Japonya; mahsur kalan vatandaşlarına 2000 adet iPhone dağıttı

Apple, akıllı ev teknolojilerinde kullanılmak üzere özel bir patent edindi. Bugün paylaşılan patentte, görüldüğü üzere akıllı ev dinamikleri çok daha fazla geliştirilmeye çalışılmış.

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Apple’ın bugün yayınladığı patentte ortaya çıkan sızıntılar, alınan patentte akıllı ev cihazlarının otomatik olarak tespit edilmesi üzerine hazırlanmış bir fikri gösteriyor. Oda içerisindeki potansiyel olan cihazlara tanımlıyor ve işlevlerini size söylüyor.

Apple’ın bu patenti almasının ana sebebi, çok fazla akıllı ev cihazının ve teknolojisinin olması olabilir. Fakat, tam entegre akıllı ev yapmak bu cihazlarla birlikte aslında çok uğraştırıcı bir süreç. Farklı tip iletişim protokolleri, konnektör tipleri, uyumsuz cihazlar ve bunun gibi birçok sıkıntı oluşabiliyor. Apple, aldığı patentle birlikte yeni akıllı cihazları çok daha kolay şekilde otomatik tespit sistemi oluşturmayı planlıyor.

Odanızın içindeki ne ise, sizin kullanımınız için eşleştirme başlatıyor. Teoride, mutfağınıza akılllı bir aydınlatma cihazını konumlandırdınız. Sistem cihazınızı iPhone’unuzda bulunan Ev uygulaması içerisinden görüntülüyor ve otomatik olarak mutfağınızdaki aydınlatma olduğunu anlıyor.

Patentte ayrıca, bu uygulamanın bir ek aparat yardımıyla oluşturulabileceği belirtiliyor. Aparat sistemi, evde yüklü olan cihazları telefonunuz veya herhangi bir Apple cihazınız vasıtasıyla bilgilerini alıyor. Bunun üstüne evin neresindeyse ona göre isimlendiriyor. Ayrıca bu üniteyi evin her yerine döşerseniz evin planını dahi çıkarabiliyor.

Bu özel aparat ayrıca nesnenin hareketli bir obje olduğunu da tespit edebiliyor. Yani sizin insan olduğunuzu kolayca saptayabiliyor. Bunu da “Time of Flight (ToF)” sensörü dediğimiz 3D derinlik verebilen sensör aracılığıyla, tanımlama işlemini yapabiliyor.

Alınan patentte, ayrıca farklı senaryolar da oluşturmak mümkün. Eğer kullanıcı sisteme “tanımlı” ise ev içerisinde farklı kullanıcı oluşturabilir. Bu kullanıcılara evdeki statüsüne göre haklar yaratabilirsiniz.

Çekirdek aile yapısı bulunan bir evde, anne, baba ve çocuklara ayrı ayrı izinler verilebiliyor.

Henüz, yeni patentle ilgili entegrasyon süreçleri tamamlanmış değil. Apple’ın bu ürün üstünde daha çok durmaya başlayacaktır. Keza, akıllı evlere olan rağbet son dönemlerde artmaya devam ettiği düşünüldüğünde.