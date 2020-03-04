Jaguar E-Pace, 2021 için ufak bir makyaj operasyonu geçiriyor

Carscoops casus fotoğrafçılarının yakaladığı makyajlı 2021 Jaguar E-Pace prototipleri, kış testleri esnasında görüntülendi.

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E-Pace, Jaguar için oldukça büyük hayaller kurduran bir modeldi. Fakat küresel satış hacminde pek de memnun etmemiş gibi görünüyor. Amerika‘da 2018 yılında 4 bin 479, 2019 yılında ise sadece 4 bin 782 adetlik E-Pace satışı olmuş. Bu durum kötü görünse de Avrupa‘da ise satışların azalmasına rağmen oldukça iyi satış sayılarına ulaşılmış. 2018 yılında 27 bin 735 adet, 2019‘da ise 27 bin 690 adet E-Pace satılmış.

Jaguar E-Pace kullanıcılar tarafından ne kadar rağbet görüyor?

Sayıları bir kenara bırakırsak Jaguar, söz konusu modeli E-Pace için bir makyaj operasyonuna girişmiş. Ağır kamuflajlı şekilde casus kameralara yakalansa da aracın, yenilenmiş ön farlar ve ön tamponlarının olduğu biraz anlaşılıyor. Arka kısıma geldiğimizde ise çok büyük değişiklikler olmayacak gibi görünüyor. Arka far grubunun daha ince bir tasarımla gelmesi bekleniyor. Arka tamponlarda da değişiklik olması beklense de ağır kamuflaj bunu anlamamızı zorlaştırıyor.

İç mekanda ise kamuflajdan ötürü çok net anlaşılmasa da beklenen yeniliklerin varlığına dair işaretler mevcut. 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı ve Touch Pro Duo bilgi eğlence sistemi bunların başında geliyor. Yeni vites seçicisi ve iç mekanda kullanılan materyallerin kalitesinin arttırılması beklenen diğer yenilikler arasında yer alıyor.

Motor seçenekleri arasında ise mild-hibrit denilen 280 beygir güç üreten bir motor seçeneğinin yer alması bekleniyor.