Genel
Jaguar E-Pace, 2021 için ufak bir makyaj operasyonu geçiriyor
Carscoops casus fotoğrafçılarının yakaladığı makyajlı 2021 Jaguar E-Pace prototipleri, kış testleri esnasında görüntülendi.
İlginizi çekebilir: 2020 Audi A3 Sportback modelinin lansmanı yapıldı
E-Pace, Jaguar için oldukça büyük hayaller kurduran bir modeldi. Fakat küresel satış hacminde pek de memnun etmemiş gibi görünüyor. Amerika‘da 2018 yılında 4 bin 479, 2019 yılında ise sadece 4 bin 782 adetlik E-Pace satışı olmuş. Bu durum kötü görünse de Avrupa‘da ise satışların azalmasına rağmen oldukça iyi satış sayılarına ulaşılmış. 2018 yılında 27 bin 735 adet, 2019‘da ise 27 bin 690 adet E-Pace satılmış.
Jaguar E-Pace kullanıcılar tarafından ne kadar rağbet görüyor?
Sayıları bir kenara bırakırsak Jaguar, söz konusu modeli E-Pace için bir makyaj operasyonuna girişmiş. Ağır kamuflajlı şekilde casus kameralara yakalansa da aracın, yenilenmiş ön farlar ve ön tamponlarının olduğu biraz anlaşılıyor. Arka kısıma geldiğimizde ise çok büyük değişiklikler olmayacak gibi görünüyor. Arka far grubunun daha ince bir tasarımla gelmesi bekleniyor. Arka tamponlarda da değişiklik olması beklense de ağır kamuflaj bunu anlamamızı zorlaştırıyor.
İç mekanda ise kamuflajdan ötürü çok net anlaşılmasa da beklenen yeniliklerin varlığına dair işaretler mevcut. 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı ve Touch Pro Duo bilgi eğlence sistemi bunların başında geliyor. Yeni vites seçicisi ve iç mekanda kullanılan materyallerin kalitesinin arttırılması beklenen diğer yenilikler arasında yer alıyor.
Motor seçenekleri arasında ise mild-hibrit denilen 280 beygir güç üreten bir motor seçeneğinin yer alması bekleniyor.
Genel
Xiaomi, Mi A3 güncellemesindeki sorunları çözmeye çalışıyor
Dün yayınladığımız “Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi geri çekildi!” başlıklı haber doğrultusunda bizlerle iletişime geçen Xiaomi yetkilileri, Mi A3 ile ilgili yaşanılan problemlerin farkında olduklarını ve sorunu en kısa sürede çözeceklerini belirttiler.
Mi A3 güncellemesindeki sorunlar ile ilgili, Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklama
Xiaomi Mi A3 güncellemesindeki sorunlar üzerine, Xiaomi yetkililerinden gelen açıklama metni ise tam olarak şu şekilde: “Xiaomi olarak Mi A3 kullanıcılarımızın telefonlarını Android 10’a yükselttikten sonra bildirdikleri sorunların farkındayız. Ekiplerimiz şu anda bu sorunların çözümü üzerinde çalışıyorlar. Mart ayı içerisinde tüm Mi A3 kullanıcılarına bir OTA güncellemesi sunmayı hedefliyoruz.”
Dileriz yaşanan problemler en kısa zamanda çözülür; ve Xiaomi Mi A3 kullanıcıları da cihazlarını sorunsuz bir şekilde en güncel yazılım ile kullanabilirler.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi A3 incelemesi
Genel
Vestel, Polonya’daki fabrikasını 31 milyon dolara LG’ye sattı
Vestel, Polonya’da bulunan fabrikasını LG Chem Wroclaw Energy’ye sattığını açıkladı. Vestel’den yapılan açıklamaya göre, satış bedeli 31,4 milyon dolar olarak belirlendi.
KAP’a yapılan açıklamada, satılan tesisin bir televizyon montaj fabrikası olduğu belirtilerek, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca Satış sonrası Vestel’in LG’den 31.4 milyon dolar aldığı ve LG’nin bu ödemeyi peşin yaptığı duyuruldu.
İlginizi çekebilir: Avrupa’da Tesla satışları ciddi miktarda azaldı
Vestel tarafından LG’ye satılan fabrika, yaklaşık 4 yıldır elindeydi ve şirket 2016 yılında Compal Electronics Europe şirketinden bu fabrikayı satın almıştı. Polonya’nın Wroclaw semtinde yer alan fabrikada Hisense bünyesindeki Toshiba Visual Solutions Corporation için televizyon montajı gerçekleştiriliyordu.
Vestel’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ’nin sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.’ya satmıştır. Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir.
Vestel Ticaret’in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016’da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.’nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.
Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir.”
Genel
Mercedes GLA ve CLA önümüzdeki ay hibrit seçeneğine kavuşuyor!
Mercedes-Benz, plug-in hibrit model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde markanın resmi hesaplarından birinde yayınlanan içerikte, bu modellerin GLA, CLA ve CLA Shooting Brake olacağı belli oldu.
İlginizi çekebilir: BMW Type 18, tasarımıyla motosiklet tutkunlarının dikkatini çekiyor
2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nın iptal olmasıyla, çevrim içi şekilde tanıtımı yapılacak bu modellere, 2019 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan A250e ve B250e de eşlik edecek.
CLA’lar ve GLA’nın gücünü alacağı hibrit sistem 1.3 litrelik 4 silindirli içten yanmalı üniteyle, küçük bir elektrik motorunun bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış. İki motorun toplam performans değerleri ise 215 beygir güç ve 450 Nm tork şeklinde söyleniyor.
More ways to electrify your life! March 2020.
Mercedes-Benz paylaştı: 29 Şubat 2020 Cumartesi
15.6 kWh değerindeki bataryanın, tam dolu haliyle 50-60 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. Arka koltukların altında konumlandırılan batarya, hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede bataryayı %10’dan %80‘e kadar doldurabilirken, 7.4 kW‘lık bir duvar şarjı ile bataryayı 1 saat 45 dakikada %0’dan %100‘e kadar şarj etmek mümkün olacak.
GLA ve CLA’ların plug-in hibrit modelleri 0-100 km/s hızlanmalarını 7 saniyenin altında tamamlamaları bekleniyor. Hali hazırda satılan A250e hatchback modelinin bu değeri 6.6 saniye ve sedan versiyonu ise bundan sadece 0.1 saniye daha yavaş. Maksimum hızlarının 240-250 km/s civarında olması bekleniyor.
Mercedes-Benz’in diğer plug-in hibrit modellerindeki gibi bu araç modellerinin adında da “250e” ibaresi bulunacak. Ayrıca şarj kapağı ise aracın akaryakıt kapağı olmayan, diğer tarafında yer alacak. MBUX olarak adlandırılan bilgi-eğlence sistemi ise yeni yeteneklerle donatılmış bir şekilde karşımıza çıkabilir. Fiyatlandırma konusunda ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.