Xbox Series X|S did it in less than a year Xbox Series has stronger than expected momentum in Japan and could outsell Xbox One lifetime by end of 2021 pic.twitter.com/11kmsESXY8 — Benji-Sales (@BenjiSales) October 14, 2021

Analist Benji Sales attığı tweet ile Xbox One konsolunun 100,000 satış adetine ulaşmasının 4 yıl aldığını söyledi. The Xbox Series X/S için ise bu 1 yıl kadar sürdü. Ve böyle devam ederse 2021 yılının sonuna kadar Xbox One konsolunun tüm satış adetini geçecek. Xbox Series S, hatta ülkenin en büyük elektronik mağazalar zinciri Yodobashi Camera’nın satış listelerinde tepeye oturmuştu.

Sony’nin PlayStation’ının Japonya pazarını domine etmesinin tek sebebi Sony’nin Japon firması olması değil tabi ki. Kültür farklarından ötürü Japonların batı oyunlarına karşı oldukça büyük bir ön yargısı var. Hatta PS2 döneminde Japonlar arasında şöyle bir deyim oluşmuştu: yougee wa kusogee (洋ゲーはクソゲー) yani “Batı’da geliştirilmiş oyunlar boktandır.” Microsoft’un işi bu yüzden de daha zor. Ancak bu algı özellikle son yıllarda fazlayısıyla kırıldı. Japonya ve Batı kültürü birbirine daha çok yaklaştı. Batılılar Japon oyunlarını ve Japonlar da Batı oyunlarını daha sık oynamaya başladı. İki kültüre de hitap eden oyunlar çıkmaya başladı. Dolayısıyla Japonya’da Xbox kullanıcıları Sony kadar kalabalık olmayabilir. Hatta belki de hiç olamayacak ama bu kitlenin büyüdüğü de bir gerçek.